Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ hướng tới nâng cấp quan hệ, mục tiêu thương mại 4 tỷ USD

Theo TTXVN, ngày 21/9 theo giờ địa phương, bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp song phương với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Thổ Nhĩ Kỳ trở thành Đối tác Đối thoại đầy đủ của ASEAN; khẳng định Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường tham gia, gắn kết với ASEAN.
Đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ hai nước thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ có nhiều điểm tương đồng, nền kinh tế có tính bổ trợ cao, do đó cần tăng cường hợp tác, phát huy vai trò trong thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.
Hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao, hướng tới sớm nâng cấp quan hệ Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ lên khuôn khổ Đối tác mới, tạo xung lực cho hợp tác song phương.
Về kinh tế, hai nhà lãnh đạo thống nhất hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 4 tỷ USD thông qua việc Thổ Nhĩ Kỳ công nhận cơ chế kinh tế thị trường của Việt Nam, mở cửa thị trường cho nhau và hạn chế các rào cản thương mại.
Hai nước cũng sẽ mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực chiến lược, tiềm năng như công nghiệp quốc phòng, an ninh, thực phẩm Halal, khoa học và công nghệ, logistics và hợp tác địa phương.
Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ, bày tỏ ấn tượng với những thành tựu kinh tế và định hướng phát triển của Việt Nam.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ đều có vai trò quan trọng trong khu vực; đề nghị hai nước tăng cường phối hợp, đóng góp có trách nhiệm vào các nỗ lực hòa bình, giải quyết xung đột tại Trung Đông.
Hai bên nhất trí tăng cường tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, trong đó có Liên hợp quốc; thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, đề cao luật pháp quốc tế, duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.
Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhất trí phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với G20, OECD; giữa Thổ Nhĩ Kỳ với ASEAN và APEC.
Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mời Tổng thống Recep Tayyip Erdogan thăm Việt Nam và dự Hội nghị APEC năm 2027 với tư cách khách mời.
Tổng thống Recep Tayyip Erdogan mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ có quy mô và mức độ gắn kết ngày càng lớn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam hiểu những quan tâm của Hoa Kỳ về cán cân thương mại, hướng tới quan hệ kinh tế - thương mại công bằng, cân bằng, ổn định và cùng có lợi.
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