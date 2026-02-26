Hà Nội xây dựng mô hình đột phá về đổi mới sáng tạo
Nhĩ Anh
26/02/2026, 21:37
Lần đầu tiên, Hà Nội thiết kế một tổ chức đổi mới sáng tạo theo cấu trúc công ty cổ phần có vốn nhà nước, nhưng vận hành theo chuẩn mực quản trị doanh nghiệp hiện đại. Nơi đây được định vị là thiết chế dẫn đường đổi mới sáng tạo chiến lược của Việt Nam đặt tại Thủ đô...
Chiều ngày 26/2/2026, UBND TP. Hà Nội công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội. Trung tâm ra đời với mong muốn
biến thách thức thành cơ hội, định vị Hà Nội như thành phố tiên phong, là nơi
thử nghiệm có kiểm soát đối với các công nghệ và mô hình kinh doanh mới, “bộ
máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo” của quốc gia, góp phần thực hiện Nghị
quyết 57-NQ/TW, và kế hoạch chuyển đổi số, xây dựng Hà Nội thông minh.
Qua đó, Trung tâm trợ lực để Hà Nội thu hút nhân tài, dòng vốn,
công nghệ và kinh nghiệm quốc tế, đồng thời tạo cơ hội cho lực lượng nhà sáng lập
trẻ Việt Nam trưởng thành, góp phần tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong
trung và dài hạn.
ĐỘT PHÁ VỀ THỂ CHẾ VÀ PHƯƠNG THỨC ĐIỀU HÀNH
Phát biểu tại sự kiện, ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch
UBND TP. Hà Nội khẳng định đây là một cột mốc có ý nghĩa chiến lược của tư duy
phát triển và cấu trúc vận hành của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Thủ đô.
“Việc thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo
Hà Nội không đơn thuần là thành lập thêm một đơn vị, không triển khai một dự án
hành chính mà đang kiến tạo mô hình “nhà nước định hướng – doanh nghiệp vận
hành”, theo tinh thần chuyển từ chính sách sang thị trường, với hai đột phá
chính", ông Dũng nói.
Đột phá thứ nhất, lần đầu tiên, Hà Nội thiết kế một tổ chức
đổi mới sáng tạo theo cấu trúc công ty cổ phần có vốn nhà nước, nhưng vận hành
hoàn toàn theo chuẩn mực quản trị doanh nghiệp hiện đại: minh bạch tài chính,
kiểm soát rủi ro, chịu trách nhiệm trước cổ đông và pháp luật. 70% vốn sở hữu
Nhà nước không để kiểm soát vi mô hoạt động kinh doanh, mà bảo đảm phục vụ mục
tiêu phát triển Thủ đô.
Điều này cũng đánh dấu bước thay đổi căn bản từ cơ chế cấp
phát hành chính sang cơ chế đồng đầu tư và chia sẻ rủi ro; từ hỗ trợ rời rạc
sang điều phối hệ sinh thái; từ phong trào khởi nghiệp sang chuỗi giá trị được
tổ chức, chuẩn hóa và đo lường bằng kết quả.
“Khi đổi mới sáng tạo được đặt trong một cấu trúc thị trường
rõ ràng, có kỷ luật và có trách nhiệm, mới thực sự trở thành lực lượng sản xuất
mới của Thủ đô”, ông Dũng nhấn mạnh.
Đột phá thứ hai nằm ở phương thức điều hành: công ty được
thiết kế như một đầu mối điều phối hệ sinh thái thay cho mô hình hỗ trợ phân
tán trước đây.
Thay vì mỗi sở ngành, địa phương triển khai những chương trình
riêng lẻ, thiếu liên thông, công ty và mạng lưới đổi mới sáng tạo sẽ
tổ chức lại dòng chảy đổi mới sáng tạo theo logic thị trường: đưa các bài toán
phát triển của đô thị đến gần năng lực nghiên cứu của viện - trường; kết nối
doanh nghiệp khởi nghiệp với nhà đầu tư và thị trường; gắn sáng kiến công nghệ
với cơ chế thử nghiệm có kiểm soát…
Ông Dũng cho rằng khi các mắt xích này được đặt trong một cấu
trúc thống nhất, đổi mới sáng tạo không còn là phong trào hay khẩu hiệu, mà trở
thành một chuỗi giá trị được chuẩn hóa, được đánh giá bằng kết quả và được dẫn
dắt tới thương mại hóa.
CHUYỂN HÓA ĐỘNG LỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO THÀNH
GIÁ TRỊ KINH TẾ
Để hiện thực hóa những đột phá trên, thành phố đặt ra 4 kỳ vọng
chính. Thứ nhất, thay đổi về chuẩn hóa luồng phát triển dự án: từ ý tưởng,
nguyên mẫu đến thử nghiệm, doanh nghiệp đến thương mại hóa. Giai đoạn
2026 - 2030, trung tâm đặt mục tiêu ươm tạo trên 200 doanh nghiệp khởi nghiệp
sáng tạo và huy động trên 500 tỷ đồng vốn cho startup.
Thứ hai, thay đổi về phương thức quản trị, giải quyết bài
toán lớn của thành phố. Nơi đây sẽ là cầu nối đưa các bài toán của thành phố
trong các lĩnh vực như giao thông thông minh, y tế số, giáo dục số, môi trường,
an ninh đô thị được chuyển thành các “đề bài mở” tới các doanh nghiệp, viện -
trường để tham gia giải quyết, trên cơ sở cạnh tranh minh bạch.
Thứ ba, thay đổi phương pháp kết nối: công ty đóng vai trò
điều phối thông tin, chuẩn hóa hồ sơ dự án, giảm chi phí giao dịch, tăng khả
năng tiếp cận nguồn lực xã hội hóa.
Thứ tư, bên cạnh những thay đổi về cấu trúc dự án và phương
thức điều phối, thành phố kỳ vọng một chuyển biến quan trọng trong thay đổi
cách nhìn và cách đầu tư đối với nguồn nhân lực trẻ trong lĩnh vực đổi mới sáng
tạo.
“Nếu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực của
tăng trưởng trong giai đoạn mới, thì Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo
được kỳ vọng sẽ là bộ máy chuyển hóa động lực đó thành giá trị kinh tế cụ thể. Công ty tập
trung vào các chức năng cốt lõi: hỗ trợ ươm tạo và tăng tốc doanh nghiệp; thúc
đẩy chuyển giao và thương mại hóa công nghệ; cung cấp dịch vụ tư vấn, không
gian làm việc, hạ tầng dùng chung; kết nối các nguồn lực trong và ngoài nước”, Phó
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội khẳng định.
Cũng tại sự kiện, đại diện Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới
sáng tạo Hà Nội nêu cụ thể định hướng triển khai Trung tâm theo ba trọng tâm
chiến lược, bốn giai đoạn ươm tạo và sáu nền tảng mục tiêu cốt lõi, nhằm tạo dựng
một mô hình có khả năng tổ chức nguồn lực, kết nối các bên liên quan và tạo ra
đầu ra cụ thể, có thể theo dõi, đánh giá.
Theo đó, ba trọng tâm chiến lược được đưa ra tập trung thu hút cộng đồng sáng
tạo toàn cầu để định vị Hà Nội là HUB thử nghiệm công nghệ và mô hình kinh
doanh mới; thu hút nhân tài, đón tài năng Việt kiều và nhà sáng lập quốc tế; dẫn
dắt ngành sáng tạo nội địa.
Trung tâm hướng tới đưa Hà Nội trở thành điểm đến hàng đầu
châu Á về công nghiệp sáng tạo và công nghiệp văn hóa- công nghệ, góp phần xây
dựng “sức mạnh mềm” của Việt Nam trên trường quốc tế.
Trên nền tảng đó, công
nghiệp sáng tạo, đặc biệt là sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa và công nghệ được
xác định là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, với mục tiêu đóng góp
7% GDP vào năm 2030 và nâng lên 9% vào năm 2045.
Việt Nam – điểm đến chiến lược trong chuỗi đầu tư và đổi mới sáng tạo.
10:01, 21/02/2026
2026: Năm thực thi các chính sách công nghệ và đổi mới sáng tạo
Các quốc gia, đặc biệt là những cường quốc với chính sách phát triển riêng, các doanh nghiệp thông qua những đơn đặt hàng, các tập đoàn công nghệ AI nắm giữ quyền lực và lợi ích kinh tế, đội ngũ nhà khoa học phát triển AI với những động lực và ràng buộc chuyên môn, cùng toàn xã hội với mục tiêu, kỳ vọng và cả những âu lo sẽ cùng nhau định hình xu thế, nội dung và tốc độ phát triển AI trong nhiều thập niên tới…
Khuyến khích doanh nghiệp xây dựng, vận hành hệ thống đo lường
Dự thảo Luật Đo lường (sửa đổi) bổ sung các quy định khuyến khích doanh nghiệp tham gia xây dựng, vận hành hệ thống đo lường, đồng thời tăng cường năng lực tự bảo đảm đo lường trong hoạt động kinh doanh...
Nvidia lập kỷ lục doanh thu 68,1 tỷ USD, khẳng định đà bùng nổ AI chưa hạ nhiệt
Bất chấp những lo ngại về chi tiêu hạ tầng và tác động từ kiểm soát xuất khẩu sang Trung Quốc, Nvidia tiếp tục gây chấn động Phố Wall với quý kinh doanh vượt xa dự báo, củng cố vị thế “phong vũ biểu” của làn sóng trí tuệ nhân tạo toàn cầu.
Ấn Độ - Israel mở rộng hợp tác kinh tế, công nghệ trong chuyến thăm của Thủ tướng Narendra Modi
Phát biểu trước Quốc hội Israel (Knesset), Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh nền tảng kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ của Ấn Độ và vị thế trung tâm công nghệ của Israel là “cơ sở tự nhiên” cho một giai đoạn hợp tác mới, trong đó đổi mới sáng tạo, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo được xem là những trụ cột chiến lược...
Các quốc gia chạy đua giành nguồn cung khoáng sản quan trọng
Cuộc đua giành nguồn cung khoáng sản quan trọng đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, khi các quốc gia ngày càng nhận thức rõ tầm quan trọng của các kim loại này đối với an ninh quốc gia và chính sách công nghiệp...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: