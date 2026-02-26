VN-Index có khả năng hướng đến đỉnh cũ 1.900 – 1.920 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 27/2/2026

Kết phiên 26/2, VN-Index tăng 18,73 điểm, tương đương 1,01% lên mốc 1.879,64 điểm. Ngược chiều, Hnx-Index giảm 0,9 điểm, tương đương 0,34% xuống 262,33 điểm.

Chỉ số VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động tích lũy trong biên độ hẹp trong phiên cuối tuần

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index đang tạo nền tích lũy phía dưới vùng kháng cự 1.885-1.900 điểm. Thanh khoản suy giảm về dưới mức trung bình 20 phiên trong khi nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì bán ròng với giá trị lớn. Chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động tích lũy trong biên độ hẹp trong phiên cuối tuần.

Nhà đầu tư tiếp tục tận dụng các nhịp điều chỉnh của thị trường để thực hiện các hoạt động mua trading. Một số ngành đáng chú ý: dầu khí, thép, khu công nghiệp, ngân hàng, cảng biển, chứng khoán..”.

Trong ngắn hạn, rung lắc có thể xảy ra khi thị trường đang tiệm cận vùng kháng cự cũ 1.880 – 1.900

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index tăng gần 19 điểm trong ngày hôm nay và đóng cửa tại mốc 1.879,64 điểm, nhờ sự đóng góp chủ yếu từ cổ phiếu VIC. Số mã giảm nhiều hơn số mã tăng, trong khi 13/18 ngành tăng điểm, cho thấy dòng tiền có xu hướng tập trung vào một số mã cụ thể trong từng ngành. Ngành Bất động sản dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Hàng & dịch vụ công nghiệp. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên cả ba sàn, trong đó bán ròng hơn 3 nghìn tỷ đồng trên sàn HSX. Thị trường quay trở lại trạng thái nghi ngờ, nhịp tăng thiếu sự đồng thuận của thị trường. Trong ngắn hạn, rung lắc có thể xảy ra khi thị trường đang tiệm cận vùng kháng cự cũ 1.880 – 1.900”.

Xu hướng ngắn hạn VN-Index tiếp tục hướng đến vùng giá 1.900 điểm - 1.920 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Dưới ảnh hưởng tích cực của Vin Group, xu hướng ngắn hạn VN-Index tiếp tục hướng đến vùng giá 1.900 điểm - 1.920 điểm, tương ứng vùng giá cao nhất tháng 1/2026. Đây là vùng kháng cự rất mạnh, tương ứng đường xu hướng tăng trưởng nối các vùng đỉnh năm 2018, 2022 đến nay. Áp lực cung giá cao vẫn đang có dấu hiệu gia tăng, nhất là đối với nhiều mã, nhóm mã đã có giai đoạn tăng giá mạnh từ đầu năm đến nay, khi VN-Index hướng đến vùng giá quanh 1.900 điểm.

Thị trường đang quay trở lại vùng giá cao nhất tháng 1/2025, thời điểm VN-Index đã chịu áp lực điều chỉnh mạnh về quanh 1.740 điểm mới bắt đầu phục hồi trở lại. Diễn biến thị trường hiện tại vẫn nghiên về luân chuyển, tìm kiếm các cơ hội ngắn hạn trong khi chịu áp lực bán giá cao ở vùng đỉnh cũ. Chúng tôi cho rằng, đây không phải là vùng định giá hấp dẫn của thị trường. Do đó sẽ ưu tiên đánh giá, quản trị rủi ro cho danh mục. Nhà đầu tư nên xem xét, ưu tiên các vị thế bán giá cao, cơ cấu danh mục ngắn hạn đối với các mã đạt kỳ vọng.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

TVS duy trì quan điểm thị trường hướng đến 1.900 - 1.920 trong ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“VN-Index tăng 18,7 điểm (+1%), đóng cửa tại mức 1,879.6 điểm. Chỉ số tăng điểm mạnh ngay từ đầu phiên giao dịch với lực cầu tập trung chủ yếu tại các cổ phiếu nhóm Vingroup (VIC, VHM và VRE). Lực mua sau đó tiếp tục lan tỏa sang nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, qua đó giúp VN-Index kết phiên tăng điểm.

Chúng tôi duy trì quan điểm thị trường hướng đến 1.900 - 1.920 trong ngắn hạn. Với diễn biến thị trường hôm nay, đa số cổ phiếu vốn hóa lớn đã có sự hồi phục vào cuối phiên, góp phần giúp VN-Index tăng điểm. Chúng tôi cho rằng động lực này sẽ được duy trì trong phiên tới, bên cạnh sự dẫn dắt của nhóm Vingroup. Ngoài ra, thanh khoản thị trường hôm này ở mức cao hỗ trợ đà tăng của chỉ số. Do chỉ số sắp chạm đến mục tiêu, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng ở mức hiện tại, hạn chế mở mua mới do tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro đã không còn hấp dẫn”.

Thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ duy trì đà tăng trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index có thể sẽ thử thách vùng kháng cự 1.900 – 1.915 điểm. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn và nếu chỉ số VN-Index vượt được mức kháng cự 1.915 điểm thì đồ thị giá có thể sớm xác lập mức đỉnh kỷ lục mới trong tuần giao dịch tới. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục tận dụng nhịp điều chỉnh để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu lên mức 40-50% danh mục”.

VN-Index vẫn có khả năng tăng điểm

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến xanh và đóng cửa tiệm cận mốc 1.880 nhờ lực cầu mạnh ở nhóm cổ phiếu Vingroup.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo kỹ thuật như MACD, RSI và CMF đồng loạt hướng lên, củng cố cho sức mạnh của quán tính tăng điểm hiện tại mà chưa xuất hiện tín hiệu suy yếu. Về mặt kỹ thuật, chỉ số vẫn duy trì vững chắc cấu trúc tăng giá. Vùng 1.820 điểm (tương ứng đường MA20) sẽ đóng vai trò là hỗ trợ then chốt, trong khi vùng đỉnh cũ 1.910 - 1.920 điểm tiếp tục là thử thách kháng cự ngắn hạn của thị trường.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ số chung bám sát đường biên trên dải Bollinger và vận động giằng co biên độ nhỏ. Chỉ báo RSI gần như đi ngang ở vùng cao thể hiện VN-Index vẫn có khả năng tăng điểm, tuy nhiên cũng cần lưu ý thêm khả năng xảy ra các nhịp rung lắc trong phiên nhằm kiểm tra lại vùng nền hỗ trợ gần nhất quanh 1.865 điểm.

Thị trường tiếp tục nhịp đi lên nhờ sự nâng đỡ nhịp nhàng của cổ phiếu vốn hóa lớn. Bên cạnh đó, dòng tiền tiếp tục có sự luân chuyển giữa các nhóm ngành để tìm kiếm thêm các cơ hội giao dịch bên ngoài nhóm vốn hóa lớn. Tuy nhiên, rủi ro rung lắc ở vùng điểm cao là điều khó tránh khi xu hướng chốt lời gia tăng ở một số mã đã có đà tăng mạnh. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, đồng thời lựa chọn những mã giữ vững vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần, các nhóm ngành đáng chú ý hiện tại là bất động sản khu công nghiệp và chứng khoán”.

VN-Index hoàn toàn có khả năng duy trì dao động trong vùng 1.870-1.900 (+/-5) điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Dựa trên tín hiệu hiện tại, VN-Index hoàn toàn có khả năng duy trì dao động trong vùng 1.870-1.900 (+/-5) điểm. Hỗ trợ trong phiên là vùng 1.860 điểm nếu áp lực bán gia tăng. Các vị thế ngắn hạn đã có hoặc mua mới trong tuần giao dịch 23-27/02 có ngưỡng dừng lỗ/giảm tỷ trọng là 1.830 điểm”

VN-Index sớm quay lại đà tăng hướng về vùng đỉnh cũ 1.900 – 1.920

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index sớm quay lại đà tăng hướng về vùng đỉnh cũ 1.900 – 1.920, chủ yếu nhờ nỗ lực cục bộ của một số cổ phiếu trụ cột, trong khi đà lan tỏa chung có dấu hiệu thu hẹp. Xu hướng chung của chỉ số nhìn chung vẫn nghiêng về chiều tích cực với trạng thái quá mua của các chỉ báo động lượng. Trong đó, hỗ trợ gần được nâng lên vùng 1.850 – 1.860”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.