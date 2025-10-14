Vlasta - Thủy Nguyên (Hải Phòng) ra mắt phân khu Phú Quý

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Ngày 11/10 vừa qua, Văn Phú đã tổ chức lễ mở bán phân khu Phú Quý thuộc dự án Vlasta - Thủy Nguyên. Sự kiện khởi đầu cho hành trình kết nối nghệ thuật, giá trị sống và cơ hội đầu tư thịnh vượng tại cực tăng trưởng mới của thành phố Hải Phòng.
Viết tiếp câu chuyện về hành trình thịnh vượng tại Vlasta - Thủy Nguyên, Văn Phú đã thành công tổ chức lễ mở bán phân khu Phú Quý, thu hút hơn 400 khách hàng tham dự. Với chủ đề “Họa phẩm Ánh sao”, sự kiện đã khắc họa không gian sống hội tụ tinh hoa, nơi “địa thế sinh phúc, phú quý sinh tài”.
Phân khu sở hữu thế đất phong thủy vượng khí: lưng tựa Sơn Đào - thế núi vững chãi sinh phúc, mặt hướng dòng thủy - mở vận hanh thông. Nơi đây vừa mang lại sự an lành, sung túc cho gia chủ, vừa giúp không gian sống thoáng mát, hòa hợp thiên nhiên. Đặc biệt, vị trí của phân khu cũng là lõi trung tâm mới Thủy Nguyên bao quanh bởi cộng đồng dân cư hiện hữu và hệ tiện ích đã thành hình.
Từ Phú Quý, cư dân chỉ mất 5-6 phút để tiếp cận UBND phường Thủy Nguyên, bến xe phía Bắc Hải Phòng, khu công nghiệp VSIP, Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên... Các tuyến giao thông lớn như Quốc lộ 10, tỉnh lộ 359, cầu Hoàng Văn Thụ, cầu Máy Chai, cầu Nguyễn Trãi lân cận mở ra kết nối dễ dàng tới cảng Lạch Huyện, sân bay Cát Bi và trung tâm cũ Hải Phòng.
Ngay trong nội khu, chủ đầu tư cũng quy hoạch hệ tiện ích phong phú bao gồm: trường học liên cấp, vườn trung tâm, phố đi bộ, trung tâm chăm sóc sức khỏe, trung tâm thể dục - thể thao, bãi đỗ xe - trạm sạc xe điện… Tất cả được bố trí hài hòa tạo nên một không gian sống tiện nghi, nâng niu phút giây nghỉ ngơi, thư giãn và kết nối cho cả gia đình.
Phú Quý mang đến bộ sưu tập 3 dòng sản phẩm: Hybrid Home (<70m2), Signature Home (80m2 - 90m2) và Bazaar Home (>90m2). Trong đó, dòng sản phẩm Hybrid Home là sự kết hợp giữa phong cách sống hiện đại và giá trị khai thác đa chiều. Mỗi căn hộ tựa như một tổ ấm đa năng vừa để ở, vừa để cho thuê sinh lời, đón trọn tiềm năng của Thủy Nguyên. Nơi đây hứa hẹn quy tụ những gia đình trẻ hiện đại hoặc trở thành điểm đến lý tưởng cho nhà đầu tư vốn nhỏ.
Dòng căn nhà vườn Signature Home với diện tích tinh gọn với hai mặt thoáng, mặt sau là không gian xanh của công viên rộng tới 1500m2. Căn nhà mở ra một chất sống tinh tuyển, nơi ban công ngập nắng, sân vườn rực rỡ lay động mọi giác quan, biến từng khoảnh khắc quây quần của gia đình trở thành ký ức đáng giá. Với không gian duy mỹ, nơi đây cũng dễ dàng trở thành điểm kinh doanh spa, quán cafe hoặc những nhà hàng sang trọng.
Tọa lạc ngay đại lộ lớn nhất phân khu Phú Quý là những dãy shophouse Bazaar Home - dòng sản phẩm thương phố với mặt tiền bề thế lên tới 21m, hứa hẹn thăng hoa giá trị đầu tư bền vững, xứng tầm chủ nhân. Với vị trí tâm điểm kết nối, dẫn nhịp giao thương, Bazaar Home hứa hẹn thu hút trụ sở công ty, ngân hàng, showroom oto hay những thương hiệu thời trang cao cấp. Ba dòng sản phẩm, 3 phong cách khác biệt nhưng đều là những tuyệt phẩm được chế tác tỉ mỉ, tựa như 3 gam màu hòa quyện trong bức tranh phồn vinh của Vlasta - Thủy Nguyên.
Chủ đầu tư cho biết mức giá khởi điểm của những sản phẩm sở hữu lâu dài tại phân khu Phú Quý chỉ từ 5,8 tỷ đồng. Phân khu mang đến đa dạng lựa chọn với mức tài chính vừa tầm, tạo điều kiện cho nhiều gia đình trẻ an cư hoặc nhà đầu tư cá nhân muốn nắm bắt cơ hội cho thuê, tích sản, sinh lời tại Thủy Nguyên.
“Mỗi công trình mang dấu ấn Văn Phú đều được đầu tư bài bản, kỹ lưỡng, phản ánh tầm nhìn dài hạn và triết lý “Bất động sản vị nhân sinh” – đặt con người làm trung tâm của mọi giá trị phát triển. Với phân khu Phú Quý, chúng tôi tự hào tiếp nối hành trình kiến tạo đó. Đây sẽ là cơ hội lý tưởng để mỗi khách hàng tìm thấy cho mình một chốn an cư vững bền, một khởi đầu phú quý cho tương lai", ông Hồ Minh Hải - Phó tổng Giám đốc Kinh Doanh Văn Phú chia sẻ.
Phân khu Phú Quý đang được áp dụng những chính sách ưu đãi hấp dẫn:
Gói quà Khởi Phú trị giá 80 triệu đồng cho những căn dưới 70m2.
Gói quà Vườn Xanh trị giá 100 triệu đồng cho những căn 80-90m2.
Gói quà Đại Quý trị giá 150 triệu đồng cho những căn trên 90m2.
Hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng.
Chiết khấu 2% cho khách hàng thanh toán theo tiến độ thông thường.
Chiết khấu lên đến 7% cho khách hàng thanh toán sớm.
Miễn phí quản lý vận hành 36 tháng.
(*) Chương trình áp dụng có điều kiện.
Chi tiết liên hệ Hotline: 086 267 3388
Website: https://www.vlastathuynguyen.vn/
