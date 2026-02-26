Tổng Bí thư Tô Lâm trao đổi với cử tri Thủ đô về các trụ cột phát triển
Hà Lê
26/02/2026, 18:21
Tại hội nghị tiếp xúc cử tri Thủ đô, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao đổi, làm rõ nhiều vấn đề cử tri quan tâm liên quan đến đối ngoại, giáo dục, môi trường, khoa học – công nghệ, nhấn mạnh yêu cầu giữ vững ổn định chính trị – xã hội như điều kiện tiên quyết để phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
Sáng 26/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hà Nội tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI gồm Tổng Bí thư Tô Lâm và 4 người ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1. Đơn vị bầu cử số 1 TP.Hà Nội gồm các phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Đống Đa, Kim Liên, Ô Chợ Dừa, Láng, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Giảng Võ, Ba Đình, Ngọc Hà.
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, từ trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND phường Hoàn Kiếm kết nối đến các điểm cầu phường trong đơn vị bầu cử, bảo đảm điều kiện để đông đảo cử tri theo dõi, tham gia đóng góp ý kiến.
TRÁCH NHIỆM LẬP PHÁP, GIÁM SÁT GẮN VỚI YÊU CẦU THỰC TIỄN THỦ ĐÔ
Sau khi đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội giới thiệu tóm tắt tiểu sử của các ứng cử viên, từng ứng cử viên đã trình bày dự kiến chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Các ứng cử viên khẳng định nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu nhân dân; tham gia nghiêm túc, đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của Quốc hội; tích cực thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, bảo đảm các quyết sách sát thực tiễn, hợp lòng dân, có tầm nhìn chiến lược và khả năng tổ chức thực hiện cao.
Các ứng cử viên cam kết cùng Quốc hội nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp, giám sát, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, khả thi, phục vụ phát triển nhanh và bền vững.
Các ứng cử viên nhấn mạnh sẽ gắn bó chặt chẽ với cử tri Thủ đô, chịu sự giám sát của cử tri; duy trì liên hệ thường xuyên, lắng nghe, tiếp thu đầy đủ, trung thực ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri; kịp thời phản ánh với Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền.
Ý thức rõ trách nhiệm giải trình trước nhân dân, các ứng cử viên cam kết thực hiện nghiêm việc tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; chủ động theo dõi, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; phát huy vai trò giám sát, chất vấn của đại biểu Quốc hội khi cần thiết, góp phần xây dựng nền hành chính kỷ cương, liêm chính, trách nhiệm giải trình cao.
Cử tri bày tỏ phấn khởi, đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên; đồng thời mong muốn Quốc hội khóa XVI tiếp tục tăng cường giám sát các chương trình, dự án quan trọng và có quyết sách mạnh mẽ hơn nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.
ĐỐI NGOẠI ĐƯỢC ĐẶT Ở VỊ TRÍ TRUNG TÂM CỦA AN NINH VÀ PHÁT TRIỂN
Thay mặt các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 1, thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng cảm ơn cử tri đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, phản ánh cả những vấn đề lớn của tình hình quốc tế lẫn những yêu cầu bức thiết từ thực tiễn đời sống. Các ý kiến đều thể hiện tinh thần chung là giữ vững ổn định để phát triển và không ngừng nâng cao đời sống nhân dân.
Trao đổi với cử tri về việc triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, Tổng Bí thư nhấn mạnh, đối ngoại toàn diện là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, phát huy đồng bộ vai trò của ba trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; đồng thời huy động sự tham gia của đối ngoại Quốc hội, các bộ, ban, ngành, địa phương và người dân.
Đối ngoại Việt Nam được triển khai nhất quán theo phương châm đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Cùng với đó, tiếp tục tiếp thu tinh hoa, tri thức và phương pháp của ngoại giao hiện đại, thấm nhuần tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh với nguyên lý “dĩ bất biến, ứng vạn biến”.
Theo Tổng Bí thư, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên”. Đây là bước phát triển quan trọng về tư duy, khẳng định đối ngoại không chỉ là lĩnh vực chuyên trách mà là một trong những nhiệm vụ chủ yếu, có ý nghĩa chiến lược, phải được tiến hành chủ động, nhạy bén, kịp thời và hiệu quả.
Việc đặt đối ngoại ở vị trí trung tâm thể hiện rõ quan điểm xuyên suốt: giữ vững hòa bình để ổn định, ổn định để phát triển, phát triển để nâng cao sức mạnh tổng thể của đất nước. Trên tinh thần đó, các hoạt động đối ngoại thời gian qua tiếp tục được triển khai bài bản, đồng bộ và ngày càng thực chất.
Minh chứng cho sự chủ động chiến lược này là việc Việt Nam tham gia Hội nghị Hòa bình về Gaza với tư cách thành viên sáng lập, tổ chức ngày 19/2/2026 tại Washington D.C. (Hoa Kỳ). Sự kiện đã thu hút sự quan tâm của dư luận trong nước và quốc tế, qua đó thể hiện vai trò, vị thế và sự trưởng thành của Việt Nam trong chính sách đối ngoại, đóng góp tích cực vào các nỗ lực vì hòa bình và ổn định khu vực, toàn cầu.
ĐỔI MỚI GIÁO DỤC, MÔI TRƯỜNG VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THEO HƯỚNG THỰC CHẤT
Trả lời câu hỏi của cử tri về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục – đào tạo, Tổng Bí thư khẳng định, giáo dục tiếp tục được xác định là quốc sách hàng đầu, là đột phá chiến lược về con người, quyết định trực tiếp chất lượng nguồn nhân lực và tương lai phát triển của đất nước. Đây là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội.
Bên cạnh những thành tựu quan trọng đã đạt được trong nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Tổng Bí thư thẳng thắn nhìn nhận giáo dục – đào tạo vẫn còn những hạn chế, bất cập, chưa thực sự trở thành động lực mạnh mẽ cho phát triển nhanh và bền vững.
Chính vì vậy, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 71 với yêu cầu đổi mới giáo dục phải căn bản, toàn diện và thực chất, chấm dứt tình trạng hình thức, làm nửa vời. Quốc hội và Chính phủ đã kịp thời thể chế hóa bằng nhiều cơ chế, chính sách quan trọng nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, tài chính và nhân lực.
Nhiều chính sách mới đã và đang được triển khai như xây dựng các trường tiểu học và trung học cơ sở liên cấp nội trú tại các xã biên giới đất liền; hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học; xây dựng phòng học STEM để gắn học với hành. Những giải pháp này bước đầu tạo chuyển biến tích cực trong giáo dục – đào tạo.
Nhấn mạnh vai trò quyết định của khâu tổ chức thực hiện, Tổng Bí thư khẳng định yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách để đổi mới giáo dục đồng bộ, ổn định, lâu dài; tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, không để gánh nặng đổi mới dồn lên giáo viên, học sinh và phụ huynh; bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, ưu tiên mạnh cho vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Riêng với ngành giáo dục Hà Nội, yêu cầu đặt ra là bảo đảm mọi học sinh đều được đến trường, hướng tới mục tiêu chất lượng thực chất.
Về bảo vệ môi trường, Tổng Bí thư cho biết Văn kiện Đại hội XIV đã xác định rõ đây là nhiệm vụ trung tâm, ngang hàng với phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Cách tiếp cận mới là chuyển mạnh từ ứng phó sang kiến tạo, phòng ngừa từ sớm, từ xa; hoàn thiện chính sách, pháp luật theo hướng thúc đẩy chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi; đặt người dân ở trung tâm của chính sách môi trường.
Liên quan đến khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Tổng Bí thư nhấn mạnh đây là động lực chính của mô hình tăng trưởng mới.
Trong năm 2026, Trung ương sẽ ban hành các nghị quyết chuyên đề nhằm cụ thể hóa chuyển đổi mô hình phát triển và các giải pháp chiến lược cho tăng trưởng cao, dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong đó, thanh niên được kỳ vọng đi đầu trong học tập, nghiên cứu, khởi nghiệp, sáng tạo, góp phần đưa trí tuệ Việt Nam vươn tầm quốc tế.
