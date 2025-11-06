Thứ Năm, 06/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Khối ngoại bán ròng 1.200 tỷ đồng, cá nhân và tổ chức gom tiếp

Thu Minh

06/11/2025, 21:19

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bán ròng 1229.8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1224.9 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Lượng hàng bắt đáy giá rẻ về tài khoản đã tạo sức ép khá mạnh. Hôm nay lại thêm một phiên bay màu của cổ phiếu khi VN-Index tiếp tục điều chỉnh 12,69 điểm lùi về vùng giá 1.642. Nhóm vốn hóa lớn VN30 giảm tới 14 điểm còn VN100 bay 16,59 điểm.

Độ rộng xấu với 176 mã giảm điểm trên 131 mã tăng trong đó Ngân hàng, Chứng khoán rực lửa. Mức độ sát thương từng cổ phiếu không quá lớn nhưng số lượng nhiều nên ảnh hưởng tiêu cực lên chỉ số. Nhóm ngân hàng thương mại quốc doanh giảm chưa đến 1% như VCB, CTG, BID trong khi nhóm cổ phần rớt mạnh hơn trung bình 2-3% gồm VPB, SHB, HDB, STB.

Chứng khoán có TCX, VIX, SSI, VND, VCI cũng mất giá trung bình hơn 1,5%. Với bất động sản, cổ phiếu VIC suy yếu dần đều hôm nay chỉ còn tăng không đáng kể 0,63%, VHM và VRE chỉnh tiếp. Tiền đang tập trung ở nhóm bất động sản khu công nghiệp như KBC, BCM, SIP trong khi nhóm nhà đất như NVL, KDH, PDR, VPI rớt nặng.

Ở các nhóm ngành sản xuất kinh doanh, tiêu dùng hầu hết cũng giảm ở các cổ phiếu tiêu biểu như MCH, GVR, GAS, HVN, MSN, GEX, VJC. Năng lượng hôm qua còn rực rỡ nay cũng "chìm nghỉm" giảm trung bình cả nhóm hơn 1%.

Hôm nay là phiên hàng về của phiên thanh khoản lớn 38.000 tỷ đồng nhưng may mắn là chưa có bán tháo ồ ạt. Một lượng hàng vẫn được găm lại chờ sóng trong khi tiền chưa sẵn sàng nhập cuộc. Ba sàn chỉ khớp lệnh 21.000 tỷ đồng trong đó nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1229.8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1224.9 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Thực phẩm và đồ uống, Công nghệ Thông tin. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC, VNM, VPI, MWG, KBC, PVD, FPT, GMD, MSN, DGC.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: STB, VPB, HPG, GEX, TCB, HCM, CTG, VIX, EIB.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 792.5 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 683.5 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua rồng 12/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: GEX, STB, VJC, VIX, VPB, MBB, VRE, TCH, SSI, HCM. 

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 6/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Bất động sản, Công nghệ Thông tin. Top bán ròng có: VIC, VPI, PVD, FPT, HPG, HDB, VNM, KBC, HHV.

VnEconomy

Tự doanh bán ròng 368.8 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 186.9 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 3/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Bán lẻ, Hàng cá nhân & Gia dụng.

Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm TCB, STB, MWG, PVD, VNM, FUEMAV30, EIB, ELC, DCM, MBB. Top bán ròng là nhóm Bất động sản. Top cổ phiếu được bán ròng gồm MSN, VHM, PLX, HDB, VIC, FUEVFVND, VCB, FPT, VRE, KBC.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 638.6 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 728.3 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 8/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp Top bán ròng có VJC, GEX, TCH, MWG, VND, HDG, VIX, GMD, HAH, VNM. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có VIC, HPG, VPI, HDB, STB, FPT, VPB, EIB, BID, CTG.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 1.291,6 tỷ đồng, giảm -28,3% so với phiên liền trước và đóng góp 6,4% tổng giá trị giá dịch.

Hôm nay có giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở cổ phiếu SSB, với hơn 11,2 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 210,1 tỷ đồng được sang tay giữa các nhà đầu tư cá nhân. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID.

Blog chứng khoán: T+ dễ đứt tay

16:31, 06/11/2025

Blog chứng khoán: T+ dễ đứt tay

Khối ngoại bắt đáy mạnh, gom ròng 1.200 tỷ tập trung nhóm chứng khoán, bất động sản

20:37, 04/11/2025

Khối ngoại bắt đáy mạnh, gom ròng 1.200 tỷ tập trung nhóm chứng khoán, bất động sản

Khối ngoại vẫn bán ròng hơn 22.000 tỷ đồng trong tháng 10

10:09, 03/11/2025

Khối ngoại vẫn bán ròng hơn 22.000 tỷ đồng trong tháng 10

Từ khóa:

giao dịch khối ngoại khối ngoại khối ngoại bán ròng nhà đầu tư nước ngoài

Đọc thêm

Khả năng cao VN-Index sẽ tiếp tục rung lắc trong phiên trước khi xuất hiện xu hướng ngắn hạn mới

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 7/11/2025

Blog chứng khoán: T+ dễ đứt tay

Blog chứng khoán: T+ dễ đứt tay

Trạng thái hưng phấn đã “nguội” đi rất nhanh, đặc biệt với thanh khoản giảm mạnh trong hai phiên trở lại đây. Các giao dịch lướt sóng hầu như chỉ có hiệu quả hạn chế với T0 hoặc T1 trong trường hợp bắt được giá thấp, còn chờ đến lúc hàng về thì chẳng còn bao nhiêu, thậm chí lỗ. Thị trường rất có thể sẽ lại xuất hiện các phiên “test” cung mạnh.

Áp lực chốt lời ngắn hạn yếu, thanh khoản thấp kỷ lục 5 tháng

Áp lực chốt lời ngắn hạn yếu, thanh khoản thấp kỷ lục 5 tháng

Chiều nay lượng hàng bắt đáy sát vùng 1600 điểm về tài khoản và dư địa lợi nhuận không nhiều. Điều này có lẽ đã khuyến khích nhà đầu tư giữ cổ phiếu lại thay vì lướt T+, khiến thanh khoản hai sàn rơi xuống đáy thấp nhất kể từ phiên ngày 30/6/2025.

Điểm danh 8 ngành định giá vẫn thấp so với VN-Index

Điểm danh 8 ngành định giá vẫn thấp so với VN-Index

Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn còn 8/19 ngành có mức định giá đang thấp hơn mức định giá P/E trung vị 2 năm trong bối cảnh VN-Index tăng 30,2% từ đầu năm.

Sau phiên bùng nổ, cổ phiếu dầu khí vẫn hấp dẫn nhờ định giá

Sau phiên bùng nổ, cổ phiếu dầu khí vẫn hấp dẫn nhờ định giá "siêu rẻ"?

Hiện tại, ngành đang giao dịch tại P/E trượt trung vị quanh mức 18.x – 27.x tùy từng cổ phiếu, tương đương với mức chiết khấu 23% - 47% so với mức định giá trung bình 5 năm.

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Sự bùng nổ của thị trường ô tô điện Trung Quốc qua một biểu đồ

Thế giới

Sự bùng nổ của thị trường ô tô điện Trung Quốc qua một biểu đồ

Phát triển thị trường chứng khoán từ dấu mốc nâng hạng

eMagazine

Phát triển thị trường chứng khoán từ dấu mốc nâng hạng

Vai trò quan trọng của đất hiếm trong cuộc sống hiện đại

eMagazine

Vai trò quan trọng của đất hiếm trong cuộc sống hiện đại

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Nhật Bản lo lắng vì doanh nghiệp giữ tiền mặt quá nhiều

Thế giới

2

Phân bón Cà Mau: Doanh nghiệp vì cộng đồng 4 năm liên tiếp

Doanh nghiệp

3

Hai hãng hàng không vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ hỗ trợ đồng bào miền Trung

Doanh nghiệp

4

Dự kiến mở rộng diện công trình được miễn giấy phép xây dựng

Bất động sản

5

Đề xuất Dự thảo Luật Chuyển đổi số bổ sung cơ chế đặc thù đủ mạnh cho chuyển đổi số

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy