Vinamilk thắp sáng mùa trăng, gửi trọn yêu thương đến trẻ em Việt

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 07/10/2025
Thu Ngân
07/10/2025, 11:11
Trung thu 2025, Vinamilk gửi trao hơn 100.000 sản phẩm dinh dưỡng cùng nhiều phần quà ý nghĩa đến hơn 10.000 trẻ em trên khắp cả nước. Những món quà không chỉ tiếp thêm dinh dưỡng mà còn mang đến niềm vui, ánh sáng và hy vọng cho tuổi thơ, đặc biệt với các em nhỏ vùng sâu, vùng xa và có hoàn cảnh khó khăn.
Lan tỏa yêu thương và đồng hành cùng trẻ em Việt Nam trong hành trình trưởng thành, Vinamilk đã đồng hành cùng các đơn vị tổ chức nhiều chương trình trung thu đa dạng, để hơn 10.000 em thiếu nhi từ miền núi đến các khu công nghiệp, đảo nhỏ, bệnh viện đều được đón mùa trăng trọn vẹn niềm vui.
Những món quà dinh dưỡng của Vinamilk đã đến với trẻ em ở Cao Bằng, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Gia Lai, Ninh Thuận, TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Cà Mau, Kiên Giang, … Đặc biệt, những yêu thương ấy đã đến được với các vùng đất khó khăn; với các em thiếu nhi suy dinh dưỡng, có hoàn cảnh đặc biệt; các bệnh nhi tại các bệnh viện Nhi đồng TP.HCM, bệnh viện K Tân Triều, …
Hành trình yêu thương trải dài từ Bắc chí Nam, từ miền cao gió núi đến vùng biên cương, từ lớp học mẫu giáo đến bệnh viện - nơi các em đang kiên cường chống chọi với bệnh tật. Ở bất cứ đâu, nụ cười trẻ thơ vẫn là minh chứng đẹp nhất cho chặng đường gần nửa thế kỷ Vinamilk kiên định với sứ mệnh đồng hành cùng thế hệ tương lai Việt Nam trên chặng đường phát triển thể chất, trí tuệ và tâm hồn.
“Trẻ em là tương lai của đất nước, và mỗi nụ cười của các em chính là động lực để chúng tôi tiếp tục nỗ lực. Qua những món quà dinh dưỡng này, Vinamilk mong muốn góp phần mang đến một trung thu đầm ấm, để các em có thể cảm nhận mình luôn được yêu thương và chăm sóc", đại diện Vinamilk chia sẻ.
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang đối mặt với nhiều biến động, ngành sản xuất công nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh ghi nhận những tín hiệu tích cực trong 9 tháng đầu năm 2025, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước…
Xuất khẩu hàng dệt may của Trung Quốc sang châu Âu tăng mạnh trong nửa đầu năm 2025, khi các nhà sản xuất Trung Quốc đẩy mạnh việc bán hàng sang thị trường này trong lúc bị ảnh hưởng bởi hàng rào thuế quan cao tại Mỹ...
Ngày 11/9/2025, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng đã có công văn số 1328/SKHCN-PTCNĐMST đề xuất, đặt hàng các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp từ các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn TP .Đà Nẵng.
Tối ngày 3/10/2025, tại lễ trao giải Better Choice Awards 2025 - sự kiện thường niên uy tín tôn vinh những sáng kiến và thương hiệu tiên phong trong phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh - Thương hiệu chuyển phát nhanh J&T Express đã xuất sắc góp mặt trong Top 5 thương hiệu cống hiến vì phát triển bền vững và chuyển đổi xanh với số lượt bình chọn từ cộng đồng cao nhất, đạt 5.285 lượt.
Vừa qua, Vinamilk đã được vinh danh Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam 2025. Đây là một trong những danh hiệu lớn của Chương trình Thương hiệu mạnh Việt Nam do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times khởi xướng từ năm 2003.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
VnEconomy Interactive
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
Multimedia
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: