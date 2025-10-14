Đà Nẵng chấn chỉnh việc thao túng, đầu cơ bất động sản

Tại công văn này, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, thanh tra, rà soát hoạt động định giá đất cụ thể và việc xây dựng, ban hành bảng giá đất; việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất…

Qua đó, kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm quyền, đặc biệt là hành vi lợi dụng đấu giá quyền sử dụng đất để thao túng giá, thổi giá lên cao nhằm trục lợi, gây nhiễu loạn thị trường bất động sản.

Lãnh đạo Thành phố cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tổng hợp báo cáo kết quả việc kiểm tra, thanh tra, rà soát và tình hình xử lý vi phạm; đồng thời, nêu rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong chính sách, pháp luật có liên quan gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Diễn biến trên thị trường bất động sản Đà Nẵng cho thấy ngay những tháng đầu năm 2025, khi có thông tin sáp nhập Quảng Nam với Đà Nẵng, nhiều nhà đầu tư đã đổ về đây "săn đất", khiến giá đất tại một số khu vực giáp ranh 2 địa phương này đã tăng mạnh, đồng thời xuất hiện tình trạng “sốt đất” cục bộ, nhất là tại các dự án ven sông Cổ Cò.

Đến quý 3/2025, thị trường không còn sôi động như ở quý 1 và đầu quý 2 nhưng theo ghi nhận từ Batdongsan.com.vn, thị trường vẫn tăng trưởng mạnh. So với cùng kỳ 2024, mức độ quan tâm tăng 30% tại Đà Nẵng và 32% tại Quảng Nam; giá bán cũng tăng rõ rệt với mức tăng 30% tại Đà Nẵng và 32% tại Quảng Nam. Đáng chú ý, dòng tiền từ nhà đầu tư ngoại tỉnh đang là động lực chính, khi mức độ quan tâm từ Hà Nội tăng 141%, từ TP.HCM tăng 32%, vượt xa lượng quan tâm của khách hàng tại địa phương.