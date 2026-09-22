Thứ Ba, 22/09/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ hướng tới nâng cấp quan hệ, mục tiêu thương mại 4 tỷ USD

H Hà Lê

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nhất trí củng cố tin cậy chính trị, hướng tới sớm nâng cấp quan hệ song phương, đồng thời đặt mục tiêu đưa thương mại hai nước đạt 4 tỷ USD.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, ngày 21/9 theo giờ địa phương, bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp song phương với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Thổ Nhĩ Kỳ trở thành Đối tác Đối thoại đầy đủ của ASEAN; khẳng định Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường tham gia, gắn kết với ASEAN.

Đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ hai nước thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ có nhiều điểm tương đồng, nền kinh tế có tính bổ trợ cao, do đó cần tăng cường hợp tác, phát huy vai trò trong thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao, hướng tới sớm nâng cấp quan hệ Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ lên khuôn khổ Đối tác mới, tạo xung lực cho hợp tác song phương.

Về kinh tế, hai nhà lãnh đạo thống nhất hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 4 tỷ USD thông qua việc Thổ Nhĩ Kỳ công nhận cơ chế kinh tế thị trường của Việt Nam, mở cửa thị trường cho nhau và hạn chế các rào cản thương mại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: TTXVN

Hai nước cũng sẽ mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực chiến lược, tiềm năng như công nghiệp quốc phòng, an ninh, thực phẩm Halal, khoa học và công nghệ, logistics và hợp tác địa phương.

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ, bày tỏ ấn tượng với những thành tựu kinh tế và định hướng phát triển của Việt Nam.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ đều có vai trò quan trọng trong khu vực; đề nghị hai nước tăng cường phối hợp, đóng góp có trách nhiệm vào các nỗ lực hòa bình, giải quyết xung đột tại Trung Đông.

Hai bên nhất trí tăng cường tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, trong đó có Liên hợp quốc; thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, đề cao luật pháp quốc tế, duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhất trí phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với G20, OECD; giữa Thổ Nhĩ Kỳ với ASEAN và APEC.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mời Tổng thống Recep Tayyip Erdogan thăm Việt Nam và dự Hội nghị APEC năm 2027 với tư cách khách mời.

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

ASEAN VnEconomy Hội nghị APEC 2027 VnEconomy hợp tác kinh tế Việt Nam Thổ Nhĩ Kỳ VnEconomy quan hệ Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Cán cân thương mại cần được nhìn trong tổng thể lợi ích chiến lược Việt Nam - Hoa Kỳ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Cán cân thương mại cần được nhìn trong tổng thể lợi ích chiến lược Việt Nam - Hoa Kỳ

Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ có quy mô và mức độ gắn kết ngày càng lớn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam hiểu những quan tâm của Hoa Kỳ về cán cân thương mại, hướng tới quan hệ kinh tế - thương mại công bằng, cân bằng, ổn định và cùng có lợi.

VnEconomy Xem thêm

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Định hình lợi thế cạnh tranh cho du lịch wellness Việt Nam

VnEconomy Định hình lợi thế cạnh tranh cho du lịch wellness Việt Nam

Để du lịch chăm sóc sức khỏe Việt Nam không dừng lại ở tiềm năng, việc đồng bộ thể chế, tiêu chuẩn chất lượng và phát triển nguồn nhân lực chuyên sâu là yêu cầu cấp thiết. Đây là những yếu tố quan trọng để hình thành lợi thế cạnh tranh bền vững và tạo dựng bản sắc riêng cho dòng sản phẩm này…

AI Điểm tin

VnE TV
Eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển năng lượng đặc biệt quan trọng của thế giới. Ảnh: Hoàng Tuấn

VnEconomy Thị trường dầu mỏ đang bước vào trạng thái "bình thường mới"

Sau hơn nửa năm xung đột Mỹ - Iran, những kỳ vọng rằng căng thẳng sẽ sớm hạ nhiệt, eo biển Hormuz được khai thông và giá dầu trở lại vùng 70-80 USD/thùng đang gặp nhiều thách thức. Đầu tháng 9/2026, giá dầu Brent đã tiến sát 100 USD/thùng. Nhưng điều đáng chú ý không chỉ nằm ở con số này.

Dòng sự kiện

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...

13 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

212 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy