Ông Trương Minh Huy Vũ được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh

Ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí minh, nhiệm kỳ 2026 - 2031…

Lãnh đạo Thành phố tặng hoa chúc mừng ông Trương Minh Huy Vũ - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 21/9, tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, các đại biểu đã bầu đồng chí Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố, Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, giữ chức Phó Chủ tịch UBND Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trong chương trình hành động gửi về HĐND Thành phố, ông Trương Minh Huy Vũ cho biết trong 3 năm gần nhất, trên các cương vị công tác, đồng chí đã lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị được Thành ủy, UBND Thành phố giao; tham mưu, chủ trì, tham gia xây dựng nhiều đề án, văn kiện quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, sửa đổi Nghị quyết 98/2023/QH15, tổng kết Nghị quyết 31-NQ/TW, xây dựng Nghị quyết phát triển TP. Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới, Đề án Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố và các giải pháp tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Theo ông Trương Minh Huy Vũ, xây dựng và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, mang tầm chiến lược quốc gia. Đồng chí cam kết tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đưa trung tâm từ giai đoạn khởi tạo nền tảng sang giai đoạn vận hành thực chất, phát sinh dòng vốn và giao dịch thực.

Tân Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Trương Minh Huy Vũ - Ảnh: Việt Dũng. Ông Trương Minh Huy Vũ sinh năm 1984, quê Tiền Giang; có trình độ Tiến sĩ Kinh tế - Chính trị quốc tế, Cao cấp Lý luận chính trị. Ông Trương Minh Huy Vũ công tác tại Viện Nghiên cứu phát triển TP. Hồ Chí Minh từ tháng 12/2022 và từng giữ chức Phó Viện trưởng. Tháng 8/2024, ông được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố và đảm nhiệm chức vụ này cho đến khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh. Trước đó, ông từng giữ các chức vụ: Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quốc tế thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh; Phó Trưởng ban Đối ngoại và Phát triển dự án; Giám đốc Khu Công nghệ phần mềm Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Trước hết là hoàn thiện khung pháp lý, thể chế và quy trình cấp phép, tạo nền tảng pháp lý đồng bộ cho trung tâm vận hành; trong đó tập trung tham mưu ban hành các nghị quyết của HĐND Thành phố về phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình và phí, lệ phí thành viên.

Cùng với đó, đẩy mạnh thu hút, giải ngân vốn, phát triển thành viên và các định chế tài chính, nghiên cứu huy động vốn bằng trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình cho các tuyến đường sắt đô thị; đồng thời phát triển các sản phẩm tài chính, hạ tầng công nghệ, đào tạo và thu hút nhân lực tài chính quốc tế, tăng cường quản lý rủi ro, phòng, chống rửa tiền, hướng đến cải thiện xếp hạng Chỉ số Trung tâm Tài chính toàn cầu (GFCI) vào nhóm Top 80.

Đối với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng chí Trương Minh Huy Vũ xác định đây là động lực tăng trưởng then chốt của Thành phố. Đồng thời, cam kết chỉ đạo, điều phối liên ngành để cụ thể hóa các cơ chế, chính sách, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tham mưu các chính sách về chi nghiên cứu và phát triển (R&D), Quỹ phát triển khoa học và công nghệ, ưu đãi nhân tài, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Tập trung xây dựng, hoàn thiện nền tảng dữ liệu dùng chung, kết nối, liên thông giữa các sở, ban, ngành; đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong điều hành, giải quyết các vấn đề ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường, quá tải y tế và giáo dục.

Ông Vũ nhấn mạnh đến việc thu hút, trọng dụng nhân tài đảm bảo công khai, minh bạch; tăng cường giám sát việc sử dụng ngân sách khoa học và công nghệ, đồng thời thúc đẩy Fintech, tài sản số, ứng dụng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, tạo sự cộng hưởng giữa Trung tâm Tài chính quốc tế và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thành phố.

Bên cạnh đó, cam kết sẽ tập trung tâm huyết, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, cùng tập thể Thành ủy, HĐND và UBND hành động quyết liệt, biến khát vọng phát triển thành kết quả cụ thể, góp phần xây dựng TP. Hồ Chí Minh trở thành trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực, đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình, phát triển bền vững.