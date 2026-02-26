ACV bổ nhiệm ông Lê Văn Khiên làm Người đại diện pháp luật
Hà Anh
26/02/2026, 23:05
ACV công bố bổ nhiệm ông Lê Văn Khiên thay thế ông Vũ Thế Phiệt làm Người đại diện pháp luật từ ngày 25/02 cho đến khi có quyết định mới của HĐQT.
Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (mã ACV-UPCoM) vừa thông báo thay đổi nhân sự.
Theo đó, ACV công bố bổ nhiệm ông Lê Văn Khiên thay thế ông Vũ Thế Phiệt làm Người đại diện pháp luật từ ngày 25/02 cho đến khi có quyết định mới của HĐQT.
Ông Khiên, sinh năm 1973, hiện là Thành viên HĐQT và đại diện Nhà nước sở hữu 244.346.236 cổ phiếu, chiếm 11,22% vốn tại ACV
Mới đây, ACV bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hùng - Phó Tổng giám đốc giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành; Bà Phạm Thị Phương - Trưởng phòng Kế toán Ban Tài chính - Kế toán ACV, được bổ nhiệm Trưởng phòng Kế toán, Ban Tài chính - Kế toán ACV. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 02/02/2026.
Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của ACV diễn ra ngày 22/1/2026 đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Đào Việt Dũng. Ở chiều ngược lại, đại hội bầu bổ sung ông Nguyễn Tiến Việt (1972) – Giám đốc ban quản lý dự án Long Thành vào HĐQT.
Đồng thời, ACV miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Lương Quốc Bình và bầu bổ sung bà Phan Cẩm Tú (1976) vào vị trí này.
Hiện ACV đang quản lý và khai thác 22 cảng hàng không trên cả nước, bao gồm các sân bay quốc tế trọng điểm như Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Đà Nẵng.
Ngoài ra, ACV cũng là chủ đầu tư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư khoảng 100.000 tỷ đồng. Giai đoạn 1 của dự án có công suất 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.
Về kết quả kinh doanh, ACV cho biết quý 4/2025 ghi nhận hoạt động kinh doanh cốt lõi bền vững bị ảnh hưởng bởi chi phí bảo dưỡng tăng mạnh - Doanh thu đạt 6,8 nghìn tỷ đồng (+19% so với cùng kỳ năm trước; +5% so với cùng kỳ quý trước);
Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo: 3,1 nghìn tỷ đồng (+1% so với cùng kỳ năm trước; -2% so với cùng kỳ quý trước). Lợi nhuận bị ảnh hưởng bởi khoản lỗ 20 tỷ đồng ở lợi nhuận từ hoạt động khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không (so với lãi 233 tỷ đồng/440 tỷ đồng trong quý 4/2024/quý 3/2025), do chi phí sữa chữa tài sản khu bay tăng 3,3 lần so với cùng kỳ năm trước lên mức 612 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số cốt lõi (không bao gồm , lợi nhuận từ hoạt động khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không): duy trì tích cực ở mức 3,2 nghìn tỷ đồng (+10% so với cùng kỳ năm trước; +14% so với cùng kỳ quý trước).
Cả năm 2025, ACV ghi nhận doanh thu đạt 26,0 nghìn tỷ đồng (+15% so với cùng kỳ năm trước; 102% dự báo cả năm); lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo: 12,1 nghìn tỷ đồng (+4% so với cùng kỳ năm trước; 102% dự báo).
Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số cốt lõi: vượt dự báo, đạt 10,8 nghìn tỷ đồng (+5% so với cùng kỳ năm trước; 105% dự báo), bù đắp cho kết quả lợi nhuận từ hoạt động khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không thấp hơn kỳ vọng ở mức 1,2 nghìn tỷ đồng (-2% so với cùng kỳ năm trước; 82% dự báo) do chi phí sữa chữa tài sản tăng đột biến trong quý 4.
Qua đó, VCSC nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm nhẹ đối với dự báo, dù cần thêm đánh giá chi tiết. Cần lưu ý rằng dự báo hiện tại chưa phản ánh việc chuyển giao Sân bay Phú Quốc (khoảng 6% lợi nhuận sau thuế năm 2024 của ACV; hoàn tất vào cuối năm 2025).
VCSC cũng cho biết sản lượng hành khách phù hợp với dự báo; với khách quốc tế dẫn dắt đà tăng trưởng: Sản lượng khách quốc tế đạt 12,5 triệu lượt trong quý 4 (+14% so với cùng kỳ năm trước; +7% so với cùng kỳ quý trước), qua đó đưa kết quả cả năm 2025 lên mức 47,0 triệu lượt (+13% so với cùng kỳ năm trước; 100% dự báo). Lượng khách nội địa đạt 17,4 triệu lượt (+11% so với cùng kỳ năm trước; -8% so với cùng kỳ quý trước), nâng kết quả cả năm lên mức 73,7 triệu lượt (+7% so với cùng kỳ năm trước; 99% dự báo).
Biên lợi nhuận gộp: Biên lợi nhuận gộp hợp nhất quý 4 giảm xuống mức 51,8% (-2,6 điểm % so với cùng kỳ năm trước; -9,9 điểm % so với cùng kỳ quý trước) do chi phí sửa chữa tài sản khu bay được đề cập ở trên. Nếu loại trừ yếu tố này, biên lợi nhuận gộp vẫn duy trì mạnh ở mức 60,8%. Biên lợi nhuận gộp cả năm 2025 đạt 60,8% (-45 điểm cở bản so với cùng kỳ năm trước), thấp hơn nhẹ so với mức dự báo 61,3% do chi phí khấu hao và chi phí bảo dưỡng cao hơn kỳ vọng.
Thu nhập và chi phí tài chính: Trong năm 2025, thu nhập tài chính giảm còn 1,6 nghìn tỷ đồng (-36% so với cùng kỳ năm trước; 116% dự báo), do tiền mặt và đầu tư ngắn hạn được sử dụng cho dự án LTA, khiến thu nhập lãi vay giảm 48% so với cùng kỳ năm trước xuống mức 564 tỷ đồng; và (ii) lãi chênh lệch tỷ giá giảm 37% so với cùng kỳ năm trước xuống mức 770 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng lên mức 1,1 nghìn tỷ đồng (+24% so với cùng kỳ năm trước; 96% dự báo), chủ yếu do khoản lỗ tỷ giá xấp xỉ 1,0 nghìn tỷ đồng (từ việc tỷ giá JPY/VND tăng khoảng 4% trong năm 2025).
Vốn đầu tư xây dựng cơ bản của LTA tiếp tục tăng mạnh, giải ngân nợ chậm hơn kỳ vọng: Vốn đầu tư xây dựng cơ bản của LTA tăng mạnh lên mức 34,2 nghìn tỷ đồng trong năm 2025 (từ mức 12,7 nghìn tỷ đồng năm 2024), chủ yếu được tài trợ bằng nguồn tiền nội bộ của ACV. Theo đó, tiền mặt giảm còn 4,2 nghìn tỷ đồng (-33% so với cùng kỳ năm trước) và đầu tư ngắn hạn giảm còn 10,5 nghìn tỷ đồng (-48% so với cùng kỳ năm trước). Đáng chú ý, dự án chưa ghi nhận chưa ghi nhận nợ vay, so với kỳ vọng 32 nghìn tỷ đồng tại thời điểm cuối năm của VCSC.
