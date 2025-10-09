Vn-Index có đỉnh cao mới, dòng tiền cá nhân ào ạt mua ròng 1.750 tỷ

Nhà đầu tư cá nhân hôm nay mua ròng 1752.3 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 1601.4 tỷ đồng.

Cho đến thời điểm quyết định nâng hạng có hiệu lực vào tháng 9 năm sau, thị trường sẽ quay lại phản ánh yếu tố nội tại của nền kinh tế, trong lúc này là đang chờ kết quả kinh doanh quý 3. VN-Index chốt phiên tăng hơn 18,6 điểm lập đỉnh lịch sử mới 1.716,47 nhưng ghi nhận sự phân hóa rõ nét giữa các cổ phiếu.

Có tới 146 mã giảm điểm trên 157 mã tăng, không còn tình trạng ồ ạt lên bằng mọi giá theo sóng ngành. Ngân hàng giữ vai trò dẫn dắt thị trường với một số mã bứt phá như CTG, VPB, MBB, SHB trong khi trụ cứng VCB quay đầu giảm.

Chứng khoán đỏ lửa ở nhóm vốn hóa lớn vốn kỳ vọng được lợi trực tiếp khi dòng vốn ngoại đổ vào sau nâng hạng lên thị trường mới nổi. Các cổ phiếu tiêu biểu như VCI, SSI, VND, MBS...bị bán ra sau khi thông tin nâng hạng đã phản ánh tương đối đầy đủ vào giá.

Bất động sản tương tự, VHM hôm nay bật tăng hết biên độ trở thành cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho VN-Index với mức góp 7,06 điểm, VRE, PDR, VPI,KDH, CEO, DIG cũng hút dòng tiền đầu cơ. Trong khi đó công nghệ thông tin, vận tải, sản xuất như sắt thép, hóa chất gặp áp lực bán ra.

Việc lựa chọn cổ phiếu lúc này trở nên quan trọng hơn, chỉ số tăng vượt đỉnh nhưng nhiều nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu yếu tài khoản vẫn lỗ bình thường.

Điểm tích cực là tiền đang đổ dần vào, thanh khoản ba sàn hôm nay khớp lệnh 36.600 tỷ đồng. Khối ngoại vẫn chưa hẹn ngày mua lại khi bán ròng thêm 1.748 tỷ nữa hôm nay. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng tập trung HPG, SSI, VRE, VHM, CTG, VCI, VIX, VND chủ yếu cổ phiếu công ty chứng khoán.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1748.6 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1631.1 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Dầu khí, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: TCB, VIC, BSR, LPB, GEX, FRT, VJC, HAG, POW, TAL.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, SSI, VRE, VCI, VIX, VND, STB, MSN, KDH.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 13/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: MBB, SSI, VIX, HPG, CTG, GEX, DXG, VND, VCI, STB.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 5/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Bất động sản, Bán lẻ. Top bán ròng có: VIC, VHM, HAG, LPB, BSR, MWG, FRT, VSC, VJC.

Tự doanh bán ròng 1007.9 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 1071.0 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 3/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Hàng cá nhân & Gia dụng, Điện, nước & xăng dầu khí đốt.

Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm SHB, GEE, FRT, VCB, PNJ, GMD, FUEVFVND, REE, ANV, DPM. Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm VHM, MBB, GEX, VNM, FPT, VIC, TCB, VRE, HPG, MWG.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 859.5 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 1100.6 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 7/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp Top bán ròng có GEX, MBB, SHB, DXG, TCB, VIX, BSR, VPL, CTG, VPI. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có VHM, VRE, VIC, MWG, HDB, MSN, HAG, ACB, HPG, BID.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 2.894,6 tỷ đồng, tăng +21,1% so với phiên liền trước và đóng góp 7,9% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu STB, với gần 1,7 triệu đơn vị cổ phiếu (trị giá 101,6 tỷ đồng) được sang tay giữa các Tổ chức trong nước và gần 3,9 triệu đơn vị cổ phiếu (trị giá 236,8 tỷ đồng) được nhà đầu tư cá nhân bán thỏa thuận cho Tổ chức trong nước.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Ngân hàng, Nuôi trồng nông & hải sản, Thiết bị điện, Dầu khí trong khi giảm ở Chứng khoán, Thép, Xây dựng, Thực phẩm, Bán lẻ.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và duy trì ở nhóm vốn hóa nhỏ VNSML.