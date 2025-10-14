Hạ tầng “tỷ đô” dần về đích, bất động sản khu Đông TP.HCM trước “cơn sóng” mới

Hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm với tổng vốn đầu tư lên đến hàng tỷ đô tại khu Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc về đích. Các dự án này không chỉ thay đổi diện mạo đô thị mà còn tạo ra một đòn bẩy mạnh mẽ, tái định hình thị trường bất động sản, đặc biệt tại khu vực được xem là "lõi" trung tâm mới của thành phố.

Hạ tầng khu Đông đang được thúc đẩy mạnh mẽ với hàng loạt dự án giao thông trọng điểm. Nổi bật là đường Vành đai 3, dự kiến cơ bản hoàn thành vào năm 2025 và thông xe toàn tuyến vào năm 2026, tạo trục kết nối liên vùng chiến lược giữa TP.HCM và các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, đến ngày 19/12/2025, tuyến sẽ thông xe 24,1km cao tốc và 41,4km thông xe kỹ thuật; đến 30/6/2026, toàn bộ dự án Vành đai 3 sẽ chính thức hoàn thành và đi vào khai thác.

Nút giao An Phú đang được đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành trong năm 2026.

Nút giao An Phú, cửa ngõ phía Đông thành phố, những ngày này các nhà thầu đang được khẩn trương thi công đưa các hạng mục của dự án về đích trong cuối năm. Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã yêu cầu thông xe nhánh cầu N2 trước 31/12/2025 và hầm chui HC1-02 tại nút giao An Phú trước 15/1/2026, các hạng mục còn lại dự kiến hoàn thành trước 30/6/2026. Công trình khi hoàn thành sẽ chấm dứt tình trạng ùn tắc, đảm bảo giao thông thông suốt giữa khu vực Đông Nam Bộ và trung tâm TP.HCM.

Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây lên 8 làn xe được khởi công ngày 19/8 theo hình thức khẩn cấp, dự kiến hoàn thành cuối năm 2026. TP.HCM cũng đề xuất tuyến Metro Thủ Thiêm – Long Thành dài khoảng 48km, kết nối trực tiếp sân bay quốc tế Long Thành. Cùng với đó, cầu Liên Phường đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành đầu quý IV/2025, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Thảo Điền đến khu Đông chỉ còn 5–15 phút. Những dự án này sẽ hình thành mạng lưới giao thông hiện đại, đưa khu Đông trở thành đầu mối giao thông trọng điểm của vùng kinh tế phía Nam.

Đường Liên Phường – tuyến đường trọng điểm khu Đông TPHCM, đoạn nối từ khu vực Thảo Điền cũ đến khu đô thị The Global City dự kiến hoàn thành ngay Quý 4 năm nay.

Đặc biệt, tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) vận hành ổn định cũng đã đóng vai trò quan trọng trong diện mạo giao thông đô thị TP.HCM nói chung và khu Đông nói riêng.

TRUNG TÂM TÀI CHÍNH, THỂ THAO VÀ SỨC BẬT TỪ KHU ĐÔNG

Một yếu tố then chốt định hình vị thế khu Đông là quy hoạch Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại phía Đông, Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc và điểm cuối đường sắt cao tốc Bắc – Nam. Trung tâm này sẽ tạo lực đẩy mạnh mẽ cho phát triển kinh tế – xã hội khu vực. Đặc biệt, sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, TP.HCM trở thành “siêu đô thị” hơn 14 triệu dân, với khu Đông giữ vai trò vùng lõi và “tọa độ vàng” kết nối toàn đô thị.

Theo Savills Việt Nam, việc sáp nhập địa giới hành chính mở ra cơ hội hình thành các trục phát triển mới, với khả năng tạo thêm quỹ đất và thúc đẩy dòng vốn đầu tư tại TP.HCM. Bà Lại Thị Như Quỳnh - Phó giám đốc Dịch vụ cho thuê Thương mại Savills TP.HCM - cho biết sau khi sáp nhập địa giới hành chính, TP.HCM sẽ việc định hình lại “trung tâm”. Khi ranh giới hành chính thay đổi, một số khu vực, trong đó Thủ Thiêm và Thủ Đức sẽ là khu vực trung tâm mở rộng. Do đó, khái niệm “CBD” (Central Business District) trở nên rộng hơn, giảm sự phụ thuộc vào quận 1 và quận 3 (cũ).

Theo các chuyên gia, sự cộng hưởng từ hạ tầng giao thông đồng bộ và định hướng phát triển một trung tâm tài chính tầm cỡ quốc tế đã và đang tạo ra một lực đẩy khổng lồ cho thị trường bất động sản khu Đông. Việc kết nối vùng được cải thiện rõ rệt không chỉ giúp việc di chuyển thuận tiện mà còn làm gia tăng giá trị tài sản một cách bền vững.

Trong bối cảnh đó, các dự án đô thị quy mô lớn, quy hoạch bài bản như The Global City đang có cơ hội bứt phá mạnh mẽ. Nằm trên trục Đỗ Xuân Hợp, liền kề cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây và đường Liên Phường, dự án hưởng lợi trực tiếp từ loạt hạ tầng trọng điểm. Khi Liên Phường, Vành đai 3 và nút giao An Phú hoàn thành, thời gian di chuyển từ An Khánh đến The Global City chỉ khoảng 5 phút, từ Thủ Thiêm 10–15 phút. Trong tương lai, khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động, The Global City sẽ trở thành điểm kết nối quan trọng, đón dòng du khách và cư dân di chuyển mỗi ngày vào trung tâm thành phố.

Với định vị là khu đô thị biểu tượng và trung tâm sôi động hàng đầu Việt Nam, The Global City không chỉ là khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế cho cư dân toàn cầu mà còn là điểm đến đầu tư, kinh doanh, giải trí và văn hóa năng động. Sở hữu “tọa độ vàng” kết nối liên vùng, dự án thu hút giới chuyên gia, doanh nhân trong và ngoài nước, tạo nhu cầu lớn về nhà ở, thương mại cao cấp, đồng thời mang lại tiềm năng tăng giá và khai thác cho thuê bền vững cho các nhà đầu tư.

Theo các chuyên gia, làn sóng đầu tư vào hạ tầng đang mở ra một chương mới cho sự phát triển của khu Đông TP.HCM. Với vai trò là "lõi" trung tâm mới, khu vực này, đặc biệt là các khu đô thị như The Global City, đang đứng trước một tương lai phát triển đầy hứa hẹn, trở thành tâm điểm thu hút đầu tư và là nơi an cư lý tưởng.

The Global City hội tụ sức sống đô thị và sức bật hạ tầng; ngay tháng 10 này, Masterise Homes sẽ giới thiệu phân khu cao tầng mới nhất tại trung tâm khu đô thị đến thị trường.

Giá trị sống tại The Global City ngày càng được khẳng định. Dự án đã bàn giao khu nhà phố thương mại SOHO, thu hút cư dân cùng nhiều thương hiệu F&B, giáo dục, dịch vụ, giải trí hoạt động sôi động. Các phân khu cao tầng như Masteri Grand View và Lumière Midtown đã ra mắt, và trong tháng 10/2025, Masterise Homes sẽ giới thiệu phân khu cao tầng mới. Với vị trí đắc địa và tiềm năng sẵn có, dự án hứa hẹn tiếp tục “tăng nhiệt” cho thị trường bất động sản khu Đông.