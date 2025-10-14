Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương khẩn trương hoàn thiện Đề án phát triển quan hệ lao động

Đề án phát triển quan hệ lao động tại các địa phương cần phát huy vai trò của các chủ thể trong quan hệ lao động, xác lập mô hình hoạt động hiệu năng, hiệu quả, duy trì sự ổn định và phát triển của quan hệ lao động, môi trường đầu tư, kinh doanh...

Bộ Nội vụ cho biết Quyết định số 416/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, trong đó đã giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng và triển khai thực hiện Đề án phát triển quan hệ lao động trên địa bàn.

Tiếp đó, tại Nghị quyết số 109/2023/QH15 của Quốc hội và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 41/TTg-QHĐP đã xác định, đến năm 2025, 100% các tỉnh, thành phố xây dựng và triển khai Đề án phát triển quan hệ lao động trong tình hình mới.

Việc xây dựng, triển khai Đề án phát triển quan hệ lao động theo nhiệm vụ nêu trên đã được hầu hết các địa phương triển khai, thực hiện.

Tuy nhiên, trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay, Bộ Chính trị đã đề ra những định hướng lớn trong 4 Nghị quyết trụ cột nhằm thúc đẩy sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Đảng và Nhà nước cũng xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong giai đoạn 2026-2030…

Điều này đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới, phương thức thực hiện mới đối với xây dựng, phát triển quan hệ lao động.

Vì vậy, Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ban, ngành khẩn trương nghiên cứu, xây dựng hoặc rà soát, hoàn thiện Đề án phát triển quan hệ lao động trên địa bàn, bảo đảm phù hợp với các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là yêu cầu, nhiệm vụ tại các văn bản sau:

Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 5/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 3/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới.

Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Bộ luật Lao động năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Quyết định số 416/QĐ-TTg ngày 25/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW.

Đồng thời, Đề án phải đảm bảo đồng bộ với việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chiến lược, chương trình của Đảng, Nhà nước, của từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và từng thời kỳ, phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra trong 4 Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị.

Đồng thời, tăng cường cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, giữa cấp tỉnh và cấp xã, phát huy vai trò của các chủ thể trong quan hệ lao động, xác lập mô hình hoạt động hiệu năng, hiệu quả, duy trì sự ổn định và phát triển của quan hệ lao động, môi trường đầu tư, kinh doanh, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương thường xuyên rà soát, đánh giá để kịp thời sửa đổi, bổ sung các nội dung cho phù hợp với yêu cầu phát triển quan hệ lao động của địa phương trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đề ra.

Định kỳ trước ngày 15/12 hằng năm, hoặc khi có yêu cầu, báo cáo kết quả xây dựng và triển khai thực hiện Đề án phát triển quan hệ lao động của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về Bộ Nội vụ (qua Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền.

Trong quá trình xây dựng, triển khai thực hiện Đề án, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các địa phương báo cáo Bộ Nội vụ để được hỗ trợ, giải đáp.