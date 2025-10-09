Đại diện Nasdaq chúc mừng Việt Nam được nâng hạng, kỳ vọng doanh nghiệp mở rộng ra quốc tế

Ông Bob McCooey, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Bộ phận Niêm yết Quốc tế, Nasdaq, chúc mừng thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng theo công bố của FTSE Russell.

Chiều ngày 10/8/2025, tại trụ sở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, đã có buổi tiếp và làm việc với ông Bob McCooey, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Bộ phận Niêm yết Quốc tế, Nasdaq, nhân dịp ông có chuyến công tác tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt khi cuộc gặp diễn ra đúng vào thời điểm Tổ chức xếp hạng FTSE Russell chính thức công bố thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương (người thứ ba từ phải sang) tại buổi tiếp và làm việc với ông Bob McCooey, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Bộ phận Niêm yết Quốc tế, Nasdaq.

Theo Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Việt Nam đã và đang tích cực hoàn thiện khung pháp lý và tiến hành nhiều cải cách về cơ chế để phát triển thị trường chứng khoán. Mới đây, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quy chế phối hợp xem xét hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) đồng thời với hồ sơ đăng ký niêm yết.

Đây là một bước tiến quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả huy động vốn và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam đủ điều kiện tham gia niêm yết tại thị trường quốc tế, đặc biệt tại Nasdaq.

Bên cạnh đó, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cũng quan tâm đến việc phát hành chứng chỉ lưu ký (DR) tại Hoa Kỳ. Trước đó, vào tháng 7/2025, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã phối hợp cùng Nasdaq và các đối tác trong khu vực ASEAN tổ chức thành công hội nghị về IPO và phát hành chứng chỉ lưu ký (DR).

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước mong muốn Nasdaq tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam, hỗ trợ phổ biến thông tin, tuyên truyền để các doanh nghiệp có thể tiếp cận và tận dụng cơ hội phát hành chứng chỉ lưu ký trên thị trường quốc tế.

Ông Bob McCooey, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Bộ phận Niêm yết Quốc tế, Nasdaq, chúc mừng thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng theo công bố của FTSE Russell và khẳng định Nasdaq sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước trong các lĩnh vực mà phía Việt Nam quan tâm.

Đồng thời, đại diện Nasdaq kỳ vọng các doanh nghiệp Việt Nam sẽ thành công khi mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế. Ông đánh giá cao tinh thần doanh nghiệp mạnh mẽ của Việt Nam, cho rằng việc niêm yết trong nước kết hợp huy động vốn và niêm yết ở nước ngoài sẽ góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Ông Bob McCooey nhấn mạnh, Việt Nam là nền kinh tế tăng trưởng năng động và có tiềm năng lớn trong việc thu hút các nhà đầu tư Hoa Kỳ cũng như toàn cầu. Nasdaq mong muốn trở thành cầu nối, đồng hành cùng Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và doanh nghiệp Việt Nam, không chỉ trong hoạt động niêm yết và huy động vốn, mà còn trong lĩnh vực công nghệ và giám sát giao dịch, dựa trên kinh nghiệm hợp tác với hơn 130 sở giao dịch trên toàn thế giới.