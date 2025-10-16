Viettel Telecom tham vọng 115.000 tỷ doanh thu vào năm 2030

Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) sẵn sàng chuyển dịch từ một công ty viễn thông truyền thống sang một công ty công nghệ ngang tầm thế giới (Techco), với mục tiêu doanh thu dịch vụ đạt 115 nghìn tỷ đồng vào năm 2030…

Chiều 16/10, Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom, đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội - Viettel) tổ chức Lễ đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất và kỷ niệm 25 năm ngày truyền thống (15/10/2000-15/10/2025).

Ông Hoàng Trung Thành, Tổng Giám đốc Viettel Telecom, cho biết một phần tư thế kỷ xây dựng và phát triển, từ một doanh nghiệp nhỏ bé trong ngành viễn thông, Viettel Telecom đã khởi xướng một cuộc cách mạng thực sự: phá vỡ thế độc quyền, mở ra thời kỳ mới của bình đẳng thông tin, nơi viễn thông không còn là dịch vụ xa xỉ, mà trở thành quyền được kết nối của mọi người dân Việt Nam.

Năm 2004, Việt Nam chỉ có chưa đầy 5% dân số tiếp cận được với dịch vụ di động. Chỉ 5 năm sau, với sự tiên phong của Viettel Telecom trong việc phá bỏ thế độc quyền và phổ cập viễn thông, tỷ lệ thâm nhập dịch vụ đã đạt hơn 100%. Viettel tiếp tục dẫn đầu xu hướng phổ cập smartphone và internet băng thông rộng, góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có tốc độ phát triển hạ tầng số nhanh nhất khu vực.

Viettel Telecom cũng triển khai liên tục các thế hệ công nghệ tiên tiến và dẫn đầu trong việc cung cấp cho khách hàng công nghệ 3G, 4G cho đến 5G. Đến nay, hơn 70 triệu khách hàng đang sử dụng các dịch vụ của Viettel Telecom, trong đó có hơn 10 triệu người dùng 5G – hướng tới tỷ lệ người dùng tương đương với các nước dẫn đầu về công nghệ 5G. Bên cạnh đó, nhà mạng này đã kết nối gần 10 triệu hộ gia đình bằng Internet cáp quang tốc độ cao, phủ sóng đến tận vùng sâu vùng xa.

Trong 25 năm hoạt động, Viettel Telecom đã đạt doanh thu lũy kế vượt mốc 1 triệu tỷ đồng. Doanh nghiệp liên tục giữ vị trí số 1 về thị phần di động, băng rộng cố định, OTT nội địa và các chương trình khách hàng thân thiết. Đồng thời cũng là một trong những đơn vị nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất cả nước, đóng góp đáng kể vào ngân sách quốc gia và là cái nôi sinh ra các lĩnh vực mới cho Tập đoàn Viettel Viettel Money, Viettel Solutions, Viettel Media...

Tổng Giám đốc Viettel Telecom Hoàng Trung Thành.

Ông Hoàng Trung Thành cho biết để thực hiện mục tiêu đầy thách thức 115 nghìn tỷ đồng doanh thu vào năm 2030, Viettel Telecom sẽ phải thực hiện hàng loạt các giải pháp, trong đó có việc chuyển dịch công nghệ, mạng lưới theo mục tiêu chiến lược hạ tầng số quốc gia đến năm 2030 bao gồm: hạ tầng viễn thông và Internet; Hạ tầng dữ liệu; Hạ tầng tiện ích số. Tiên phong trong công nghệ: AI hóa, cloud-native, IoT, sẵn sàng cho 6G, công nghệ an toàn, bảo mật.

Đồng thời phát triển sản phẩm, dịch vụ hướng các nền tảng làm chủ yếu, cấu trúc mở, tích hợp AI, Cloud cho các đối tượng khách hàng cá nhân, hộ gia đình và các doanh nghiệp. Mở rộng hợp tác với các Bigtech trên thế giới trong nghiên cứu và phát triển dịch vụ nền tảng, trong đó Viettel Telecom nắm giữ công nghệ lõi, nền tảng.

Ngoài ra, Viettel Telecom cũng sẽ chuyển dịch cấu trúc nguồn doanh thu theo hướng tăng nhanh tỷ trọng doanh thu lĩnh vực, sản phẩm, dịch vụ ngoài viễn thông. Mục tiêu tỷ trọng doanh thu dịch vụ ngoài viễn thông chiếm từ 20% doanh thu dịch vụ trở lên – ngang tầm với Telco chuyển dịch thành Techco trên thế giới.

Tại buổi lễ, Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội ghi nhận sự đóng góp của Viettel Telecom không chỉ về doanh thu, gây dựng tiềm lực cho Tập đoàn, mở rộng ngân sách đầu tư và đẩy mạnh những ngành nghề mới, mà còn là biểu tượng cho văn hóa và tinh thần Viettel, luôn tỏa sáng trong mọi thử thách.

Theo ông Thắng, việc Viettel Telecom xác định trong 5 năm tới phải chuyển dịch từ một Telco thành một Techco toàn cầu là tư duy và tầm nhìn hoàn toàn đúng đắn.

“Tập đoàn tin vào các giải pháp, hành động mà Viettel Telecom đã đề ra rất rõ ràng, khả thi, vừa chắc chắn để duy trì tốt các dịch vụ lõi, vừa đột phá để tiến vào chiếm lĩnh các dịch vụ mới”, Chủ tịch Tập đoàn Viettel Tào Đức Thắng nhấn mạnh.