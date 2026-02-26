Nga bán 300.000 oz vàng trong tháng 1/2026

Theo dữ liệu mới nhất được CBR công bố cách đây ít ngày, cơ quan này đã bán ròng 300.000 oz vàng, giảm tổng lượng vàng dự trữ xuống còn 74,5 triệu oz. Trước đó, Nga đã có một đợt bán vàng từ dự trữ ngoại hối vào tháng 10/2025.

Trong tháng đầu năm nay, giá vàng thế giới đạt trung bình khoảng 4.700 USD/oz, nhưng đã đạt đỉnh ở mức gần 5.600 USD/oz. Với mức giá này, việc bán vàng có thể đã mang lại cho Nga từ 1,41-1,68 tỷ USD - hãng tin Bloomberg ước tính.

Do giá vàng tăng kỷ lục, nên dù CBR đã bán ra một lượng vàng đáng kể, giá trị dự trữ vàng của Nga vẫn tăng 23% trong tháng 1, đạt 402,7 tỷ USD.

Khối lượng dự trữ vàng của Nga từ tháng 1/2025-1/2026. Đơn vị: triệu oz - Nguồn: CBR/Bloomberg.

Trong bối cảnh giá các kim loại quý như vàng, bạc và bạch kim lên cơn sốt, xuất khẩu kim loại quý của Nga sang Trung Quốc đã tăng mạnh trong những tháng gần đây.

Theo Bloomberg, giá trị xuất khẩu kim loại quý của Nga sang Trung Quốc đã gần như tăng gấp đôi trong nửa đầu năm 2025. Cụ thể, nhập khẩu quặng và tinh quặng kim loại quý, bao gồm vàng và bạc, của Trung Quốc từ Nga đã tăng 80% so với cùng kỳ năm trước lên 1 tỷ USD.

Nga hiện là nước sản xuất vàng lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc, với sản lượng hàng năm trên 300 tấn.

CBR từng là một trong những ngân hàng trung ương mua vàng nhiều nhất thế giới, nhưng hoạt động mua vàng của ngân hàng trung ương này đã giảm kể từ khi chiến tranh Nga - Ukraine nổ ra vào năm 2022. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) vẫn tiếp tục là một trong những ngân hàng trung ương mua vàng nhiều nhất thế giới trong những năm gần đây.

Giá trị xuất khẩu vàng của Nga sang Trung Quốc tăng mạnh không chỉ do tăng khối lượng mà còn do giá vàng tăng mạnh trong 12 tháng qua, với giá giao ngay hiện cao hơn khoảng 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài xuất khẩu, các công ty khai thác vàng của Nga cũng đang nỗ lực đáp ứng nhu cầu tiêu thụ vàng trong nước tăng cao, khi người dân Nga đổ xô mua kim loại quý để bảo vệ giá trị tiết kiệm của mình. Theo trang Kitco News, người tiêu dùng Nga đã mua 75,6 tấn vàng trong năm 2024, tương đương khoảng 25% sản lượng khai thác vàng hàng năm của nước này.