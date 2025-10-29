Thứ Tư, 29/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Vietcap hợp tác với AI Hay phát triển trợ lý đầu tư tài chính bằng trí tuệ nhân tạo

Tuấn Sơn

29/10/2025, 13:49

Chứng khoán Vietcap vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với nền tảng trí tuệ nhân tạo AI Hay, nhằm ứng dụng công nghệ AI trong lĩnh vực tài chính và chứng khoán, hướng đến việc phổ cập kiến thức đầu tư và xây dựng cộng đồng nhà đầu tư thông minh tại Việt Nam.

Theo Biên bản Ghi nhớ (MOU) ký ngày 28/10, hai bên sẽ phối hợp phát triển chatbot “Warren - AI Investment Mentor”, trợ lý đầu tư được thiết kế để hỗ trợ người dùng học tập, phân tích dữ liệu và ra quyết định đầu tư chính xác hơn. Đồng thời, dữ liệu và tri thức tài chính độc quyền từ hệ thống Vietcap IQ và Vietcap Academy sẽ được tích hợp vào nền tảng AI Hay, giúp người dùng tiếp cận nguồn thông tin đầu tư đáng tin cậy và được cập nhật liên tục.

Ông Nhan Tuấn, Giám đốc điều hành Vietcap, cho biết: “Warren - AI Investment Mentor là bước tiến trong chiến lược số hóa của Vietcap. Công nghệ AI từ AI Hay giúp chúng tôi mang tri thức đầu tư đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ nhà đầu tư trẻ – những người tìm kiếm công cụ học và đầu tư dễ hiểu, chính xác và hiệu quả.”

Vietcap đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính, kết hợp cùng AI Hay mở rộng ứng dụng công nghệ AI vào các ngành chuyên sâu.
Vietcap đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính, kết hợp cùng AI Hay mở rộng ứng dụng công nghệ AI vào các ngành chuyên sâu.

Sự hợp tác này không chỉ giúp Vietcap đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính, mà còn mở ra cơ hội để AI Hay mở rộng ứng dụng công nghệ AI vào các ngành chuyên sâu. Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Giám đốc Vận hành AI Hay, chia sẻ: “AI có thể trở thành công cụ giúp người Việt học, hiểu và đầu tư một cách thông minh hơn. Việc hợp tác cùng Vietcap là cơ hội để AI Hay thể hiện năng lực công nghệ và mang giá trị AI đến gần hơn với đời sống thực tế.”

AI Hay là nền tảng hỏi - đáp trí tuệ nhân tạo thuần Việt đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam, được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư Việt. Ứng dụng hiện có hơn 15 triệu lượt tải và hơn 100 triệu lượt truy vấn mỗi tháng, từng nhiều lần dẫn đầu hạng mục “Giáo dục” trên App Store và Google Play. AI Hay kết hợp sức mạnh của AI và cộng đồng người dùng để xây dựng kho tri thức chính xác, minh bạch và gần gũi với văn hóa Việt Nam.

Theo báo cáo “State of AI - Report 2025” của Sensor Tower, AI Hay là startup AI duy nhất của Đông Nam Á góp mặt trong Top 5 ứng dụng AI toàn cầu về lượng người dùng thực (MAU) và lượt tải. Nền tảng này cũng nằm trong Top 6 AI được người Việt sử dụng nhiều nhất và xếp thứ hai về mức độ hài lòng người dùng, theo Decision Lab 2025.

Đầu tháng 7/2025, AI Hay huy động thành công 10 triệu USD vòng Series A, do Argor Capital dẫn dắt, với sự tham gia của Square Peg, Northstar Ventures, AppWorks và Phoenix Holdings, nâng tổng vốn đầu tư lên hơn 18 triệu USD. Nguồn vốn này được sử dụng để mở rộng nền tảng web, phát triển các tính năng giáo dục - giải trí và xây dựng trợ lý AI cá nhân hóa cho người Việt.

Chatbot “Warren – AI Investment Mentor” và tích hợp dữ liệu tài chính, nhằm nâng cao tri thức đầu tư của người Việt thông qua nền tảng công nghệ AI.
Chatbot “Warren – AI Investment Mentor” và tích hợp dữ liệu tài chính, nhằm nâng cao tri thức đầu tư của người Việt thông qua nền tảng công nghệ AI.

Thành lập từ năm 2007, Vietcap là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam, tiên phong trong tư vấn đầu tư, phân tích tài chính và môi giới chứng khoán. Với thông điệp thương hiệu “Nâng tầm nhà đầu tư Việt”, Vietcap đặt mục tiêu trở thành công ty chứng khoán số hiện đại, kết hợp tri thức tài chính và công nghệ để mang lại giá trị thiết thực cho người dùng.

Sự hợp tác giữa Vietcap và AI Hay được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy quá trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực tài chính, đồng thời mở ra hướng đi mới cho việc phổ cập kiến thức đầu tư và nâng cao năng lực công nghệ của các doanh nghiệp Việt.

Từ khóa:

Vietcap hợp tác với AI Hay

Đọc thêm

Tách rời ảnh hưởng của trụ, cổ phiếu tăng giá tưng bừng

Tách rời ảnh hưởng của trụ, cổ phiếu tăng giá tưng bừng

Bất chấp việc một số mã vốn hóa lớn nhất thị trường vẫn đỏ rực vào ép mạnh chỉ số, đa số cổ phiếu vẫn tăng giá tích cực trong phiên sáng nay, thậm chí nhiều mã vừa và nhỏ còn tăng nóng. Dòng tiền cũng có tín hiệu vận động mạnh mẽ ở nhóm này.

5 câu hỏi về cuộc họp tuần này của Ngân hàng Trung ương châu Âu

5 câu hỏi về cuộc họp tuần này của Ngân hàng Trung ương châu Âu

Về cuộc họp chính sách tiền tệ vào ngày thứ Năm tuần này của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), giới phân tích dự báo lãi suất sẽ được giữ nguyên...

Những thế mạnh đưa VPBankS vào nhóm dẫn đầu thị phần phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Những thế mạnh đưa VPBankS vào nhóm dẫn đầu thị phần phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Phát hành cổ phần tăng vốn và trái phiếu doanh nghiệp đang được định hướng trở thành kênh dẫn vốn trung dài hạn quan trọng, giảm áp lực cho hệ thống ngân hàng. Với nền tảng vốn mạnh, mạng lưới khách hàng rộng lớn và uy tín quốc tế, VPBankS đang ở vị thế thuận lợi để dẫn đầu trong mảng ngân hàng đầu tư tại Việt Nam.

Phần lớn các quỹ châu Á đầu tư rất ít vào cổ phiếu Việt Nam, tỷ trọng dưới 0,5%

Phần lớn các quỹ châu Á đầu tư rất ít vào cổ phiếu Việt Nam, tỷ trọng dưới 0,5%

Theo một thống kê của BSC, các quỹ ở thị trường Châu Á phần lớn đã đầu tư cổ phiếu niêm yết ở Việt Nam nhưng tỷ trọng rất thấp, dưới 0,5%.

Vốn hóa của Apple và Microsoft đồng loạt vượt 4 nghìn tỷ USD

Vốn hóa của Apple và Microsoft đồng loạt vượt 4 nghìn tỷ USD

Đây là lần đầu tiên Apple chạm tới mốc vốn hóa 4 nghìn tỷ USD, còn Microsoft đã chớp nhoáng đạt được mốc vốn hóa này lần đầu tiên vào tháng 7 năm nay...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Thế giới

15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

eMagazine

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

5 câu hỏi về cuộc họp tuần này của Ngân hàng Trung ương châu Âu

Thế giới

2

Hội chợ Mùa Thu 2025: Cơ hội mua sắm đặc sản Việt

Thị trường

3

Chính phủ Mỹ ký thỏa thuận 80 tỷ USD thúc đẩy năng lượng hạt nhân

Thế giới

4

Quý 3 thành công của các tập đoàn xa xỉ

Đẹp +

5

Những thế mạnh đưa VPBankS vào nhóm dẫn đầu thị phần phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy