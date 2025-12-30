Quảng Ninh: Khởi công, khánh thành loạt công trình, dự án với tổng vốn đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 30/12/2025
Đan Tiên
30/12/2025, 11:16
Ngày 29/12, đặc khu Vân Đồn tổ chức khánh thành, khởi công và thông xe kỹ thuật 15 công trình, dự án quan trọng với tổng mức đầu tư trên 2.300 tỷ đồng, trong đó nổi bật là dự án cầu bắc qua luồng sông Mang nhằm kết nối các xã đảo, tháo gỡ điểm nghẽn giao thông vùng biển đảo...
Ngày 29/12, đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh) tổ chức lễ khánh thành, khởi công và thông xe kỹ thuật 15 công trình, dự án gồm 12 dự án khởi công mới và 3 dự án khánh thành, thông xe kỹ thuật, hợp long. Các dự án thuộc nhiều lĩnh vực như giao thông, hạ tầng đô thị, thương mại, môi trường với tổng mức đầu tư trên 2.300 tỷ đồng.
Trong số này, dự án cầu bắc qua luồng sông Mang, xã Quan Lạn được xác định là công trình trọng điểm. Dự án nhằm kết nối đảo Minh Châu – Quan Lạn với đảo Bản Sen, từng bước xóa bỏ sự chia cắt về giao thông giữa các xã đảo, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, đồng thời tạo điều kiện phát triển du lịch, dịch vụ và logistics vùng biển đảo phía Đông Bắc.
Theo Bí thư Đảng ủy đặc khu Vân Đồn Cao Tường Huy, dự án cầu sông Mang đã được nghiên cứu, chuẩn bị từ nhiều năm trước. Đến nay, các điều kiện về mặt bằng, thủ tục đầu tư đã cơ bản hoàn tất, đủ điều kiện để chính thức khởi công.
Cầu sông Mang có chiều dài 967,4 m, mặt cắt ngang rộng 12 m. Điểm đầu dự án đấu nối với tuyến đường Bản Sen – Tân Lập (thuộc xã Quan Lạn), điểm cuối kết nối tại Km6+195 tuyến đường xuyên đảo Minh Châu – Quan Lạn. Tổng mức đầu tư dự án hơn 600 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến 20 tháng.
Theo tỉnh Quảng Ninh, cầu sông Mang khi hoàn thành sẽ giúp hình thành trục giao thông liên hoàn giữa các đảo trong khu vực, rút ngắn thời gian di chuyển, giảm phụ thuộc vào phương tiện thủy, nhất là trong điều kiện thời tiết xấu, đồng thời mở rộng không gian phát triển kinh tế biển đảo.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025–2030, địa phương đang tập trung nghiên cứu dự án đầu tư xây dựng tuyến giao thông kết nối liên đảo tại đặc khu Vân Đồn. Theo phương án nghiên cứu, tuyến này gồm 9 cây cầu với tổng chiều dài 14,2 km; xây dựng mới 22 km đường giao thông và nâng cấp, mở rộng 22 km tuyến đường Tân Lập – Bản Sen hiện hữu.
Quảng Ninh xây dựng hai phương án đầu tư. Phương án 1 có chiều rộng cầu và đường 12 m, tổng mức đầu tư khoảng 8.570 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng 9 cây cầu khoảng 7.100 tỷ đồng; phần đường xây mới khoảng 990 tỷ đồng và nâng cấp, mở rộng tuyến Tân Lập – Bản Sen khoảng 440 tỷ đồng. Phương án 2 mở rộng quy mô lên 24 m, tổng vốn đầu tư khoảng 17.160 tỷ đồng.
Cùng với Vân Đồn, đặc khu Cô Tô cũng đang nghiên cứu dự án cầu vượt biển kết nối đảo Cô Tô lớn và đảo Thanh Lân với chiều dài khoảng 2 km. Theo Bí thư Đảng ủy đặc khu Cô Tô Lê Ngọc Hân, dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2027–2029.
Hiện nay, việc đi lại giữa hai đảo chủ yếu bằng thuyền, đò, mất khoảng 20–30 phút mỗi lượt trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Những ngày sóng to, gió lớn, việc di chuyển thường xuyên bị gián đoạn, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và hoạt động du lịch.
09:10, 19/09/2025
Vượt qua “những cơn gió ngược” năm 2025 với mức tăng trưởng GDP dự kiến đạt 8,01%, Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu tăng trưởng hai con số. Nền kinh tế cần một “cú hích” khổng lồ về vốn và một sự cải thiện mạnh mẽ về năng suất.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025 (VEPF) không chỉ đánh dấu mốc quan trọng khi nền kinh tế dự kiến cán đích với mức tăng trưởng trên 8%, mà còn đặt ra một bài toán chiến lược đầy thách thức cho giai đoạn 2026–2030: Làm thế nào để đạt và duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số? Tạp chí Kinh tế Việt Nam / VnEconomy xin lược trích ý kiến phát biểu của ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tại Diễn đàn VEPF vừa diễn ra.
Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, căng thẳng và khó đoán định, Việt Nam vẫn kiên định thực hiện hai mục tiêu lớn: Đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao...
Cầu Long Biên, biểu tượng lịch sử và văn hóa của Thủ đô Hà Nội, đang trải qua một cuộc trùng tu lớn nhất trong hơn một thế kỷ qua...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: