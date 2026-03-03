VN-Index hướng đến 1.900 điểm, bỏ qua sự kiện Iran tập trung vào kết quả nâng hạng tháng 3/2026

Chỉ số VN-Index có thể tiếp tục hướng tới thử thách ngưỡng kháng cự 1.900 điểm vào cuối Quý 1, đầu Quý 2 năm 2026.

Đánh giá nhanh về tác động của xung đột tại Iran tới vĩ mô và thị trường chứng khoán trong nước, Chứng khoán KBSV cho rằng tình hình leo thang chiến sự tại Trung Đông sẽ không ảnh hưởng trực tiếp lên kinh tế Việt Nam do tỷ trọng xuất nhập khẩu và vốn đầu tư FDI đến từ 2 quốc gia trên là khá nhỏ.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với Israel vào khoảng 3 tỷ USD trong 2 năm gần nhất, tương ứng khoảng 0,4% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam, còn với Iran là rất nhỏ và không có dữ liệu thống kê. Ngoài ra, tỷ trọng vốn đầu tư FDI của Việt Nam từ cả 2 nước chưa chiếm đến 0,1%.

Tuy nhiên những tác động gián tiếp từ rủi ro lạm phát chi phí đẩy do áp lực giá năng lượng và chi phí vận tải sẽ cần được lưu ý. Đồng thời tình hình bất ổn địa chính trị có thể thúc đẩy các nhà đầu tư tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn (vàng, USD), nếu DXY tăng trở lại trong thời gian tới, gây áp lực lên tỷ giá.

Thị trường chứng khoán Việt Nam trong ngắn hạn cũng sẽ chịu tác động tâm lý tiêu cực theo đà giảm của thị trường chứng khoán toàn cầu. Tuy nhiên trong trung hạn, mức độ tác động lên thị trường còn tùy thuộc vào việc 2 bên có sớm ngồi vào bàn đàm phán và tìm được tiếng nói chung hay không.

Nếu tình hình xung đột kéo dài, căng thẳng leo thang khiến đứt gãy chuỗi cung ứng, đặc biệt là dầu thô, có thể gây tác động mạnh đến lạm phát và tỷ giá tương tự thời điểm 2022 với xung đột Nga - Ukraine, các thị trường chứng khoán mới nổi bao gồm Việt Nam có thể chịu áp lực điều chỉnh kéo dài hơn.

Chứng khoán VnDirect cũng cho rằng dòng tiền có xu hướng tạm rút khỏi các kênh tài sản rủi ro như cổ phiếu trong thời gian đánh giá mức độ rủi ro của sự kiện đối với nền kinh tế và doanh nghiệp. Các chỉ số chứng khoán chịu áp lực điều chỉnh ngắn hạn tuy nhiên có thể sớm ổn định trở lại nếu xung đột không tiếp tục leo thang thành cuộc chiến khu vực.

Thị trường sẽ có sự phân hóa lớn giữa các nhóm ngành được hưởng lợi (dầu khí, phân bón, vận tải biển, cao su...) và nhóm chịu tác động tiêu cực (hàng không, nhập khẩu hàng hóa,...).

Tác động trung hạn: Trong kịch bản 1 nhiều khả năng xảy ra: Nếu xung đột Mỹ - Iran không leo thang thành cuộc chiến khu vực và hạ nhiệt sau một vài tuần thì tác động tới chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu và nền kinh tế thế giới có thể được kiểm soát.

Tâm lý thị trường có thể dần phục hồi và nhà đầu tư chuyển hướng sự quan tâm trở lại các thông tin cơ bản sẽ xuất hiện trong thời gian tới như mùa đại hội cổ đông và kế hoạch kinh doanh 2026 của doanh nghiệp, kết quả review nâng hạng thị trường của FTSE vào tháng 3/2026 và xa hơn là số liệu vĩ mô quý 1/2026 của Việt Nam. Chỉ số VN-Index có thể tiếp tục hướng tới thử thách ngưỡng kháng cự 1.900 điểm vào cuối Quý 1, đầu Quý 2 năm 2026.

Kịch bản 2 (khả năng thấp): Nếu xung đột Mỹ - Iran leo thang thành cuộc chiến khu vực khiến giá dầu tăng vọt lên trên 100/USD thùng sẽ tác động tiêu cực tới nền kinh tế thế giới, kéo tụt tăng trưởng trong khi đẩy lạm phát toàn cầu gia tăng trở lại. Điều này có thể thu hẹp dư địa chính sách tiền tệ của các Ngân hàng Trung ương toàn cầu và thị trường cổ phiếu có nguy cơ phải tái định giá lại do các rủi ro lớn phát sinh. Chỉ số VN-Index có thể điều chỉnh sâu hơn và tích lũy trở lại tại vùng 1.700 điểm.

Chứng khoán VPBankS đánh giá tác động đến VN-Index trong tuần này chủ yếu là ngắn hạn, biến động và thận trọng nếu xung đột Mỹ & Israel – Iran leo thang. Giá dầu có thể tăng vọt (Brent đã tăng mạnh, có nguy cơ lên 90–100+ USD/thùng nếu eo biển Hormuz gián đoạn kéo dài), cùng tâm lý risk-off toàn cầu.

Chỉ số VN-Index đang sát vùng đỉnh lịch sử quanh 1.900–1.920 điểm, dễ xuất hiện nhịp điều chỉnh rung lắc về 1.850–1.870 hoặc sâu hơn (1.800–1.830) nếu lực bán lan rộng (hoặc nước ngoài bán ròng mạnh).

Tuy nhiên, mức giảm tổng thể không quá lớn (dự báo không biến động mạnh như các sự kiện toàn cầu lớn trước đây), thường chỉ ngắn hạn (một vài phiên) và phục hồi nhanh nếu xung đột không kéo dài hoặc không ảnh hưởng nghiêm trọng nguồn cung dầu toàn cầu. Thị trường Việt Nam ít phụ thuộc trực tiếp vào dầu Iran, phản ứng chủ yếu qua tâm lý và dòng vốn ngoại. Nếu giá dầu sớm ổn định nhờ phản ứng của OPEC, chỉ số VN-Index có thể tích lũy và quay lại đà tăng, với cơ hội vẫn xuất hiện ở một số nhóm ngành.