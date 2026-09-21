Ông Vương Quốc Tuấn được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Vương Quốc Tuấn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; ông Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao Quyết định của Bộ Chính trị cho ông Vương Quốc Tuấn. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

Sáng 21/9, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cũng trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Trưởng Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao Quyết định của Bộ Chính trị và tặng hoa chúc mừng các đồng chí Vương Quốc Tuấn và Bùi Hoàng Phương. Ảnh: Tá Chuyên – TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cho biết ông Vương Quốc Tuấn và ông Bùi Hoàng Phương được đào tạo cơ bản, có năng lực, kinh nghiệm và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, ủng hộ, giúp đỡ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn và Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Bùi Hoàng Phương; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Quảng Trị cần khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết thành nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”, bảo đảm nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Đồng thời, tỉnh tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát.

Công tác cán bộ cần được đổi mới theo hướng đánh giá thực chất, dựa trên sản phẩm cụ thể; kịp thời thay thế cán bộ hạn chế về năng lực, thiếu trách nhiệm; chú trọng quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp xã.

Quảng Trị cũng được yêu cầu đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát theo hướng “giám sát đồng hành cùng sự phát triển”, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phòng ngừa tiêu cực và thúc đẩy tiến độ các dự án.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đề nghị tỉnh tập trung giải quyết các điểm nghẽn, những dự án trọng điểm còn tồn đọng; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy tiềm năng, lợi thế, khai thác hiệu quả các động lực phát triển, tạo chuyển biến rõ nét về kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương đã tin tưởng giao trọng trách; khẳng định đây là vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm chính trị nặng nề.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn khẳng định sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường; chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Ông Vương Quốc Tuấn cho biết sẽ toàn tâm, toàn lực với công việc; kế thừa và phát huy những thành quả của các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh đưa Quảng Trị phát triển nhanh và bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn sinh năm 1977, quê tỉnh Bắc Ninh; là Tiến sĩ Quản trị kinh doanh, Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Cao cấp lý luận chính trị. Tháng 1/2026, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

Ông từng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và từ tháng 11/2025 giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên trước khi được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.