"Cá mập" Pyn Elite vẫn chiến thắng thị trường trong tháng 6 nhờ ACV và HVN

VN-Index đóng cửa tháng 6/2024 ở mốc 1.245 điểm, giảm 1,3% so với tháng trước. Trong bối cảnh đó, hiệu suất của quỹ ngoại đến từ Phần Lan - PYN Elite lại vượt trội hơn so với VN-Index khi ghi nhận mức tăng 1,8%.

Theo quỹ, sự vượt trội này chủ yếu nhờ hai cổ phiếu ngành hàng không trong danh mục đầu tư là ACV tăng +18% và HVN +19%. Ngoài ra, FPT cũng tăng 12,3%. Ở chiều ngược lại, cổ phiếu VND giảm 9,8%; DXS giảm 14,7%; ASM giảm 10,2%.

Danh mục hiện tại của Pyn Elite Fund vẫn chủ yếu là ngân hàng với STB 16% tỷ trọng danh mục, ACV 10,4%; MBB 8,9%; HDB 6,9%; TPB 6,3%; CTG 5,6%; FPT 5,3%; DBC 3,3%; HVN 3,3%.

Điểm thêm về tình hình vĩ mô, Quốc hội Việt Nam đã quyết định tiếp tục giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% cho đến cuối năm 2024 và cải cách tiền lương khu vực công. Ngoài ra, cuộc họp đã đẩy nhanh quá trình cải cách luật pháp, qua đó sẽ thúc đẩy sự phục hồi của thị trường bất động sản.

Tổng thống Nga Putin đã đến thăm Việt Nam để thảo luận về việc tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực sản xuất năng lượng và nông nghiệp. Chỉ vài ngày sau đó, trợ lý ngoại trưởng Mỹ cũng đã đến Việt Nam để nhấn mạnh tầm quan trọng của thỏa thuận hợp tác giữa hai quốc gia.

Đồng Việt Nam đã giảm giá so với đô la Mỹ 4,7% kể từ đầu năm. Mục tiêu chính của Ngân hàng Trung ương Việt Nam lúc này là ổn định tỷ giá hối đoái.

Về vĩ mô: Trong quý 2, GDP của Việt Nam tăng mạnh 6,9% so với cùng kỳ, đưa tăng trưởng 6 tháng đầu năm lên 6,4%. Ngành công nghiệp và xây dựng là những lĩnh vực tăng trưởng hàng đầu với mức tăng 8,3% so với cùng kỳ. Sau đó là khu vực dịch vụ, tăng 7,1% so với cùng kỳ. Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) nhảy lên 54,7 điểm, so với 50,3 điểm vào tháng 5. Số lượng đơn đặt hàng mới tăng cao nhất kể từ tháng 3/2011. Xuất khẩu trong quý 2 tăng 12,5% so với cùng kỳ và nhập khẩu tăng 19,8% so với cùng kỳ. Quốc gia nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam là Hoa Kỳ.

Đánh giá về HVN, theo Pyn Elite Fund, Vietnam Airlines là hãng hàng không quốc gia của Việt Nam, trong đó nhà nước sở hữu hơn 86%. Chính phủ vừa chấp nhận kế hoạch cho HVN được gia hạn thêm 3 năm với điều khoản vay ưu đãi 160 triệu đô la do nhà nước bảo lãnh.

Trong năm nay, HVN tin rằng kết quả kinh doanh sẽ quay trở lại lãi và doanh thu sẽ đạt mức kỷ lục mới. HVN là hãng hàng không lớn nhất Việt Nam và thị trường nội địa chỉ dành riêng cho các hãng hàng không Việt Nam. HVN có nhiều công ty con trong chuỗi giá trị của ngành, và họ sẵn sàng bán với giá tốt để giảm bớt các khoản lỗ tích lũy.

Trước đó, quỹ cũng bày tỏ kỳ vọng kết quả tốt hơn từ các công ty niêm yết trong năm nay và dự đoán rằng lãi suất của quốc gia sẽ vẫn ở mức vừa phải. Về cuối năm, có thể giả định rằng đồng Đô la Mỹ sẽ bắt đầu suy yếu, trong trường hợp đó, Đồng Việt Nam có thể tăng giá và ảnh hưởng tích cực đến tâm lý thị trường chứng khoán.

Những "yếu tố dữ dội" của thị trường chứng khoán cũng bao gồm việc giới thiệu hệ thống giao dịch mới KRX của sàn giao dịch và việc bỏ quy tắc thanh toán trước. Mục tiêu chỉ số VN-Index được các công ty chứng khoán Việt Nam công bố thấp hơn so với quỹ, ở mức 1.400-1.500 điểm, nhưng quỹ thấy mức 1.700 điểm cũng có thể đạt được vào cuối năm.

"Tuy nhiên, triển vọng tăng trưởng kinh tế và tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trong năm nay là tuyệt vời. Thị trường chứng khoán đang được định giá rất hấp dẫn so với tăng trưởng lợi nhuận. Lãi suất của Việt Nam đã giảm và tình hình thanh khoản của ngân hàng thuận lợi. Những biến động lớn trên thị trường chứng khoán diễn ra không mong muốn, nhưng không làm thay đổi kỳ vọng của chúng tôi về sự phát triển tích cực của chỉ số Việt Nam", người đứng đầu Pyn Elite Fund nhận định.