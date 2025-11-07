MSCI thêm mới 3 cổ phiếu Việt Nam vào rổ chỉ số MSCI Frontier Markets Index

Việt Nam có 3 mã được thêm mới vào bộ chỉ số quan trọng MSCI Frontier Markets Index bao gồm Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII), Chứng khoán MB (MBS) và Vietnam Airlines (HVN).

Tổ chức xếp hạng và cung cấp chỉ số toàn cầu MSCI vừa công bố kết quả rà soát danh mục (review) định kỳ tháng 11/2025 đối với bộ chỉ số quan trọng MSCI Frontier Markets Index – chỉ số đại diện cho nhóm thị trường cận biên.

Theo kết quả công bố, MSCI Frontier Markets Index bổ sung tổng cộng 8 cổ phiếu và loại ra 2 cổ phiếu. Trong đó, Việt Nam có 3 mã được thêm mới, bao gồm Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII), Chứng khoán MB (MBS) và Vietnam Airlines (HVN). Ở chiều ngược lại, Viettel Construction (CTR) là cổ phiếu Việt Nam duy nhất bị loại khỏi rổ trong kỳ này.

Như vậy, sau kỳ rà soát tháng 11, rổ chỉ số MSCI Frontier Markets Index tăng thêm 6 cổ phiếu, nâng tổng số lên 244 mã.

Tính đến ngày 31/10, Việt Nam vẫn là quốc gia chiếm tỷ trọng lớn nhất trong rổ chỉ số MSCI Frontier Markets Index với tỷ lệ 27,75%, tiếp theo là Morocco với 13,61%.

Trong top 10 cổ phiếu có tỷ trọng cao nhất của chỉ số, Vingroup (VIC) tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu. Việt Nam còn có thêm hai đại diện khác là Vinhomes (VHM) và Hòa Phát (HPG), lần lượt xếp ở vị trí thứ 6 và thứ 7.

Cùng thời điểm, rổ chỉ số MSCI Frontier Markets Small Cap Index – đại diện cho nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ – cũng có nhiều thay đổi. Cụ thể, 29 cổ phiếu được thêm mới và 9 cổ phiếu bị loại ra trong kỳ review tháng 11.

Đối với nhóm cổ phiếu Việt Nam, 7 mã được thêm mới gồm L40, CCL, HGM, JVC, NNC, OCH và SCS, trong khi 4 mã bị loại gồm BCG, TCD, IDV và CII. Trường hợp của CII là do được chuyển sang rổ chỉ số MSCI Frontier Markets Index.

Các thay đổi trên sẽ chính thức có hiệu lực sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 24/11/2025. Theo kế hoạch, kỳ rà soát tiếp theo của MSCI sẽ diễn ra vào ngày 10/2/2025 theo giờ châu Âu (CEST, UTC+1), tương ứng rạng sáng 11/2/2025 theo giờ Việt Nam.

Việc MSCI tiếp tục mở rộng số lượng cổ phiếu Việt Nam trong rổ chỉ số chính được xem là tín hiệu tích cực đối với thị trường. Theo giới phân tích, việc các mã mới được thêm vào – đặc biệt là CII, MBS và HVN – có thể thu hút dòng vốn đầu tư thụ động (ETF) theo dõi chỉ số MSCI Frontier Markets, góp phần gia tăng thanh khoản và hỗ trợ giá cổ phiếu trong ngắn hạn.

Về dài hạn, nếu Việt Nam tiếp tục duy trì tiêu chí minh bạch, mở rộng quy mô giao dịch và cải thiện hạ tầng thanh toán, khả năng được MSCI xem xét nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi (Emerging Markets) sẽ ngày càng rõ rệt.