Việt Nam xác định 37 đề xuất dự án phù hợp JETP với nhu cầu vốn 9,65 tỷ USD

Ban Thư ký thực hiện Tuyên bố Chính trị thiết lập Quan hệ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) vừa tổ chức cuộc họp với các đối tác quốc tế nhằm triển khai các nhiệm vụ năm 2026, thúc đẩy việc thực hiện Tuyên bố JETP tại Việt Nam.

XÁC ĐỊNH CÁC DỰ ÁN PHÙ HỢP VỚI JETP

Tại cuộc họp, đại diện Bộ Công Thương đã cập nhật tình hình triển khai JETP, trong đó có kết quả xây dựng danh mục các dự án phù hợp với JETP do phía Việt Nam và nhóm các đối tác quốc tế đề xuất trong thời gian qua.

Cụ thể, ông Tăng Thế Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương), cho biết trên cơ sở danh mục do các đơn vị và địa phương đề xuất, Cục Điện lực đã tiến hành sàng lọc và gửi 45 đề xuất dự án cho các đối tác quốc tế gồm IPG và GFANZ xem xét.

Trong đó, đợt 1 gồm 25 đề xuất dự án, bao gồm 17 dự án đầu tư có cấu phần xây dựng và 8 dự án hỗ trợ kỹ thuật, với tổng số vốn dự kiến 7,1 tỷ USD. Đợt 2 gồm 20 đề xuất dự án, trong đó có 19 dự án đầu tư có cấu phần xây dựng và 1 dự án hỗ trợ kỹ thuật, với tổng vốn dự kiến 4,1 tỷ USD.

Kết quả rà soát cho thấy, các bên đã thống nhất xác định có 37/50 đề xuất dự án hoàn toàn phù hợp với JETP, với tổng nhu cầu vốn khoảng 9,65 tỷ USD. Trong số này, 29 dự án đầu tư có cấu phần xây dựng có số vốn dự kiến 9,62 tỷ USD và 8 dự án hỗ trợ kỹ thuật có số vốn dự kiến 28 triệu USD. Bên cạnh đó, còn có 4 đề xuất dự án đầu tư được xem xét là “phù hợp có điều kiện”, với tổng vốn dự kiến 223 triệu USD.

Đối với các đề xuất từ phía đối tác quốc tế, ông Hùng cho biết ngoài danh mục 8 dự án do IPG đề xuất ban đầu, sau khi Hoa Kỳ rút khỏi thỏa thuận JETP còn lại 7 dự án với tổng vốn dự kiến 1,5 tỷ USD, các đối tác quốc tế tiếp tục đề xuất thêm 23 dự án, bao gồm 6 dự án đầu tư có cấu phần xây dựng và 17 dự án hỗ trợ kỹ thuật, với tổng vốn khoảng 341 triệu USD.

Sau quá trình rà soát và lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan, kết quả xác định có 9 dự án hoàn toàn phù hợp với JETP; 2 dự án trùng lặp với danh mục do phía Việt Nam đề xuất; 2 dự án cần điều chỉnh thông tin cho phù hợp với văn kiện dự án đã được phê duyệt; 6 dự án cần tiếp tục làm việc với các đối tác Việt Nam để bổ sung, làm rõ thông tin; 3 dự án được xem xét là “phù hợp có điều kiện” và ghi nhận dưới hình thức “gói tài chính xanh” và 1 dự án được đánh giá là không phù hợp với JETP.

Song song với các dự án đầu tư, các dự án hỗ trợ kỹ thuật cũng được chú trọng rà soát. Tổng cộng có 26 đề xuất dự án hỗ trợ kỹ thuật với tổng vốn đầu tư 171,4 triệu USD, trong đó 15 dự án được xác định phù hợp JETP.

VIỆT NAM CÓ KHUNG PHÁP LÝ TƯƠNG ĐỐI TOÀN DIỆN CHO THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG VÀ JETP

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long cho biết Việt Nam đã hoàn thiện khung khổ pháp lý quan trọng nhằm tạo nền tảng cho việc triển khai các dự án năng lượng, trong đó có các dự án phù hợp với Tuyên bố JETP.

Theo Thứ trưởng, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về an ninh năng lượng và điện hạt nhân, cùng với đó là 7 nghị định mới để triển khai các luật và nghị quyết mới, đặc biệt là Luật Điện lực sửa đổi sẽ có hiệu lực từ năm 2026.

Bên cạnh đó, hệ thống văn bản dưới luật đang được tiếp tục hoàn thiện với khoảng 27 thông tư để triển khai các nghị định và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long đánh giá, Việt Nam hiện đã có một khung pháp lý tương đối toàn diện để thực hiện các dự án năng lượng và điện lực, kết quả này có được nhờ sự đóng góp, phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành liên quan, trong đó có vai trò quan trọng của Bộ Tài chính.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long tại Phiên họp

Cũng theo Thứ trưởng, Việt Nam đã xây dựng lộ trình mới cho phép áp dụng các gói tài trợ ODA và các khoản vay ưu đãi, qua đó tạo thêm dư địa để huy động nguồn lực cho chuyển đổi năng lượng. "Từ góc độ của Việt Nam, quá trình triển khai JETP thời gian qua đã đạt được những kết quả nhất định, tạo tiền đề để bước vào giai đoạn phát triển mới," Thứ trưởng nhấn mạnh.

Về phía các đối tác quốc tế, Phó Đại sứ Vương quốc Anh, ông Alex Strugnell chúc mừng Việt Nam và nhận định đây là một thời điểm rất tốt của Việt Nam trong quá trình chuyển đổi năng lượng. Quốc hội cũng đã tăng cường môi trường hỗ trợ và với Đại hội Đảng diễn ra vào tuần tới, các mục tiêu trong bản lộ trình của chúng ta hướng tới phát thải ròng bằng 0, JETP sẽ là một trụ cột chính, đóng góp vào mục tiêu này.

“Vương quốc Anh luôn mong muốn được song hành cùng Việt Nam để thúc đẩy các hoạt động này, đặc biệt là các nội dung liên quan đến Nghị quyết số 68-NQ/TW và Nghị quyết số 70-NQ/TW, cùng các mục tiêu chung," ông Alex Strugnell bày tỏ.

"Cuộc họp Ban Chỉ đạo COP 26 cũng đã nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Việt Nam trong các hành động ứng phó với biến đổi khí hậu. Chúng tôi mong muốn tiếp tục được đóng góp cùng những nỗ lực của Việt Nam trong năm tới."

Các đối tác quốc tế cũng khẳng định tiếp tục hỗ trợ tài chính và kỹ thuật, hỗ trợ điều phối thông qua Cơ quan hỗ trợ Ban Thư ký JETP (UNDP) đối với hoạt động Ban Thư ký JETP. Ban Thư ký JETP và đối tác quốc tế IPG, GFANZ khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ và hợp tác với các đối tác quốc tế để thúc đẩy tiến trình triển khai các dự án trong thời gian tới.

Kết luận phiên họp, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long đề nghị phía đối tác quốc tế quan tâm đến các dự án đột phá, mở đường phù hợp với JETP để tạo tiền đề và triển khai một cách thực chất có hiệu quả trong năm 2026 và những năm tiếp theo, khuyến khích các đối tác quốc tế trao đổi, thảo luận trực tiếp các chủ dự án, nhà đầu tư để có thể tiếp cận nguồn vốn của JETP một cách hiệu quả.