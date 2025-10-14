Tổ chức chương trình tri ân đối tác tại Canada - Lực đẩy để PVCFC bứt phá doanh số

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 14/10/2025
P.V
14/10/2025, 15:50
Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) tổ chức chương trình “Đồng hành cùng Thịnh vượng - Canada 2025” dành cho hệ thống Nhà phân phối, Đại lý và Đối tác kinh doanh xuất sắc trên toàn quốc.
Đây không chỉ là sự kiện tri ân, mà còn là một bước đi trong chiến dịch tăng cường kết nối, thúc đẩy kinh doanh và mở rộng thị trường của PVCFC.
Gần 15 năm hình thành và phát triển, PVCFC luôn đặt khách hàng ở vị trí trung tâm trong mọi chiến lược kinh doanh. Từ nghiên cứu sản phẩm, xây dựng chính sách phân phối đến các chương trình tri ân, mọi hoạt động của Công ty đều hướng đến mục tiêu mang lại giá trị thiết thực, nâng cao hiệu quả sản xuất cho bà con nông dân và gia tăng lợi thế cạnh tranh cho đối tác.
Các chương trình khuyến mãi giá trị lớn dành cho khách hàng đại lý như tặng hàng chục chiếc xe ô tô cho C2 chiến lược, “Khám phá châu Âu - Vui cùng Euro”, “Đồng hành cùng Thịnh vượng – Canada 2025”, “Đón mùa vàng – Rước xe sang”, “Mùa vàng thắng lớn”, “Thức giấc với mùa vàng”, “Bí kíp vàng”, chuỗi hội thảo kỹ thuật… đã minh chứng rõ nét cho tinh thần đồng hành và định hướng phát triển bền vững mà PVCFC theo đuổi. Trên nền tảng sản phẩm chất lượng, dịch vụ chuyên nghiệp và chiến lược kinh doanh linh hoạt, doanh nghiệp không ngừng mở rộng thị trường, nâng cao độ phủ và khẳng định vị thế thương hiệu quốc gia tiên phong trong lĩnh vực dinh dưỡng cây trồng.
Kết thúc 9 tháng năm 2025, PVCFC ghi nhận doanh thu hợp nhất hơn 12,8 nghìn tỷ đồng, vượt 22% kế hoạch và tăng trưởng 33% so với cùng kỳ năm 2024; lợi nhuận trước thuế đạt 1,6 nghìn tỷ đồng, vượt 175% kế hoạch và tăng trưởng 49% so với cùng kỳ. Thành quả này có được nhờ sự tin tưởng, hợp tác và đồng hành bền chặt của hệ thống đối tác trên cả nước.
Dù thị trường còn nhiều biến động và doanh nghiệp phải đối mặt với không ít thách thức, các Nhà phân phối vẫn kiên trì, nỗ lực cùng PVCFC duy trì đà tăng trưởng, giữ vững thị phần và nâng cao vị thế thương hiệu tại Việt Nam cũng như trên thị trường quốc tế.
Để ghi nhận sự gắn bó ấy và tiếp thêm năng lượng cho giai đoạn tăng tốc cuối năm, PVCFC đã tổ chức chương trình “Đồng hành cùng Thịnh vượng – Canada 2025” từ ngày 05 đến 14/10/2025, quy tụ hàng trăm đối tác chiến lược xuất sắc. Hành trình không chỉ là hoạt động gắn kết mà còn là dịp để các đối tác và PVCFC cùng chia sẻ định hướng phát triển, trao đổi kế hoạch kinh doanh và thảo luận giải pháp nâng cao hiệu quả phân phối trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt của ngành phân bón.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tổ chức chu đáo, chương trình mang đến cho khách hàng trải nghiệm trọn vẹn và khác biệt. Từ Toronto sôi động đến thác Niagara hùng vĩ, qua Ottawa thanh bình, Montreal cổ kính và Quebec thơ mộng, đoàn khách hàng của Phân bón Cà Mau đã cùng nhau viết nên hành trình đáng nhớ - nơi trải nghiệm, kết nối và tri ân hòa quyện trong sắc thu rực rỡ của đất trời Bắc Mỹ. Tại đây, đoàn được dạo bước bên dòng Saint Lawrence ngàn đảo, chiêm ngưỡng lâu đài Frontenac tráng lệ, thưởng thức rượu vang tuyết đặc sản Canada và lưu lại những khoảnh khắc thân tình, ấm áp - biểu trưng cho tinh thần đồng hành và gắn kết lâu bền.
Chuyến đi được ghi dấu bằng niềm vui và cảm xúc, mở ra một chặng đường hợp tác mới giữa PVCFC và hệ thống đối tác trên toàn quốc. Từ tinh thần “Chung một niềm tin – Vươn mình phát triển”, PVCFC tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng đối tác để cùng nhau bứt phá trong giai đoạn cuối năm, hướng đến những mục tiêu tăng trưởng cao hơn trong năm 2026, từ đó kiến tạo nhiều giá trị thịnh vượng hơn, bền vững hơn.
Meey Group, doanh nghiệp proptech tiên phong với triết lý "Born in Vietnam, Build for the World" đang bước vào giai đoạn quyết định của hành trình IPO quốc tế. Đây không phải câu chuyện về một startup may mắn gọi được vốn, mà là quá trình chuyển mình bài bản của một doanh nghiệp công nghệ Việt Nam quyết tâm đáp ứng chuẩn mực toàn cầu, từ công nghệ lõi, quản trị minh bạch đến phát triển bền vững.
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam, ngày 13/10/2025, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và PwC Việt Nam đã chính thức giới thiệu ấn phẩm "Kinh doanh tại Việt Nam" lần thứ 13. Cẩm nang chiến lược này được xem là "chiếc chìa khóa" quý giá, mở ra cánh cửa đầu tư cho cộng đồng doanh nghiệp quốc tế....
Tòa án nhân dân tối cao nhấn mạnh các quy định sửa đổi trong Luật Doanh nghiệp 2025 không chỉ làm rõ trách nhiệm của người đại diện theo pháp luât; mở rộng ngoại lệ đối với cán bộ, công chức, viên chức về góp vốn, mua cổ phần mà còn minh bạch quyền sở hữu doanh nghiệp nhằm ngăn chặn trốn thuế, rửa tiền…
Trong bối cảnh ngành đồ uống Việt Nam đang cạnh tranh khốc liệt với sự thống trị của những “ông lớn” quốc tế, Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát 1689 Beckent Bauer Việt Nam lại chọn cho mình một con đường riêng, làm bia thủ công mang dấu ấn văn hóa Việt.
Từ ngày 1/1/2026, Bộ Tài chính sẽ áp dụng mô hình quản lý thuế mới thay thế thuế khoán, phân loại hộ kinh doanh thành ba nhóm theo doanh thu. Trong đó, những hộ có doanh thu lớn, vượt 3 tỷ đồng trong hai năm liên tiếp, sẽ chịu thuế thu nhập cá nhân ở mức 17%...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: