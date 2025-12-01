Vietnam iContent 2025: Nội dung số phải bắt đầu từ sự tử tế chứ không phải chiêu trò

Điều chạm đến khán giả không phải kỹ xảo hay chiêu trò, mà là những gì xuất phát từ trái tim. Trong trái tim người sáng tạo cần có sự tử tế, niềm tự hào về đất nước và nguồn cội, cùng khát khao sáng tạo thì nội dung sẽ có sức lan tỏa tự nhiên…

Ngày 29/11, Ngày hội Sáng tạo nội dung số Việt Nam (Vietnam iContent 2025) đã diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh với chủ đề “Rạng rỡ Việt Nam”. Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) chỉ đạo, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử phối hợp cùng Báo VnExpress và FPT Online tổ chức.

Trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo Bộ VH-TT&DL và cộng đồng nhà sáng tạo nội dung số đã có buổi đối thoại tại diễn đàn Top Creator Forum.

Theo đó, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình đã chia sẻ những định hướng hỗ trợ các nhà sáng tạo nội dung, cũng tầm quan trọng trong sự kết nối giữa cộng đồng sáng tạo và cơ quan quản lý.

SỰ TỬ TẾ VỀ NỘI DUNG MỚI LÀ THỨ BỀN VỮNG

Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình chia sẻ bốn định hướng hỗ trợ các nhà sáng tạo mà Bộ đang triển khai:

Thứ nhất, hoàn thiện hành lang pháp lý, bao gồm Nghị quyết 173, Luật Quảng cáo và các văn bản liên quan, nhằm tạo môi trường hoạt động an toàn cho cộng đồng sáng tạo.

Thứ hai, Bộ cam kết đồng hành để cộng đồng đạt hai tiêu chí “đúng” và “trúng”, tức đúng pháp luật và phù hợp xu hướng, tâm lý người dùng.

Thứ ba, cung cấp nguồn thông tin chuẩn xác, dữ liệu tin cậy để nhà sáng tạo phát huy năng lực.

Thứ tư, tăng cường kết nối không chỉ giữa cộng đồng sáng tạo và cơ quan quản lý, mà còn hướng đến xây dựng cộng đồng số mang lại giá trị tốt đẹp và tạo bản sắc riêng cho sáng tạo Việt Nam.

Trước lo ngại về việc cân bằng giữa thu hút người xem và giữ chuẩn mực, Thứ trưởng Bình nhấn mạnh giá trị cốt lõi của sáng tạo vẫn là tính nhân bản.

Điều chạm đến khán giả không phải kỹ xảo hay chiêu trò, mà là những gì xuất phát từ trái tim. Trong trái tim người sáng tạo cần có sự tử tế, niềm tự hào về đất nước và nguồn cội, cùng khát khao sáng tạo. Nếu giữ được ba yếu tố này, nội dung sẽ có sức lan tỏa tự nhiên. Ông Lê Hải Bình, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ông cho biết Bộ sẽ đồng hành cùng cộng đồng sáng tạo nội dung qua năm hướng: định hướng giá trị, cung cấp thông tin chính thống, tổ chức tập huấn, tạo môi trường giao lưu và bảo đảm nội dung tuân thủ pháp luật. Bộ cũng kêu gọi cộng đồng phát hiện, phản ánh những “khoảng trống” trong khung pháp lý của đời sống số.

Thứ trưởng gửi lời cảm ơn tới các nhà sáng tạo, ông đánh giá đây là lực lượng ông giữ vai trò quan trọng trong cả kinh tế, truyền thông và văn hóa”, đồng thời nhắc nhở cộng đồng nhận thức rõ trách nhiệm đi kèm với mức độ ảnh hưởng. “Các cơ quan chức năng luôn đồng hành, hỗ trợ và kiến tạo không gian để các nhà sáng tạo nội dung có thể "bay cao trên bầu trời sáng tạo số Việt Nam", Thứ trưởng nhấn mạnh.

SIẾT QUẢN LÝ QUẢNG CÁO VI PHẠM, YÊU CẦU THẬN TRỌNG KHI PHÁT NGÔN

Cũng tại sự kiện, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), cho biết Vietnam iContent đang trở thành cầu nối giữa nhãn hàng, agency, nhà sáng tạo và các mạng lưới đa kênh (MCN). Hai năm qua, Cục đã liên tục tổ chức diễn đàn nhằm tăng kết nối giữa các bên và sắp tới sẽ duy trì các buổi cung cấp thông tin định hướng định kỳ.

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Trong đó, Cục đã áp dụng cơ chế kết hợp thuật toán và con người để ngăn quảng cáo sản phẩm vi phạm, đạt tỷ lệ rà quét hơn 90%. Các nền tảng cũng đang ứng dụng AI nhằm chặn vi phạm ngay từ khi tải lên. Đối với những nội dung quảng cáo đã bị cấm như về thuốc lá điện tử, Cục sẽ phối hợp cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát trên môi trường số.

Theo ông Tự Do, bên cạnh sự hiểu biết pháp luật của KOL, KOC về trách nhiệm đối với các nội dung vi phạm trên không gian số, thì các nền tảng Facebook, YouTube, TikTok cần tiếp tục triển khai các bộ lọc và công cụ cảnh báo cho người dùng.

"Người có sức ảnh hưởng càng lớn, trách nhiệm càng cao. Mỗi nội dung đăng tải có thể có hàng triệu lượt xem và tương tác, tác động đến rất nhiều người. Do đó, nhà sáng tạo cần cân nhắc kỹ lưỡng trong từng phát ngôn, vì một lời nói không hay có thể gây ảnh hưởng rộng", ông Tự Do cảnh báo.

Cục trưởng Tự Do cho biết thời gian qua không ít nhà sáng tạo có hành vi vi phạm về nội dung, Cục đã ban hành nhiều công văn nhắc nhở tuân thủ quy định. Đồng thời, phía Bộ cũng áp dụng chế tài xử phạt với trường hợp cố tình vi phạm; các vi phạm nghiêm trọng có thể bị kiến nghị xử lý hình sự. Bộ và TP. Hồ Chí Minh vẫn giữ vững quan điểm tạo điều kiện phát triển nhưng trách nhiệm vẫn phải được đặt lên hàng đầu.