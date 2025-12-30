Thống nhất phương án đầu tư cao tốc Mộc Châu – Sơn La – Điện Biên

Bộ Xây dựng yêu cầu sớm thống nhất phương án đầu tư tuyến cao tốc CT.03 đoạn Mộc Châu – Sơn La – Điện Biên – cửa khẩu Tây Trang, làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI...

Sáng 29/12, Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp với hai tỉnh Sơn La, Điện Biên và Bộ Tài chính để bàn phương án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc CT.03 đoạn Mộc Châu – Sơn La – Điện Biên – cửa khẩu Tây Trang. Cuộc họp do Bộ trưởng Trần Hồng Minh chủ trì.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt cho biết hạ tầng giao thông của Sơn La nói riêng và khu vực Tây Bắc nói chung còn nhiều khó khăn. Ngày 18/5/2025, tỉnh đã khởi công tuyến cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu và đang tập trung triển khai bảo đảm tiến độ. Trên cơ sở đó, địa phương đề nghị sớm đầu tư đoạn cao tốc từ Mộc Châu đến giáp ranh tỉnh Điện Biên với tổng chiều dài khoảng 175 km.

Theo đề xuất của tỉnh Sơn La, đoạn Mộc Châu – TP Sơn La (cũ) dài khoảng 100 km, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 22.000 tỷ đồng; đoạn từ TP Sơn La (cũ) đến giáp ranh tỉnh Điện Biên dài khoảng 75 km, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 14.000 tỷ đồng. Tỉnh Sơn La cho biết đã có văn bản gửi Chính phủ và các bộ, ngành từ tháng 5/2025 đề xuất lập chủ trương đầu tư đoạn Mộc Châu – TP Sơn La (cũ), song đến nay chưa được giao làm cơ quan chủ quản.

Lãnh đạo tỉnh Sơn La kiến nghị giao địa phương làm cơ quan chủ quản, thực hiện thủ tục đầu tư theo phương án tách tuyến thành hai dự án độc lập. Trường hợp đầu tư toàn tuyến từ Mộc Châu đến giáp ranh tỉnh Điện Biên, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 36.000 tỷ đồng và phải báo cáo Quốc hội. Nếu Bộ Xây dựng là cơ quan lập chủ trương đầu tư toàn tuyến, sau khi được Quốc hội thông qua, đề nghị phân cấp cho các địa phương làm cơ quan chủ quản đối với từng đoạn tuyến đi qua địa bàn.

Về phía tỉnh Điện Biên, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương đề nghị đầu tư đoạn cao tốc từ giáp ranh Sơn La đến TP Điện Biên Phủ (cũ) với chiều dài khoảng 70 km, tổng mức đầu tư dự kiến trên 23.000 tỷ đồng; đồng thời kiến nghị chưa triển khai đoạn từ TP Điện Biên Phủ (cũ) đến cửa khẩu Tây Trang trong giai đoạn này. Tỉnh Điện Biên đề xuất được giao làm cơ quan chủ quản thực hiện đầu tư đoạn tuyến trên địa bàn, thống nhất hướng tuyến và vị trí đấu nối với tỉnh Sơn La.

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh việc đầu tư tuyến cao tốc Mộc Châu – Sơn La – Điện Biên – cửa khẩu Tây Trang cần sớm có sự thống nhất giữa các địa phương và bộ, ngành liên quan nhằm tránh phát sinh vướng mắc trong quá trình triển khai. Bộ trưởng đề nghị hai tỉnh phối hợp với Bộ Xây dựng cung cấp đầy đủ hồ sơ về chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Bộ trưởng giao Ban Quản lý dự án Thăng Long chuẩn bị nội dung chủ trương đầu tư để hỗ trợ các địa phương hoàn thiện hồ sơ, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội khóa XVI. Sau khi chủ trương đầu tư được thông qua, các dự án sẽ được tách thành các dự án thành phần, đồng thời tính toán chi phí giải phóng mặt bằng phù hợp. Bộ Xây dựng sẽ thực hiện vai trò quản lý tổng thể và hỗ trợ các địa phương trong quá trình hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Liên quan đến kiến nghị của tỉnh Sơn La về việc mở rộng tuyến cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu lên quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh theo quy hoạch, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng phối hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, làm cơ sở bố trí nguồn vốn.

Theo quy hoạch, tuyến cao tốc Hà Nội – Hòa Bình – Sơn La – Điện Biên (CT.03) có chiều dài khoảng 450 km, kết nối Thủ đô Hà Nội với các tỉnh Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên và nước bạn Lào. Tuyến được quy hoạch với quy mô 6 làn xe đoạn Hà Nội – Hòa Bình và 4 làn xe đoạn Hòa Bình – cửa khẩu Tây Trang, tiến trình đầu tư trước năm 2030. Hiện các đoạn chưa được đầu tư gồm Mộc Châu – trung tâm Sơn La dài khoảng 105 km và trung tâm Sơn La – cửa khẩu Tây Trang dài khoảng 200 km.