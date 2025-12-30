Quảng Ninh: Khởi công, khánh thành loạt công trình, dự án với tổng vốn đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng

Ngày 29/12, đặc khu Vân Đồn tổ chức khánh thành, khởi công và thông xe kỹ thuật 15 công trình, dự án quan trọng với tổng mức đầu tư trên 2.300 tỷ đồng, trong đó nổi bật là dự án cầu bắc qua luồng sông Mang nhằm kết nối các xã đảo, tháo gỡ điểm nghẽn giao thông vùng biển đảo...

Ngày 29/12, đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh) tổ chức lễ khánh thành, khởi công và thông xe kỹ thuật 15 công trình, dự án gồm 12 dự án khởi công mới và 3 dự án khánh thành, thông xe kỹ thuật, hợp long. Các dự án thuộc nhiều lĩnh vực như giao thông, hạ tầng đô thị, thương mại, môi trường với tổng mức đầu tư trên 2.300 tỷ đồng.

Trong số này, dự án cầu bắc qua luồng sông Mang, xã Quan Lạn được xác định là công trình trọng điểm. Dự án nhằm kết nối đảo Minh Châu – Quan Lạn với đảo Bản Sen, từng bước xóa bỏ sự chia cắt về giao thông giữa các xã đảo, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, đồng thời tạo điều kiện phát triển du lịch, dịch vụ và logistics vùng biển đảo phía Đông Bắc.

Theo Bí thư Đảng ủy đặc khu Vân Đồn Cao Tường Huy, dự án cầu sông Mang đã được nghiên cứu, chuẩn bị từ nhiều năm trước. Đến nay, các điều kiện về mặt bằng, thủ tục đầu tư đã cơ bản hoàn tất, đủ điều kiện để chính thức khởi công.

Cầu sông Mang có chiều dài 967,4 m, mặt cắt ngang rộng 12 m. Điểm đầu dự án đấu nối với tuyến đường Bản Sen – Tân Lập (thuộc xã Quan Lạn), điểm cuối kết nối tại Km6+195 tuyến đường xuyên đảo Minh Châu – Quan Lạn. Tổng mức đầu tư dự án hơn 600 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến 20 tháng.

Theo tỉnh Quảng Ninh, cầu sông Mang khi hoàn thành sẽ giúp hình thành trục giao thông liên hoàn giữa các đảo trong khu vực, rút ngắn thời gian di chuyển, giảm phụ thuộc vào phương tiện thủy, nhất là trong điều kiện thời tiết xấu, đồng thời mở rộng không gian phát triển kinh tế biển đảo.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025–2030, địa phương đang tập trung nghiên cứu dự án đầu tư xây dựng tuyến giao thông kết nối liên đảo tại đặc khu Vân Đồn. Theo phương án nghiên cứu, tuyến này gồm 9 cây cầu với tổng chiều dài 14,2 km; xây dựng mới 22 km đường giao thông và nâng cấp, mở rộng 22 km tuyến đường Tân Lập – Bản Sen hiện hữu.

Quảng Ninh xây dựng hai phương án đầu tư. Phương án 1 có chiều rộng cầu và đường 12 m, tổng mức đầu tư khoảng 8.570 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng 9 cây cầu khoảng 7.100 tỷ đồng; phần đường xây mới khoảng 990 tỷ đồng và nâng cấp, mở rộng tuyến Tân Lập – Bản Sen khoảng 440 tỷ đồng. Phương án 2 mở rộng quy mô lên 24 m, tổng vốn đầu tư khoảng 17.160 tỷ đồng.

Cùng với Vân Đồn, đặc khu Cô Tô cũng đang nghiên cứu dự án cầu vượt biển kết nối đảo Cô Tô lớn và đảo Thanh Lân với chiều dài khoảng 2 km. Theo Bí thư Đảng ủy đặc khu Cô Tô Lê Ngọc Hân, dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2027–2029.

Hiện nay, việc đi lại giữa hai đảo chủ yếu bằng thuyền, đò, mất khoảng 20–30 phút mỗi lượt trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Những ngày sóng to, gió lớn, việc di chuyển thường xuyên bị gián đoạn, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và hoạt động du lịch.