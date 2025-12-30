Cầu Long Biên trong đợt sửa chữa lớn nhất hơn một thế kỷ qua

Cầu Long Biên, biểu tượng lịch sử và văn hóa của Thủ đô Hà Nội, đang trải qua một cuộc trùng tu lớn nhất trong hơn một thế kỷ qua...

Được xây dựng từ thời Pháp thuộc, cầu Long Biên không chỉ là một công trình giao thông quan trọng mà còn là chứng nhân lịch sử của nhiều biến cố thăng trầm. Sau hơn 100 năm khai thác, cầu đang được sửa chữa và gia cố với quy mô lớn nhất từ trước đến nay nhằm bảo đảm an toàn kết cấu và duy trì khai thác tuyến giao thông huyết mạch này.

Từ ngày 1/11, cầu Long Biên đã tổ chức cấm phần đường dành cho xe thô sơ theo hướng từ phường Bồ Đề sang phường Hoàn Kiếm trong thời gian 61 ngày để phục vụ sửa chữa định kỳ tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng. Trong suốt thời gian này, lực lượng chức năng đã triển khai rào chắn, tổ chức phân luồng và cấm lưu thông một chiều nhằm bảo đảm an toàn thi công.

Theo ghi nhận tại công trường, hàng chục công nhân cùng nhiều thiết bị, vật tư chuyên dụng đang được huy động để thi công đồng loạt các hạng mục sửa chữa, trùng tu. Tại các vị trí kết cấu phức tạp dưới gầm cầu, công nhân phải thực hiện nhiều thao tác thủ công, thay thế các đinh tán thép đã rỉ sét, xuống cấp sau nhiều năm khai thác bằng hệ thống bu-lông cường độ cao, qua đó gia tăng khả năng chịu lực cho khung dầm cầu.

Trên mặt cầu, làn đường dành cho xe máy, xe thô sơ và người đi bộ đã được thảm lại bằng lớp bê tông mới, khắc phục hoàn toàn tình trạng nứt vỡ, gồ ghề trước đây. Đại diện đơn vị thi công cho biết, các tấm đan bê tông mác 400 được sử dụng nhằm tạo bề mặt phẳng, tăng khả năng chịu tải và thay thế các đoạn mặt cầu bị hư hỏng nặng.

Cùng với đó, hệ thống máng thoát nước bằng thép cũng được thay mới đồng bộ. Hạng mục lan can cầu đã hoàn tất việc lắp dựng các cấu kiện mới và hoàn thiện lớp sơn bảo vệ. Toàn bộ hệ thống tà vẹt đường sắt trên cầu cũng đã được thay mới, đáp ứng yêu cầu khai thác an toàn cho các đoàn tàu qua lại.

Ở khu vực dưới gầm cầu, công tác thi công tiếp tục được đẩy nhanh, tập trung xử lý các điểm xung yếu và gia cường kết cấu dầm cầu. Đoạn cầu gần khu vực ga Long Biên đã được tháo dỡ rào chắn, hoàn thiện sơn sửa sau khi các hạng mục sửa chữa cơ bản hoàn thành.

Theo kế hoạch, cầu Long Biên sẽ tiếp tục tổ chức cấm lưu thông một chiều đến hết ngày 31/12. Sau thời điểm này, công trình dự kiến được đưa trở lại khai thác theo cả hai chiều từ dịp Tết Dương lịch, bảo đảm an toàn giao thông và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân Thủ đô.

Cầu Long Biên không chỉ là một công trình giao thông mà còn là một phần không thể thiếu trong ký ức của người dân Hà Nội. Việc trùng tu cầu không chỉ nhằm bảo đảm an toàn giao thông mà còn là cách để bảo tồn một di sản văn hóa, lịch sử quan trọng.

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng, việc duy trì và bảo tồn những công trình lịch sử như cầu Long Biên là một thách thức nhưng cũng là một nhiệm vụ cần thiết để giữ gìn bản sắc văn hóa của Thủ đô. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, cầu Long Biên sẽ tiếp tục là biểu tượng của sự bền bỉ và trường tồn, kết nối quá khứ với hiện tại và tương lai.