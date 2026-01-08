Thị trường bất động sản đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới

Năm 2025 có thể xem là năm “tạo nền”, còn năm 2026 sẽ là thời điểm thị trường bất động sản bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới, không phải là tăng trưởng nóng, dàn trải, mà là tăng trưởng dựa trên nền tảng pháp lý vững chắc, nhu cầu thực và định hướng phát triển bền vững.

Tại diễn đàn “Triển vọng thị trường bất động sản 2026 - Động lực cho chu kỳ tăng trưởng mới” do Báo Xây dựng tổ chức chiều 8/1/2026, các đại biểu đều cho rằng thị trường bất động sản nước ta đang có nền tảng vững chắc để bước vào chu kỳ tăng trưởng mới - chu kỳ phát triển ổn định và bền vững hơn.

THỊ TRƯỜNG ĐANG ĐỨNG TRƯỚC NHIỀU CƠ HỘI

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Tổng biên tập Báo Xây dựng, sau giai đoạn trầm lắng và sàng lọc mạnh mẽ, thị trường bất động sản đang từng bước phục hồi theo hướng thận trọng, thực chất và bền vững, tạo nền tảng quan trọng để bước sang năm 2026 với nhiều kỳ vọng mới. Yêu cầu tái cấu trúc thị trường theo hướng minh bạch, bền vững, lấy an sinh xã hội làm trụ cột và coi hoàn thiện thể chế là chìa khóa cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

“Đáng chú ý, việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính đang mở ra một không gian phát triển hoàn toàn mới cho thị trường. Những lợi thế riêng của từng địa phương được tích hợp, cộng hưởng và bổ trợ lẫn nhau, kéo theo sự thúc đẩy mạnh mẽ của hạ tầng liên vùng, liên đô thị. Đây được xem là nền tảng để hình thành một thị trường bất động sản cân bằng hơn về không gian, hài hòa hơn về nguồn lực và bền vững hơn trong dài hạn”, bà Nga đánh giá.

tọa đàm tại Diễn đàn" /> Các khách mời tham gia tọa đàm tại Diễn đàn

Đồng tình với quan điểm trên, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, thông tin thêm: Việc sáp nhập 34 tỉnh, thành đã hình thành những thị trường bất động sản quy mô lớn như TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Lâm Đồng... Qua đó, các “cơn sóng” đầu cơ ngắn hạn bị đứt gãy, tốc độ tăng giá phi mã được chặn lại, thay vào đó là xu hướng phát triển ổn định và dài hạn hơn.

"Bước sang năm 2026, thị trường bất động sản đứng trước nhiều cơ hội khi mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số được đặt ra, dòng vốn tiếp tục được duy trì với chính sách tiền tệ linh hoạt, các mô hình đô thị mới như đô thị nén, đô thị gắn với giao thông (TOD) được ưu tiên phát triển. Tuy nhiên, thị trường sẽ không còn chỗ cho đầu tư ăn xổi. Giai đoạn tới đòi hỏi các chủ thể phải chuyên nghiệp hơn, minh bạch hơn và tuân thủ nghiêm kỷ cương thị trường trong một hệ sinh thái được quản trị bằng dữ liệu và công nghệ số", Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam nhận định.

Phát biểu tại Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đã phân tích sâu hơn về triển vọng của trường. Ông cho biết trong 2025, các chính sách mới được ban hành, đi vào cuộc sống đã từng bước bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và liên thông giữa các luật, khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, đồng thời, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư và giảm chi phí cho doanh nghiệp. Nhờ các giải pháp đồng bộ, nguồn cung bất động sản đã dần được khơi thông và có nhiều chuyển biến tích cực, riêng phân khúc nhà ở xã hội đã đạt 62% mục tiêu đề án. Các dự án được đầu tư bài bản hơn về pháp lý, quy hoạch, cả quy mô lẫn chất lượng xây dựng và tiện ích đều được nâng cao hơn.

2026: THỊ TRƯỜNG SẼ PHÁT TRIỂN TRÊN NỀN TẢNG PHÁP LÝ MINH BẠCH

Thứ trưởng Sinh cũng cho biết thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật, thúc đẩy phát triển nhà ở thương mại có giá phù hợp, đẩy mạnh nhà ở xã hội, đồng thời, khẩn trương thành lập Quỹ nhà ở quốc gia. Cùng với đó là tiếp tục rà soát, tháo gỡ các vướng mắc tại dự án bất động sản, tăng cường minh bạch thông tin và kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh bất động sản, bảo đảm thị trường vận hành an toàn, lành mạnh. Qua đó, khơi thông nguồn lực đầu tư, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bộ cũng sẽ theo dõi sát diễn biến thị trường, chủ động áp dụng các biện pháp điều tiết, kiểm soát nhằm bảo đảm thị trường phát triển an toàn, bền vững. Công tác thanh tra, kiểm tra sẽ tiếp tục được tăng cường để kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh, môi giới, sàn giao dịch bất động sản; giám sát chặt chẽ hoạt động cấp tín dụng, phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản. Ngoài ra, Bộ Xây dựng tiếp tục hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, đôn đốc các địa phương đẩy nhanh số hóa và cập nhật dữ liệu lên hệ thống dùng chung.

Trên cơ sở đó, lãnh đạo Bộ Xây dựng đánh giá năm 2025 có thể xem là năm “tạo nền”, còn năm 2026 sẽ là thời điểm thị trường bất động sản bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới. Song đây sẽ là chu kỳ tăng trưởng có chọn lọc, đặt trên nền tảng pháp lý minh bạch, nhu cầu thực của thị trường và định hướng phát triển bền vững lâu dài.