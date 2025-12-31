VN-Index chốt 2025 ở đỉnh cao lịch sử, tăng kỷ lục 8 năm

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Tư, 31/12/2025
Kim Phong
31/12/2025, 15:33
Nhóm cổ phiếu Vin duy trì sức mạnh đến tận phút đóng cửa, giúp VN-Index hoàn thành phiên cuối năm ở đỉnh cao nhất. Chỉ số đạt 1784,49 điểm cũng là mức đóng cửa cao nhất cho cả năm 2025.
Tuy mức điểm này vẫn chưa vượt qua được đỉnh giá cao nhất mà VN-Index từng có được (mốc 1805,93 điểm ngày 25/12) nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn có một năm tăng hoành tráng ở chỉ số với biên độ 40,87%. Mức tăng trưởng này còn mạnh hơn cả năm 2021 (+35,73%) và chỉ đứng sau năm 2017 (+48,03%).
Trong biên độ tăng 517,71 điểm cho cả năm 2025 thì VIC và VHM đóng góp 372 điểm. Do VPL chỉ mới lên sàn hồi giữa tháng 5/2025 cũng như VIC và VHM chỉ bùng nổ từ thời điểm này nên sức ảnh hưởng của nhóm Vin còn mạnh hơn ở nửa cuối năm. Cụ thể, từ ngày 14/5 đến hết năm 2025, VN-Index tăng 474,76 điểm thì VIC và VHM đóng góp 309 điểm.
Phiên giao dịch cuối năm cũng chính nhóm Vin đã có đóng góp quyết định để VN-Index đóng cửa cao nhất. VN-Index tăng 17,59 điểm (+1%) thì VIC tăng 4,05%, VHM tăng 5,53%, VPL tăng 3,52%, VRE tăng 2,59% đã đem về hơn 19 điểm, tức là còn nhiều hơn cả mức tăng chung.
Điều này cũng hợp lý vì độ rộng sàn HoSE khá tệ với 134 mã tăng/185 mã giảm. Rổ VN30 cũng có 14 mã tăng/15 mã giảm. Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn cũng gây áp lực không nhỏ như BID giảm 1,27%, GAS giảm 3,34%, STB giảm 3,33%, GVR giảm 1,5%. Thị trường rơi vào cảnh “xanh vỏ đỏ lòng” ngày cuối năm có thể gây tâm trạng chán nản một chút, nhưng việc VN-Index xác lập đỉnh cao lịch sử mới (theo giá đóng cửa) là một tiền đề tốt cho những phiên đầu năm 2026.
Hôm nay các cổ phiếu ngân hàng phân hóa và các trụ không được tốt. MBB tăng 1,2%, HDB tăng 6,26%, TCB tăng 1,6% là các blue-chips duy nhất đáng kể của nhóm này. Trong khi đó VPB, BID, ACB, STB… cùng nhiều mã khác đỏ. Nếu sang tuần đầu năm 2026 có sự đồng thuận tốt hơn ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt, cơ hội để VN-Index đột phá mốc 1800 điểm không có gì khó.
Với phiên giao dịch chiều nay, mặc dù độ rộng tệ hơn buổi sáng một chút nhưng trạng thái giảm giá mạnh vẫn chỉ tập trung vào nhóm thanh khoản thấp. Toàn sàn HoSE có 98 cổ phiếu giảm hơn 1% (phiên sáng 69 mã) nhưng thanh khoản chỉ chiếm khoảng 26% sàn. Không chỉ vậy, 87% thanh khoản nhóm này tập trung ở 20 cổ phiếu giao dịch lớn nhất, là các mã đạt giá trị khớp lệnh từ 50 tỷ đồng trở lên. Nói cách khác, các cổ phiếu thực sự có sức ép đáng kể nhất chỉ bó hẹp trong 20 cổ phiếu này, với thanh khoản đủ tin cậy phản ánh quyết định của số đông.
Cổ phiếu chứng khoán và bất động sản chiếm đa số nhóm có thanh khoản cao nói trên. VIX giảm 1,75%, SSI giảm 1,14%, VND giảm 1,27%, HCM giảm 1,32%, CII giảm 4,57%, PDR giảm 3,09%, DIG giảm 1,76%, DXG giảm 2,29%, VCG giảm 1,09%, NVL giảm 3,96% đều là các cổ phiếu thanh khoản trên trăm tỷ đồng mỗi mã.
Ở phía tăng giá, cũng có 68 mã tăng hơn 1%, chiếm 39% tổng giá trị khớp sàn HoSE, dồn vào 15 cổ phiếu thanh khoản hàng đầu từ 50 tỷ đồng trở lên. VIC và VHM dĩ nhiên nổi bật nhất. Ngoài ra HDB tăng 6,26%, DGC tăng 5,06%, MBB tăng 1,2%, TCB tăng 1,6%, VJC tăng 1,75%, GEE tăng 1,87%, KBC tăng 2,76%, VPX tăng 4,2% là các cổ phiếu khác có thanh khoản vượt trăm tỷ đồng.
Nhìn chung với độ rộng nghiêng hẳn về phía giảm thì xác suất nhà đầu tư bị co hẹp danh mục trong phiên cuối năm sẽ lớn hơn. Tuy nhiên hôm nay cũng không phải là phiên giao dịch kém khi nhìn từ góc độ phân bổ vốn nói trên. Yếu tố tâm lý có thể mệt mỏi một chút vì hiện tượng kéo trụ quá rõ. Hi vọng 4 phiên nghỉ ngơi sẽ giải tỏa áp lực này để nhà đầu tư có tâm trạng mới khi bước vào năm mới.
Ngày 25/12 vừa qua, Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa (mã chứng khoán: NAG - HNX) chính thức công bố Chiến lược phát triển 5 năm giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Phiên giao dịch cuối cùng của năm 2025 rất có thể ấn định đỉnh cao lịch sử của VN-Index cho cả năm, khi sự trở lại của nhóm Vin rất ấn tượng. Bất chấp thanh khoản duy trì thấp, chỉ số vẫn “lừng lững” đi lên phiên thứ 3 liên tiếp.
Đồng USD đang tiến tới hoàn tất năm giảm giá mạnh nhất kể từ năm 2017, và các ngân hàng Phố Wall dự báo đồng tiền này sẽ tiếp tục mất giá trong năm tới do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) còn hạ lãi suất...
Trong bối cảnh tầng lớp trung lưu tại Việt Nam đang tăng nhanh, kéo theo nhu cầu quản lý gia sản (Wealth Management) trở nên cấp thiết. Tuy nhiên, theo đánh giá của chuyên gia, thị trường vẫn đang tồn tại những “khoảng trống” lớn về nhân lực chất lượng cao và khuôn khổ hành nghề chuẩn mực…
