Thành phố Hồ Chí Minh định hướng thu hút FDI giá trị gia tăng cao trong giai đoạn mới

Ước tính đến ngày 31/12/2025, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào TP. Hồ Chí Minh đạt gần 8,37 tỷ USD, dẫn đầu về số vốn FDI còn hiệu lực…

Thông tin được Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh công bố tại họp báo kinh tế - xã hội ngày 25/12. Theo đó, trong bối cảnh Việt Nam nói chung và TP. Hồ Chí Minh nói riêng tiếp tục là điểm đến đầu tư an toàn, số lượt đầu tư nước ngoài vào thành phố tăng 19%, trong khi tổng vốn đầu tư tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Lũy kế đến ngày 31/12/2025, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục là địa phương dẫn đầu cả nước về số vốn FDI còn hiệu lực và số dự án đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đạt khoảng 141,9 tỷ USD và 20.310 dự án đang hoạt động.

Trong cơ cấu ngành nghề, công nghiệp chế biến, chế tạo đứng đầu với 5.829 dự án đầu tư còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký hơn 75,4 tỷ USD, chiếm 53,3% tổng vốn đầu tư. Thứ hai là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với tổng vốn đăng ký 28,5 tỷ USD, tương đương 20,2%.

Xếp thứ ba là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy với tổng vốn đầu tư 7,5 tỷ USD, chiếm 5,3%. Các lĩnh vực xếp theo sau gồm giáo dục và đào tạo; hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ; xây dựng; thông tin và truyền thông…

Về đối tác đầu tư, năm 2025 thành phố ghi nhận có 89 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư. Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đăng ký 2,1 tỷ USD, chiếm khoảng 25%; Hàn Quốc đứng thứ hai với 635,2 triệu USD (8%); Hong Kong (Trung Quốc) xếp thứ ba với 482,2 triệu USD (6%). Tính chung đến nay, đã có 152 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào địa bàn thành phố.

Đáng chú ý, tại địa bàn tỉnh Bình Dương (cũ), có tới 152 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký đầu tư. Riêng 10 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu gồm Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, British Virgin Islands, Hà Lan, Hoa Kỳ, Hong Kong, Thái Lan và Malaysia đã có tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 111,2 tỷ USD, chiếm khoảng 79% tổng vốn đầu tư toàn TP. Hồ Chí Minh.

Theo Sở Tài chính, tuy TP. Hồ Chí Minh tiếp tục là điểm sáng trong thu hút FDI tuy nhiên cần có chiến lược phù hợp với bối cảnh mới để duy trì vị thế dẫn đầu.

Về định hướng thu hút FDI trong giai đoạn 2026-2030, Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh cho biết thành phố sẽ ưu tiên thu hút dòng vốn FDI có chất lượng cao, tập trung vào các lĩnh vực kinh tế tri thức, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo như: công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ số, công nghệ sinh học, vật liệu mới, năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải.

Đồng thời, thành phố sẽ tập trung xúc tiến đầu tư gắn với quy hoạch chung và các đề án lớn đã được phê duyệt. Cụ thể như đề án xây dựng TP. Hồ Chí Minh trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại; đề án xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế; Trung tâm hội chợ triển lãm quốc tế và Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Hoạt động xúc tiến đầu tư không chỉ hướng đến các nhà đầu tư nước ngoài mà còn chú trọng thu hút nhà đầu tư trong nước, đặc biệt là cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Song song đó, TP. Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh phát triển hạ tầng chiến lược, đặc biệt là cụm cảng và logistics thông minh Cái Mép – Thị Vải – Cần Giờ, hướng tới mô hình “siêu cảng số” gắn với chuỗi logistics liên vùng. TP. Hồ Chí Minh cũng tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh số hóa quy trình thủ tục hành chính và đổi mới cơ chế ưu đãi theo chuẩn mực quốc tế, tạo nền tảng vững chắc để thu hút dòng vốn FDI bền vững, hiệu quả trong giai đoạn phát triển mới.

Các ngành công nghiệp công nghệ cao, tự động hóa, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải, công nghiệp xây dựng hiện đại, vật liệu mới, công nghệ sinh học, công nghiệp hỗ trợ và sản xuất thiết bị, linh kiện năng lượng tái tạo cũng sẽ được phát triển theo hướng đạt chuẩn quốc tế.

Bên cạnh đó, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển các lĩnh vực tiềm năng như công nghệ lượng tử, robot, công nghệ không gian vũ trụ, hydrogen xanh, công nghệ gen, sinh học và dược phẩm cao cấp.