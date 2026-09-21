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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

H Hà Lê

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới New York, bắt đầu chương trình tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.

Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng và Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế John F.Kennedy, thành phố New York. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng và Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế John F.Kennedy, thành phố New York. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Theo TTXVN, 18 giờ 25 phút ngày 20/9 theo giờ địa phương (sáng 21/9 theo giờ Việt Nam), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Sân bay quốc tế John F. Kennedy, thành phố New York, Hoa Kỳ.

Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay có Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng; Đại sứ, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc Đỗ Hùng Việt cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và Phái đoàn.

Chuyến công tác diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Liên hợp quốc tiếp tục phát triển thực chất, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ. Việt Nam ngày càng tham gia chủ động, có trách nhiệm và đóng góp tích cực vào các hoạt động trên những trụ cột quan trọng của Liên hợp quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York, bắt đầu chuyến tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81 và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York, bắt đầu chuyến tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81 và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tiếp tục khẳng định sự ủng hộ và cam kết của Việt Nam đối với vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong hợp tác đa phương và thúc đẩy tôn trọng luật pháp quốc tế.

Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến chia sẻ với lãnh đạo cấp cao các nước những bài học từ 40 năm Đổi mới của Việt Nam, đồng thời đóng góp các sáng kiến nhằm giải quyết những thách thức chung của nhân loại như biến đổi khí hậu, phát triển bền vững và quản trị các công nghệ cốt lõi của tương lai.

Theo chương trình, bên cạnh Phiên thảo luận chung cấp cao, các nhà lãnh đạo sẽ tham dự nhiều sự kiện về quyền phát triển, biến đổi khí hậu và chuyển đổi công bằng, nước biển dâng, phòng, chống và ứng phó với đại dịch, cũng như giải trừ vũ khí hạt nhân.

Đây là những vấn đề liên quan trực tiếp đến hòa bình, an ninh và phát triển, tạo diễn đàn để các quốc gia thành viên Liên hợp quốc trao đổi, đề xuất giải pháp đối với những thách thức chung và xác định các ưu tiên hợp tác trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng có các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ nhằm triển khai những nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả và bền vững.

Hai bên dự kiến tăng cường tiếp xúc cấp cao, trao đổi về những vấn đề có ý nghĩa chiến lược, lâu dài đối với quan hệ hai nước, đồng thời tăng cường hiểu biết và sự ủng hộ đối với quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.

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