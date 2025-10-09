Thứ Năm, 09/10/2025

Trang chủ Chứng khoán

Đại diện Nasdaq chúc mừng Việt Nam được nâng hạng, kỳ vọng doanh nghiệp mở rộng ra quốc tế

An Nhiên

09/10/2025, 14:43

Ông Bob McCooey, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Bộ phận Niêm yết Quốc tế, Nasdaq, chúc mừng thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng theo công bố của FTSE Russell.

Ông Bob McCooey (thứ 2 từ trái qua), Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Bộ phận Niêm yết Quốc tế, Naádaq, phát biểu tại buổi làm việc.
Ông Bob McCooey (thứ 2 từ trái qua), Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Bộ phận Niêm yết Quốc tế, Naádaq, phát biểu tại buổi làm việc.

Chiều ngày 10/8/2025, tại trụ sở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, đã có buổi tiếp và làm việc với ông Bob McCooey, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Bộ phận Niêm yết Quốc tế, Nasdaq, nhân dịp ông có chuyến công tác tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt khi cuộc gặp diễn ra đúng vào thời điểm Tổ chức xếp hạng FTSE Russell chính thức công bố thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương (người thứ ba từ phải sang) tại buổi tiếp và làm việc với ông Bob McCooey, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Bộ phận Niêm yết Quốc tế, Nasdaq.
Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương (người thứ ba từ phải sang) tại buổi tiếp và làm việc với ông Bob McCooey, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Bộ phận Niêm yết Quốc tế, Nasdaq.

Theo  Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Việt Nam đã và đang tích cực hoàn thiện khung pháp lý và tiến hành nhiều cải cách về cơ chế để phát triển thị trường chứng khoán. Mới đây, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quy chế phối hợp xem xét hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) đồng thời với hồ sơ đăng ký niêm yết.

Đây là một bước tiến quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả huy động vốn và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam đủ điều kiện tham gia niêm yết tại thị trường quốc tế, đặc biệt tại Nasdaq.

Bên cạnh đó, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cũng quan tâm đến việc phát hành chứng chỉ lưu ký (DR) tại Hoa Kỳ. Trước đó, vào tháng 7/2025, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã phối hợp cùng Nasdaq và các đối tác trong khu vực ASEAN tổ chức thành công hội nghị về IPO và phát hành chứng chỉ lưu ký (DR).

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước mong muốn Nasdaq tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam, hỗ trợ phổ biến thông tin, tuyên truyền để các doanh nghiệp có thể tiếp cận và tận dụng cơ hội phát hành chứng chỉ lưu ký trên thị trường quốc tế.

Ông Bob McCooey, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Bộ phận Niêm yết Quốc tế, Nasdaq, chúc mừng thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng theo công bố của FTSE Russell và khẳng định Nasdaq sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước trong các lĩnh vực mà phía Việt Nam quan tâm.

Đồng thời, đại diện Nasdaq kỳ vọng các doanh nghiệp Việt Nam sẽ thành công khi mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế. Ông đánh giá cao tinh thần doanh nghiệp mạnh mẽ của Việt Nam, cho rằng việc niêm yết trong nước kết hợp huy động vốn và niêm yết ở nước ngoài sẽ góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Ông Bob McCooey nhấn mạnh, Việt Nam là nền kinh tế tăng trưởng năng động và có tiềm năng lớn trong việc thu hút các nhà đầu tư Hoa Kỳ cũng như toàn cầu. Nasdaq mong muốn trở thành cầu nối, đồng hành cùng Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và doanh nghiệp Việt Nam, không chỉ trong hoạt động niêm yết và huy động vốn, mà còn trong lĩnh vực công nghệ và giám sát giao dịch, dựa trên kinh nghiệm hợp tác với hơn 130 sở giao dịch trên toàn thế giới.

Danh mục 30 cổ phiếu tiềm năng lọt vào rổ của FTSE Russell

Vốn ngoại bán ròng 10 tỷ USD trong 5 năm qua,

Phải đến tháng 9/2026 nâng hạng có hiệu lực, dòng tiền thụ động ETF mới mua vào cổ phiếu Việt Nam?

Từ khóa:

nâng hạng

Chủ đề:

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

VinaCapital: Tăng trưởng kinh tế vẫn là yếu tố quyết định chính hiệu suất của chứng khoán

VinaCapital: Tăng trưởng kinh tế vẫn là yếu tố quyết định chính hiệu suất của chứng khoán

Về lâu dài, tăng trưởng kinh tế vẫn là yếu tố quyết định chính cho hiệu suất của thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện vẫn đang giao dịch với mức định giá khá hợp lý, khoảng 13 lần P/E dự phóng.

Tháng 9/2025, huy động 16.975 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu

Tháng 9/2025, huy động 16.975 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu

Trái phiếu Chính phủ phát hành trong tháng 9 gồm các kỳ hạn là 5, 10 và 30 năm, trong đó chủ yếu là kỳ hạn 10 năm, với tỷ trọng phát hành là 92,66%, tương đương 15.730 tỷ đồng.

DNSE củng cố vị trí Top 2 thị phần chứng khoán phái sinh HNX quý 3 với 24% thị phần

DNSE củng cố vị trí Top 2 thị phần chứng khoán phái sinh HNX quý 3 với 24% thị phần

Chứng khoán DNSE tăng trưởng vượt bậc về thị phần trong quý 3 khi xếp thứ 6 trong Top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết lớn nhất và giữ vững vị trí Top 2 thị phần môi giới phái sinh, theo báo cáo của HNX.

Vốn ngoại bán ròng 10 tỷ USD trong 5 năm qua,

Vốn ngoại bán ròng 10 tỷ USD trong 5 năm qua, "game" nâng hạng liệu có "gỡ lại"?

Tính trong vòng 5 năm qua, từ 2020 đến tháng 10/2025, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 270.000 tỷ đồng, tương đương với khoảng 10 tỷ USD trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Danh mục 30 cổ phiếu tiềm năng lọt vào rổ của FTSE Russell

Danh mục 30 cổ phiếu tiềm năng lọt vào rổ của FTSE Russell

Các cổ phiếu này chủ yếu nằm ở nhóm vốn hóa lớn như ngân hàng, bất động sản, chứng khoán, bán lẻ...

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

eMagazine

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Multimedia

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Thế giới

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

1

Cổ phiếu trụ kéo VN-Index vượt đỉnh 1700, khối ngoại bán ròng gần 1.200 tỷ

Chứng khoán

2

Văn Phú được vinh danh Top 40 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu đại diện cho 40 năm đổi mới đất nước

Bất động sản

3

CADIVI - 50 năm phát triển cùng đất nước

Doanh nghiệp

4

Phải đến tháng 9/2026 nâng hạng có hiệu lực, dòng tiền thụ động ETF mới mua vào cổ phiếu Việt Nam?

Chứng khoán

5

Chu kỳ tăng giá của chứng khoán mới chỉ bắt đầu?

Chứng khoán

