Vietnam Economic Times April 15, 2024

Lê Minh Đức

26/04/2024, 10:11

Vietnam Economic Times April 15, 2024

Vietnam Economic Times April 2024

10:08, 14/04/2024

Vietnam Economic Times April 2024

Vietnam Economic Times March 2024

15:29, 13/03/2024

Vietnam Economic Times March 2024

Vietnam Economic Times February 2024

08:41, 07/02/2024

Vietnam Economic Times February 2024

issue 354 Vietnam Economic Times April 2024

Vietnam Economic Times July 2021

Vietnam Economic Times July 2021

Vietnam Economic Times July 2021

Vietnam Economic Times December 09, 2024

Vietnam Economic Times December 09, 2024

Vietnam Economic Times Issue 382 | Monday, December 09, 2024

Vietnam Economic Times May 27, 2024

Vietnam Economic Times May 27, 2024

Vietnam Economic Times May 27, 2024

Vietnam Economic Times May 15, 2024

Vietnam Economic Times May 15, 2024

Vietnam Economic Times issue 356 - May 15, 2024

Vietnam Economic Times May 05, 2024

Vietnam Economic Times May 05, 2024

Vietnam Economic Times May 05, 2024

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Phát triển kinh tế tầm thấp và UAV “Phải là câu chuyện của quốc gia”

eMagazine

Phát triển kinh tế tầm thấp và UAV “Phải là câu chuyện của quốc gia”

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Argentina còn nhiều dư địa phát triển

eMagazine

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Argentina còn nhiều dư địa phát triển

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

Thế giới

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

1

Chứng khoán Mỹ tăng 5 phiên liên tiếp, giá dầu giảm trong lúc chờ tin Nga - Ukraine

Thế giới

2

Giá vàng bứt phá mạnh qua mốc 4.200 USD/oz, giá bạc cao chưa từng thấy

Thế giới

3

Kế hoạch vận hành hệ thống điện năm 2026: Chủ động nguồn cung, đáp ứng tăng trưởng

Thị trường

4

Tháo gỡ các “điểm nghẽn”, đón làn sóng FDI thế hệ mới vào khu công nghiệp

Thị trường

5

VNREA yêu cầu siết chặt hành nghề môi giới bất động sản

Bất động sản

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy