Vietbank Digital thu hút người dùng với chuỗi ưu đãi giảm đến 50%

Trong kỷ nguyên số, ngân hàng giờ đây vượt ra khỏi vai trò truyền thống là nơi giao dịch tài chính mà đã trở nên gần gũi hơn trong từng nhịp sống hiện đại. Chỉ với vài chạm trên ứng dụng ngân hàng, người dùng có thể thanh toán hoá đơn, di chuyển, mua sắm hay giải trí đều nhanh chóng và tiện lợi.

KHÔNG CHỈ LÀ APP NGÂN HÀNG, VIETBANK DIGITAL ĐANG CHẠM ĐẾN TỪNG NHỊP SỐNG NGƯỜI VIỆT

Trước đây, việc mở ứng dụng ngân hàng thường gắn với những thao tác khô khan: Chuyển tiền, kiểm tra tài khoản. Còn giờ đây, Vietbank Digital khiến trải nghiệm này trở nên “có cảm xúc” hơn. Chỉ cần vài thao tác chạm, người dùng có thể mua sắm, đặt vé xem phim, gọi taxi, đặt vé tàu – xe – máy bay ngay trên cùng một ứng dụng. Mỗi hành trình trong ngày – từ đi làm, đi chơi, đến mua sắm cuối tuần – đều gắn liền với Vietbank Digital.

Hệ sinh thái tiện ích đa dạng, người dùng thỏa sức trải nghiệm trên Vietbank Digital.

Nếu hệ sinh thái là nền tảng giữ chân người dùng, thì chuỗi ưu đãi hấp dẫn chính là “gia vị” khiến họ quay lại mỗi ngày. Từ nay đến 30/11/2025, Vietbank phối hợp cùng VNPAY triển khai chương trình “Siêu Deal Tụ Hội” – nơi người dùng có thể săn hàng loạt khuyến mại giảm đến 50% cho các dịch vụ hàng ngày.

LOẠT “DEAL XỊN” GIẢM ĐẾN 50% KHUẤY ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SỐ TRÊN VIETBANK DIGITAL

Vietbank tạo dấu ấn bằng chuỗi ưu đãi hấp dẫn dành cho người dùng Vietbank Digital trong dịp cuối năm nay. Trong đó, nổi bật là mã ưu đãi VBDEALPHIM giảm 50% (tối đa 68.000 đồng) dành cho khách hàng mới khi đặt vé xem phim lần đầu trên ứng dụng, mở đầu cho hành trình tận hưởng cuộc sống số tiện lợi và tiết kiệm.

Hàng loạt ưu đãi hấp dẫn cho nhiều dịch vụ có trên ứng dụng Vietbank Digital.

Bên cạnh đó, hàng loạt khuyến mại giảm 30% tiếp tục được triển khai cho các dịch vụ quen thuộc, đáp ứng mọi nhu cầu di chuyển và mua sắm của người dùng.

Cụ thể, khách hàng có thể chọn mã VBDEALTAXI để được giảm tới 30.000 đồng khi gọi Taxi/Xe máy. Giảm tối đa 150.000 đồng cho các giao dịch đặt vé xe, tàu, máy bay khi chọn mã VBDEALVIVU, hoặc chọn mã VBDEAL để giảm ngay 150.000 đồng khi mua sắm tại VnShop cho hóa đơn từ 300.000 đồng.

Ngoài ra, Vietbank còn bổ sung ưu đãi giảm thêm 50% (tối đa 50.000 đồng) cho các giao dịch di chuyển hoặc đặt vé trực tiếp trên ứng dụng, mang đến trải nghiệm “sống số” trọn vẹn hơn.

Người dùng trải nghiệm gọi taxi với tính năng VNPAY Taxi trên Vietbank Digital.

Ngay từ khi chương trình “Siêu Deal tụ hội” được khởi động, Vietbank Digital nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng. Nhiều khách hàng chia sẻ họ bất ngờ khi chỉ cần mở ứng dụng ngân hàng quen thuộc đã có thể săn được hàng loạt ưu đãi hấp dẫn – từ giảm giá vé xem phim, gọi taxi đến mua sắm trực tuyến.

Anh Huy Hoàng (28 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP.HCM) chia sẻ: “Trước đây mình phải dùng nhiều app cho từng nhu cầu hàng ngày, giờ chỉ cần Vietbank Digital là đủ. Có hôm đi làm đặt taxi, trưa đặt vé xem phim, cuối tuần mua sắm, vừa nhanh vừa có ưu đãi. Rất tiện”.

Những chương trình này không chỉ khuyến khích người dùng khám phá hệ sinh thái Vietbank Digital, mà còn thể hiện rõ định hướng của ngân hàng trong việc đưa công nghệ và tiện ích tài chính trở thành một phần tự nhiên của cuộc sống hàng ngày.

TIỆN ÍCH TRONG TAY, TRẢI NGHIỆM NGAY VIETBANK DIGITAL

Vietbank định hướng phát triển ngân hàng số “vì người dùng”, không đơn thuần là nền tảng giao dịch tài chính mà là hệ sinh thái tiện ích đa năng, nơi mọi nhu cầu thanh toán, giải trí và di chuyển đều hội tụ. Ứng dụng không ngừng được cải tiến giao diện, bổ sung tính năng và tối ưu bảo mật nhằm mang lại trải nghiệm thân thiện, linh hoạt và an toàn cho người dùng.

Khách hàng có thể tải ứng dụng Vietbank Digital trên App Store hoặc Google Play để trải nghiệm tiện ích và nhận ngàn ưu đãi liền tay!

* Mọi thông tin về chương trình, khách hàng có thể truy cập website https://www.vietbank.com.vn/ hoặc liên hệ hotline trung tâm hỗ trợ khách hàng 1800 1122 để biết thêm chi tiết.