Trang chủ Đầu tư

Việt Nam và Anh hợp tác thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn

Anh Nhi

18/08/2025, 22:22

Sáng ngày 18/8/2025, Diễn đàn Bán dẫn Việt Nam - Vương quốc Anh đã diễn ra tại Hà Nội, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực của Việt Nam nhằm tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu…

Các đại biểu tham dự sự kiện chụp ảnh kỷ niệm.
Các đại biểu tham dự sự kiện chụp ảnh kỷ niệm.

Sự kiện do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và Đại sứ quán Anh tại Việt Nam phối hợp tổ chức, quy tụ đông đảo chuyên gia, doanh nghiệp và các viện nghiên cứu hai nước, với kỳ vọng biến sự hợp tác này thành bệ phóng cho ngành công nghiệp chiến lược của Việt Nam.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của ngành bán dẫn trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển bản lề.

“Để đạt được khát vọng tăng trưởng hai con số mà Tổng Bí thư Tô Lâm từng khẳng định, Việt Nam phải tìm ra những “động cơ” mới, và công nghiệp bán dẫn chính là một trong những động cơ đó", ông Huy khẳng định.

Ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc NIC, phát biểu tại Diễn đàn
Ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc NIC, phát biểu tại Diễn đàn

Chip bán dẫn không chỉ là nền tảng của các ngành công nghệ cao mà còn hiện diện trong mọi lĩnh vực của đời sống, từ trí tuệ nhân tạo, ô tô điện đến y tế, giáo dục và tài chính. Nhận thức rõ điều này, Chính phủ Việt Nam đã xác định bán dẫn là ngành công nghiệp chiến lược, thể hiện qua việc ban hành các chính sách quan trọng như Nghị quyết 57 về khoa học - công nghệ, Chiến lược quốc gia về phát triển ngành bán dẫn, và đặc biệt là chương trình đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn đến năm 2030. Cùng với đó, Việt Nam đặt mục tiêu nâng chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển (R&D) lên 2% GDP và lọt vào Top 40 Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam, ông Iain Frew, khẳng định sự hợp tác giữa hai nước mang lại tiềm năng to lớn.

“Việt Nam có lực lượng lao động trẻ, nhiệt huyết và khát vọng lớn, trong khi Vương quốc Anh sở hữu nền tảng công nghệ, nghiên cứu và đào tạo lâu đời. Sự kết hợp này mở ra tiềm năng khổng lồ cho những ý tưởng, doanh nghiệp và hợp tác mới”, Đại sứ chia sẻ.

Ông Iain Frew - Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam phát biểu tại Diễn đàn
Ông Iain Frew - Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam phát biểu tại Diễn đàn

Cam kết hợp tác lâu dài của Anh được thể hiện qua sự hiện diện của các tập đoàn công nghệ và học thuật hàng đầu như ARM, Oxford Instruments, Renishaw và Đại học Liverpool. Cụ thể, ARM giới thiệu chương trình Flex Access, một sáng kiến hỗ trợ các trường đại học Việt Nam tiếp cận công cụ thiết kế chip, đào tạo và cấp chứng chỉ cho kỹ sư; Đại học Liverpool khẳng định năng lực hợp tác trong lĩnh vực thiết kế chip, nghiên cứu vật liệu và các thiết bị quang tử; Oxford Instruments mang đến các giải pháp tiên tiến về phân tích, chế tạo vật liệu bán dẫn và kinh nghiệm khai thác khoáng sản quan trọng.

Về phía Việt Nam, các đại diện từ Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, FPT Semiconductor và CT Semiconductor cũng đã trình bày kế hoạch tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, cho thấy sự sẵn sàng và chủ động của quốc gia.

Đại sứ Iain Frew cũng cho rằng chip bán dẫn là nền tảng để hai nước cùng thúc đẩy các lĩnh vực quan trọng khác như trí tuệ nhân tạo, y tế số, giáo dục số và công nghệ tài chính. Đáng chú ý, ông chỉ ra sự kết nối giữa kế hoạch xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) của Việt Nam với trung tâm tài chính công nghệ của Anh sẽ tạo ra dòng vốn ổn định cho các dự án đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao.

Với sự quyết tâm từ cả hai phía, các chuyên gia nhận định Việt Nam có cơ hội lớn để từng bước thoát khỏi vị trí gia công lắp ráp, tiến lên những nấc thang cao hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu, khẳng định vị thế là một công xưởng công nghệ mới của khu vực.

Diễn đàn đã đặt nền móng cho những hợp tác cụ thể trong tương lai, từ đào tạo nhân lực đến các dự án đầu tư chung, mở ra một kỷ nguyên mới của hợp tác và đổi mới sáng tạo giữa hai quốc gia.

Việt Nam và Anh hợp tác thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn

