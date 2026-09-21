Sửa đổi Luật Điện lực: Đánh giá đầy đủ các chính sách mới, tác động lớn

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về dự án sửa đổi Luật Điện lực, đề nghị tiếp tục rà soát, chỉ sửa đổi những vấn đề thực sự cấp thiết, đã đủ rõ, có cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn. Những chính sách mới, tác động lớn phải được đánh giá đầy đủ trước khi luật hóa...

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội, sáng 21/9, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá…

PHÂN ĐỊNH RÕ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn cho biết dự án Luật được xây dựng theo hướng phân định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương trong việc xây dựng chính sách, thực hiện chức năng nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Đồng thời thể chế hóa các nội dung về ứng dụng thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia tại Nghị quyết số 57 và Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị.

Dự án Luật được xây dựng trên nguyên tắc bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch không tạo cơ chế xin cho, không tạo môi trường nảy sinh hành vi lạm dụng quyền lực hoặc hành vi vi phạm pháp luật khác…

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn đề cập về sự cần thiết ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Thay mặt cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh Thường trực Ủy ban cơ bản tán thành sự cần thiết và phạm vi sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

Tuy nhiên, Luật Điện lực mới được sửa đổi năm 2024, hiệu lực từ ngày 01/02/2025. Việc tiếp tục sửa đổi trong thời gian ngắn, khi chưa có nhiều thời gian tổ chức thi hành, tổng kết, đánh giá, có thể ảnh hưởng đến tính ổn định và khả năng dự báo của pháp luật, nhất là đối với lĩnh vực điện lực có vốn đầu tư lớn, thời gian thực hiện dự án dài.

Vì vậy, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, chỉ sửa đổi những vấn đề thực sự cấp thiết, đã đủ rõ, có cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn. Những chính sách mới, tác động lớn phải được đánh giá đầy đủ trước khi luật hóa. Những vấn đề vượt thẩm quyền của Quốc hội phải báo cáo và xin ý kiến của cấp có thẩm quyền…

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, chỉnh lý để thể chế hóa đúng phạm vi các chủ trương của Đảng; làm rõ căn cứ chính trị, pháp lý, thực tiễn đối với từng cơ chế đặc thù, ưu tiên hoặc ngoại lệ, nhất là các nội dung liên quan đến phạm vi độc quyền nhà nước; không mở rộng chính sách đặc thù vượt quá phạm vi chủ trương của cấp có thẩm quyền hoặc khi chưa được đánh giá đầy đủ tác động đầy đủ, bảo đảm chính sách rõ ràng, minh bạch và khả thi.

Dự thảo có nhiều quy định giao thoa với pháp luật về đầu tư, đầu tư công, PPP, đấu thầu, đất đai, lâm nghiệp, xây dựng, giá, quản lý nợ công, tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và các luật có liên quan nên cần tiếp tục rà soát, bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật…

RÀ SOÁT ĐỂ BẢO ĐẢM TÍNH KHOA HỌC VÀ THỐNG NHẤT

Trình bày tóm tắt Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết dự án luật có phạm vi điều chỉnh giữ nguyên như luật hiện hành.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà trình bày tóm tắt Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Về nội dung, dự thảo Luật bổ sung quy định cấm sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, chứa chấp, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và thuốc lá khác.

Đồng thời, cấm sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu thiết bị điện tử, cụm linh kiện, linh kiện rời, dung dịch để lắp ráp, sản xuất thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá khác và cấm trưng bày sản phẩm thuốc lá.

Theo đó, dự thảo sửa đổi, bổ sung khái niệm thuốc lá nhằm bảo đảm tên luật bao quát đầy đủ các sản phẩm thuốc lá được luật điều chỉnh...

Trình bày Báo cáo tóm tắt thẩm tra sơ bộ dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết Thường trực Ủy ban thống nhất phạm vi sửa đổi, bổ sung và tên gọi của Luật. Song cần tiếp tục rà soát bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của dự án Luật với các luật có liên quan.

Cùng với đó, giải trình cụ thể về phương án, lộ trình xử lý đối với các hạn chế, nhất là các quy định liên quan trực tiếp đến việc giảm tiếp cận, giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá của luật hiện hành đã qua đánh giá tổng kết nhưng chưa đề xuất sửa đổi, bổ sung…

Thường trực Ủy ban tán thành sự cần thiết sửa đổi khái niệm thuốc lá và bổ sung các khái niệm về thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá đặc chế.

Tuy nhiên, đề nghị tiếp tục rà soát, xử lý các khái niệm bảo đảm tính khoa học, rõ ràng về bản chất, thống nhất về cách hiểu, bao quát được các sản phẩm thuốc lá hiện có và sản phẩm thuốc lá khác có thể phát sinh, thuận lợi cho việc nhận diện và tổ chức thực hiện, không xung đột với các luật khác…