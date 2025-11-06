Khối ngoại bán ròng 1.200 tỷ đồng, cá nhân và tổ chức gom tiếp

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bán ròng 1229.8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1224.9 tỷ đồng.

Lượng hàng bắt đáy giá rẻ về tài khoản đã tạo sức ép khá mạnh. Hôm nay lại thêm một phiên bay màu của cổ phiếu khi VN-Index tiếp tục điều chỉnh 12,69 điểm lùi về vùng giá 1.642. Nhóm vốn hóa lớn VN30 giảm tới 14 điểm còn VN100 bay 16,59 điểm.

Độ rộng xấu với 176 mã giảm điểm trên 131 mã tăng trong đó Ngân hàng, Chứng khoán rực lửa. Mức độ sát thương từng cổ phiếu không quá lớn nhưng số lượng nhiều nên ảnh hưởng tiêu cực lên chỉ số. Nhóm ngân hàng thương mại quốc doanh giảm chưa đến 1% như VCB, CTG, BID trong khi nhóm cổ phần rớt mạnh hơn trung bình 2-3% gồm VPB, SHB, HDB, STB.

Chứng khoán có TCX, VIX, SSI, VND, VCI cũng mất giá trung bình hơn 1,5%. Với bất động sản, cổ phiếu VIC suy yếu dần đều hôm nay chỉ còn tăng không đáng kể 0,63%, VHM và VRE chỉnh tiếp. Tiền đang tập trung ở nhóm bất động sản khu công nghiệp như KBC, BCM, SIP trong khi nhóm nhà đất như NVL, KDH, PDR, VPI rớt nặng.

Ở các nhóm ngành sản xuất kinh doanh, tiêu dùng hầu hết cũng giảm ở các cổ phiếu tiêu biểu như MCH, GVR, GAS, HVN, MSN, GEX, VJC. Năng lượng hôm qua còn rực rỡ nay cũng "chìm nghỉm" giảm trung bình cả nhóm hơn 1%.

Hôm nay là phiên hàng về của phiên thanh khoản lớn 38.000 tỷ đồng nhưng may mắn là chưa có bán tháo ồ ạt. Một lượng hàng vẫn được găm lại chờ sóng trong khi tiền chưa sẵn sàng nhập cuộc. Ba sàn chỉ khớp lệnh 21.000 tỷ đồng trong đó nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1229.8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1224.9 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Thực phẩm và đồ uống, Công nghệ Thông tin. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC, VNM, VPI, MWG, KBC, PVD, FPT, GMD, MSN, DGC.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: STB, VPB, HPG, GEX, TCB, HCM, CTG, VIX, EIB.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 792.5 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 683.5 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua rồng 12/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: GEX, STB, VJC, VIX, VPB, MBB, VRE, TCH, SSI, HCM.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 6/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Bất động sản, Công nghệ Thông tin. Top bán ròng có: VIC, VPI, PVD, FPT, HPG, HDB, VNM, KBC, HHV.

Tự doanh bán ròng 368.8 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 186.9 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 3/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Bán lẻ, Hàng cá nhân & Gia dụng.

Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm TCB, STB, MWG, PVD, VNM, FUEMAV30, EIB, ELC, DCM, MBB. Top bán ròng là nhóm Bất động sản. Top cổ phiếu được bán ròng gồm MSN, VHM, PLX, HDB, VIC, FUEVFVND, VCB, FPT, VRE, KBC.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 638.6 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 728.3 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 8/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp Top bán ròng có VJC, GEX, TCH, MWG, VND, HDG, VIX, GMD, HAH, VNM. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có VIC, HPG, VPI, HDB, STB, FPT, VPB, EIB, BID, CTG.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 1.291,6 tỷ đồng, giảm -28,3% so với phiên liền trước và đóng góp 6,4% tổng giá trị giá dịch.

Hôm nay có giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở cổ phiếu SSB, với hơn 11,2 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 210,1 tỷ đồng được sang tay giữa các nhà đầu tư cá nhân. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID.