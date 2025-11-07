VN-Index vào nhóm thị trường hiệu suất thấp nhất toàn cầu trong tháng 10

Bất chấp lực đỡ từ nền tảng vĩ mô, VN-Index chậm nhịp hơn so với các thị trường toàn cầu trong tháng 10.

VN-Index vượt ngưỡng 1.700 điểm và duy trì đà tăng lên mức cao nhất trong tháng 10 đạt 1.766 điểm vào ngày 16/10, được hỗ trợ bởi kết quả nâng hạng thị trường và nền tảng kinh tế ổn định.

Tuy nhiên, trước áp lực chốt lời ngắn hạn cùng tâm lý thận trọng hơn của nhà đầu tư đã khiến thị trường có những phiên điều chỉnh mạnh trong nửa cuối tháng 10, đồng thời có sự phân hóa giữa các nhóm ngành. Tính hết ngày 27/10, VN-Index ghi nhận mức giảm 0,8% so với tháng trước.

Trong tháng 10, VN-Index giảm phản ánh tâm lý thận trọng hơn của nhà đầu tư dù thị trường đã đón nhận thông tin nâng hạng chính thức từ FTSE và nhiều yếu tố vĩ mô thuận lợi. Bất chấp lực đỡ từ nền tảng vĩ mô, VN-Index chậm nhịp hơn so với các thị trường toàn cầu trong tháng 10.

Thị trường chứng khoán châu Á ghi nhận đà tăng trên diện rộng khi Hàn Quốc, Nhật Bản và Indonesia đồng loạt thiết lập các mốc kỷ lục mới, được hỗ trợ bởi: Fed cắt giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tháng 10; kỳ vọng tích cực về loạt hiệp định thương mại mới giữa các nền kinh tế ASEAN, và giữa châu Á-Mỹ; và đà tăng mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu công nghệ và AI.

Chỉ số Nikkei Nhật Bản tăng 13,4% so với tháng trước, nhờ kỳ vọng tích cực về gói kích thích tài khóa mới. Chỉ số SHCOMP Trung Quốc tiến sát mốc 4.000 điểm tính đến ngày 27/10 tăng 2,9% so với tháng trước, nhờ tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng thương mại Mỹ–Trung sau cuộc gặp giữa hai vị lãnh đạo vào ngày 30/10, dẫn tới việc giảm cơ sở thuế quan song phương.

Tính từ đầu năm, VN-Index tăng 30,5%, giữ vị trí thứ 4 trong nhóm các thị trường khu vực có hiệu suất tốt nhất. Các chỉ số MXFM và MXEF lần lượt tăng 34,7% và 30,9% từ đầu năm. Chỉ số KOSPI Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu với +68,5% từ đầu năm, được thúc đẩy bởi: sức bật của nhóm cổ phiếu bán dẫn như Samsung Electronics và SK hynix; và các biện pháp nâng cao định giá thị trường và cải thiện quản trị doanh nghiệp của Chính phủ.

Tại Mỹ, chỉ số S&P 500 đạt kỷ lục mới với 6.875 điểm tính đến 27/10 (+2,4% so với tháng trước), nâng mức tăng từ đầu năm lên +13%. Sắc xanh của Phố Wall trong các tháng gần đây được củng cố bởi: Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất, và 2) kết quả kinh doanh quý 3/2025 vượt kỳ vọng của các “ông lớn công nghệ” như Apple, Nvidia và Microsoft.

Trong tháng 10/2025, thanh khoản thị trường tăng 115,0% so với cùng kỳ, nhỉnh hơn mức tăng 111,9% so với cùng kỳ của tháng 9. So với tháng trước, giá trị giao dịch bình quân trên ba sàn tăng 2,0%, lên 38,3 nghìn tỷ đồng, trong đó HoSE: 34,1 nghìn tỷ đồng, +2,9% so với tháng trước; HNX: 2,7 nghìn tỷ đồng, -3,9% so với tháng trước; UPCOM: 797 tỷ đồng, -15,1% so với tháng trước.

Thanh khoản phục hồi đáng kể trong nửa đầu tháng 10 nhờ động lực từ thông báo FTSE chính thức nâng hạng thị trường Việt Nam lên nhóm Thị trường mới nổi thứ cấp, có hiệu lực từ tháng 9/2026. Đây được xem là cột mốc quan trọng, kỳ vọng sẽ thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài mạnh mẽ hơn vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tuy nhiên thanh khoản ghi nhận sự sụt giảm mạnh trong tuần giao dịch cuối cùng của tháng 10, thời điểm sau khi VN-Index bất ngờ ghi nhận một số phiên điều chỉnh mạnh. Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước khả năng thị trường bước vào nhịp điều chỉnh ngắn hạn.

Trong tháng 10/2025, khối ngoại tiếp tục bán ròng 20,6 nghìn tỷ đồng, đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp bán ròng. Áp lực bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài được cho là tiếp tục đến từ áp lực tỷ giá và áp lực chốt lời sau khi VN-Index duy trì đà tăng mạnh trong 5 tháng qua.

Lũy kế từ đầu năm, khối ngoại đã bán ròng hơn 125 nghìn tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với mức 75,9 nghìn tỷ đồng của cùng kỳ năm 2024. Tỷ lệ quy mô giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tăng lên 12,2% trong tháng 10, từ mức 11,3% của tháng trước đó.

Mặc dù nhà đầu tư nước ngoài liên tục bán ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam kể từ đầu năm đến nay, tuy nhiên, dòng vốn ngoại được kỳ vọng sẽ sớm quay trở lại nhờ các yếu tố: sự đảo chiều của dòng vốn ngoại khi áp lực tỷ giá tiếp tục hạ nhiệt nhờ Fed tiếp tục thực hiện nới lỏng chính sách tiền tệ; kỳ vọng dòng vốn ngoại được phân bổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam sau khi Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng.