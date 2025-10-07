Thứ Ba, 07/10/2025

Trang chủ Doanh nghiệp

Vinamilk thắp sáng mùa trăng, gửi trọn yêu thương đến trẻ em Việt

Thu Ngân

07/10/2025, 11:11

Trung thu 2025, Vinamilk gửi trao hơn 100.000 sản phẩm dinh dưỡng cùng nhiều phần quà ý nghĩa đến hơn 10.000 trẻ em trên khắp cả nước. Những món quà không chỉ tiếp thêm dinh dưỡng mà còn mang đến niềm vui, ánh sáng và hy vọng cho tuổi thơ, đặc biệt với các em nhỏ vùng sâu, vùng xa và có hoàn cảnh khó khăn.

Lan tỏa yêu thương và đồng hành cùng trẻ em Việt Nam trong hành trình trưởng thành, Vinamilk đã đồng hành cùng các đơn vị tổ chức nhiều chương trình trung thu đa dạng, để hơn 10.000 em thiếu nhi từ miền núi đến các khu công nghiệp, đảo nhỏ, bệnh viện đều được đón mùa trăng trọn vẹn niềm vui.

Những món quà dinh dưỡng của Vinamilk đã đến với trẻ em ở Cao Bằng, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Gia Lai, Ninh Thuận, TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Cà Mau, Kiên Giang, … Đặc biệt, những yêu thương ấy đã đến được với các vùng đất khó khăn; với các em thiếu nhi suy dinh dưỡng, có hoàn cảnh đặc biệt; các bệnh nhi tại các bệnh viện Nhi đồng TP.HCM, bệnh viện K Tân Triều, …

Tại Đà Nẵng, có một mùa trung thu thật đặc biệt đã đến với các em nhỏ trường Mẫu giáo Tiên Lãnh, xã Lãnh Ngọc, mang theo hàng ngàn sản phẩm dinh dưỡng, hàng nghìn bộ dụng cụ học tập, cùng nhiều quà bánh, những khúc ca rộn ràng và vô vàn tình yêu thương từ Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam.
Tại Đà Nẵng, có một mùa trung thu thật đặc biệt đã đến với các em nhỏ trường Mẫu giáo Tiên Lãnh, xã Lãnh Ngọc, mang theo hàng ngàn sản phẩm dinh dưỡng, hàng nghìn bộ dụng cụ học tập, cùng nhiều quà bánh, những khúc ca rộn ràng và vô vàn tình yêu thương từ Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam.
Sân trường rộn rã tiếng cười, những trò chơi sôi động, những bàn tay bé xíu khéo léo tô màu, vẽ nên bức tranh thơ trẻ, tô nên những ước mơ.
Sân trường rộn rã tiếng cười, những trò chơi sôi động, những bàn tay bé xíu khéo léo tô màu, vẽ nên bức tranh thơ trẻ, tô nên những ước mơ.
Hàng chục ngàn sản phẩm dinh dưỡng Vinamilk đã được gửi tặng cho thiếu nhi vùng biên tại xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh trong chương trình "Trung thu biên cương", như những ngọn đèn nhỏ thắp sáng niềm vui và lòng tự hào của tuổi thơ.
Hàng chục ngàn sản phẩm dinh dưỡng Vinamilk đã được gửi tặng cho thiếu nhi vùng biên tại xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh trong chương trình “Trung thu biên cương”, như những ngọn đèn nhỏ thắp sáng niềm vui và lòng tự hào của tuổi thơ.
Hành trình yêu thương tiếp tục lan tỏa khi Vinamilk cùng các nghệ sĩ, tình nguyện viên mang hàng chục ngàn sản phẩm dinh dưỡng đến với thiếu nhi đảo Thiềng Liềng (thành phố Hồ Chí Minh) trong chương trình "Trung thu mơ ước".
Hành trình yêu thương tiếp tục lan tỏa khi Vinamilk cùng các nghệ sĩ, tình nguyện viên mang hàng chục ngàn sản phẩm dinh dưỡng đến với thiếu nhi đảo Thiềng Liềng (thành phố Hồ Chí Minh) trong chương trình “Trung thu mơ ước”.
Tại những bản làng heo hút ở Tây Nguyên, nơi cuộc sống còn thiếu thốn, những hộp sữa thơm lành của Vinamilk đã làm sáng lên niềm vui của các em nhỏ.
Tại những bản làng heo hút ở Tây Nguyên, nơi cuộc sống còn thiếu thốn, những hộp sữa thơm lành của Vinamilk đã làm sáng lên niềm vui của các em nhỏ.
Tết trung thu – Tết đủ đầy và ấm áp của trẻ em khắp Việt Nam. Hành trình trung thu của Vinamilk năm nay đã dệt nên một bức tranh thật đẹp về tình yêu thương.
Tết trung thu – Tết đủ đầy và ấm áp của trẻ em khắp Việt Nam. Hành trình trung thu của Vinamilk năm nay đã dệt nên một bức tranh thật đẹp về tình yêu thương.

Hành trình yêu thương trải dài từ Bắc chí Nam, từ miền cao gió núi đến vùng biên cương, từ lớp học mẫu giáo đến bệnh viện - nơi các em đang kiên cường chống chọi với bệnh tật. Ở bất cứ đâu, nụ cười trẻ thơ vẫn là minh chứng đẹp nhất cho chặng đường gần nửa thế kỷ Vinamilk kiên định với sứ mệnh đồng hành cùng thế hệ tương lai Việt Nam trên chặng đường phát triển thể chất, trí tuệ và tâm hồn.

“Trẻ em là tương lai của đất nước, và mỗi nụ cười của các em chính là động lực để chúng tôi tiếp tục nỗ lực. Qua những món quà dinh dưỡng này, Vinamilk mong muốn góp phần mang đến một trung thu đầm ấm, để các em có thể cảm nhận mình luôn được yêu thương và chăm sóc", đại diện Vinamilk chia sẻ.

Vinamilk

