TP. Hồ Chí Minh sẵn sàng tiên phong thử nghiệm chiến lược mới, ý tưởng sáng tạo

Diễn đàn Kinh tế mùa thu trở thành cầu nối quan trọng giữa nhà hoạch định chính sách, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, giới nghiên cứu; đồng thời, trở thành “thương hiệu đặc trưng” của TP. Hồ Chí Minh, nơi sẵn sàng tiên phong thử nghiệm chiến lược mới, ý tưởng sáng tạo, hướng tới tương lai xanh hơn, thông minh hơn và bền vững hơn…

Sáng 26/11, Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025 chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Thisky Hall, TP. Hồ Chí Minh. Sự kiện do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo, UBND Thành phố chủ trì, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng các cơ quan, bộ ngành và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tổ chức.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang nhấn mạnh rằng thế giới đang chuyển động với tốc độ chưa từng có, khi các mô hình tăng trưởng và cấu trúc kinh tế toàn cầu đang tái định hình theo hướng xanh – số – bền vững. Trong bối cảnh này, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số không chỉ là xu hướng mà đã trở thành mệnh lệnh của thời đại, là chìa khóa đảm bảo năng lực cạnh tranh và chất lượng sống của người dân.

TP. Hồ Chí Minh, sau khi sáp nhập, đã trở thành nơi hội tụ của ba cực tăng trưởng năng động nhất cả nước, với khát vọng vươn lên thành đô thị hiện đại và có khả năng cạnh tranh toàn cầu. Thành phố đặt mục tiêu đi đầu về chuyển đổi xanh, phát triển đô thị thông minh, thu hút đầu tư công nghệ cao và xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC). Để đạt được những mục tiêu này, TP. Hồ Chí Minh đã xác định ba đột phá chiến lược: hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng đồng bộ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Thành phố kiên trì xây dựng và nâng tầm Diễn đàn Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thành Diễn đàn Kinh tế mùa thu – tạo cơ chế đối thoại thường niên, nơi tập hợp những chuyên gia, nhà lãnh đạo, doanh nghiệp “có tâm, có tầm”, cùng góp ý và gợi mở giải pháp cho sự phát triển của Thành phố và cả nước.

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh khẳng định, với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ và sự phối hợp chặt chẽ với Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 hội tụ đủ điều kiện trở thành không gian hiện thực hóa khát vọng đổi mới, thúc đẩy các chương trình hành động cụ thể, trên tinh thần cùng bàn – cùng làm – cùng lan tỏa. Diễn đàn này hứa hẹn sẽ mở ra cơ hội hợp tác mạnh mẽ, tạo thêm động lực để TP. Hồ Chí Minh và Việt Nam bứt phá trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Trong giai đoạn cạnh tranh mới, bất kỳ quốc gia hay đô thị nào chậm một nhịp đều có nguy cơ bị bỏ lại phía sau. Ông Trần Lưu Quang kêu gọi Chính phủ, doanh nghiệp và giới học thuật xem Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 như một cam kết hành động với mục tiêu rõ ràng, thời gian cụ thể và kết quả minh bạch. TP. Hồ Chí Minh sẵn sàng là nơi tiên phong thử nghiệm chiến lược mới, nơi khởi nguồn ý tưởng mới và lan tỏa các mô hình thành công cho cả nước.

Với tầm nhìn chiến lược và sự quyết tâm, TP. Hồ Chí Minh đang khẳng định vị thế của mình như một trung tâm kinh tế tri thức, nơi hội tụ những sáng kiến tiên phong, hướng tới một tương lai xanh hơn, thông minh hơn và bền vững hơn. Thành phố không chỉ là đầu tàu kinh tế của cả nước mà còn là biểu tượng của sự đổi mới và phát triển bền vững trong khu vực.