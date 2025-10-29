Vietcap hợp tác với AI Hay phát triển trợ lý đầu tư tài chính bằng trí tuệ nhân tạo

Chứng khoán Vietcap vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với nền tảng trí tuệ nhân tạo AI Hay, nhằm ứng dụng công nghệ AI trong lĩnh vực tài chính và chứng khoán, hướng đến việc phổ cập kiến thức đầu tư và xây dựng cộng đồng nhà đầu tư thông minh tại Việt Nam.

Theo Biên bản Ghi nhớ (MOU) ký ngày 28/10, hai bên sẽ phối hợp phát triển chatbot “Warren - AI Investment Mentor”, trợ lý đầu tư được thiết kế để hỗ trợ người dùng học tập, phân tích dữ liệu và ra quyết định đầu tư chính xác hơn. Đồng thời, dữ liệu và tri thức tài chính độc quyền từ hệ thống Vietcap IQ và Vietcap Academy sẽ được tích hợp vào nền tảng AI Hay, giúp người dùng tiếp cận nguồn thông tin đầu tư đáng tin cậy và được cập nhật liên tục.

Ông Nhan Tuấn, Giám đốc điều hành Vietcap, cho biết: “Warren - AI Investment Mentor là bước tiến trong chiến lược số hóa của Vietcap. Công nghệ AI từ AI Hay giúp chúng tôi mang tri thức đầu tư đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ nhà đầu tư trẻ – những người tìm kiếm công cụ học và đầu tư dễ hiểu, chính xác và hiệu quả.”

Vietcap đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính, kết hợp cùng AI Hay mở rộng ứng dụng công nghệ AI vào các ngành chuyên sâu.

Sự hợp tác này không chỉ giúp Vietcap đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính, mà còn mở ra cơ hội để AI Hay mở rộng ứng dụng công nghệ AI vào các ngành chuyên sâu. Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Giám đốc Vận hành AI Hay, chia sẻ: “AI có thể trở thành công cụ giúp người Việt học, hiểu và đầu tư một cách thông minh hơn. Việc hợp tác cùng Vietcap là cơ hội để AI Hay thể hiện năng lực công nghệ và mang giá trị AI đến gần hơn với đời sống thực tế.”

AI Hay là nền tảng hỏi - đáp trí tuệ nhân tạo thuần Việt đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam, được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư Việt. Ứng dụng hiện có hơn 15 triệu lượt tải và hơn 100 triệu lượt truy vấn mỗi tháng, từng nhiều lần dẫn đầu hạng mục “Giáo dục” trên App Store và Google Play. AI Hay kết hợp sức mạnh của AI và cộng đồng người dùng để xây dựng kho tri thức chính xác, minh bạch và gần gũi với văn hóa Việt Nam.

Theo báo cáo “State of AI - Report 2025” của Sensor Tower, AI Hay là startup AI duy nhất của Đông Nam Á góp mặt trong Top 5 ứng dụng AI toàn cầu về lượng người dùng thực (MAU) và lượt tải. Nền tảng này cũng nằm trong Top 6 AI được người Việt sử dụng nhiều nhất và xếp thứ hai về mức độ hài lòng người dùng, theo Decision Lab 2025.

Đầu tháng 7/2025, AI Hay huy động thành công 10 triệu USD vòng Series A, do Argor Capital dẫn dắt, với sự tham gia của Square Peg, Northstar Ventures, AppWorks và Phoenix Holdings, nâng tổng vốn đầu tư lên hơn 18 triệu USD. Nguồn vốn này được sử dụng để mở rộng nền tảng web, phát triển các tính năng giáo dục - giải trí và xây dựng trợ lý AI cá nhân hóa cho người Việt.

Chatbot “Warren – AI Investment Mentor” và tích hợp dữ liệu tài chính, nhằm nâng cao tri thức đầu tư của người Việt thông qua nền tảng công nghệ AI.

Thành lập từ năm 2007, Vietcap là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam, tiên phong trong tư vấn đầu tư, phân tích tài chính và môi giới chứng khoán. Với thông điệp thương hiệu “Nâng tầm nhà đầu tư Việt”, Vietcap đặt mục tiêu trở thành công ty chứng khoán số hiện đại, kết hợp tri thức tài chính và công nghệ để mang lại giá trị thiết thực cho người dùng.

Sự hợp tác giữa Vietcap và AI Hay được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy quá trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực tài chính, đồng thời mở ra hướng đi mới cho việc phổ cập kiến thức đầu tư và nâng cao năng lực công nghệ của các doanh nghiệp Việt.