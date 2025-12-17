Năm 2026, dự báo VN-Index sẽ biến động mạnh trong vùng 1.300 - 2.188 điểm?

Thị trường có thể giảm sâu về 1.300 điểm song sau đó sẽ tăng dài hơn và với biên độ tăng giá lớn hơn lên các ngưỡng 2040 – 2084 - 2188 điểm nhờ hút dòng tiền thông minh...

Chứng khoán ABS vừa cập nhật triển vọng vĩ mô và thị trường chứng khoán năm 2026 với nhiều điểm nhấn đáng chú ý.

Về vĩ mô, Chính phủ đặt ra mục tiêu tăng trưởng rất cao cho năm 2026 với mức GDP bình quân đạt 10%, cao hơn nhiều so với mức 7,5-8,5% trong kế hoạch giai đoạn 2026 - 2030. ABS cho rằng triển vọng kinh tế vĩ mô của Việt Nam năm 2026 khả quan với tăng trưởng GDP quanh mức 9,5% trong kịch bản cơ sở.

Với lãi suất, xu hướng lãi suất dự kiến sẽ tăng thêm 40-60 điểm cơ bản trong năm 2026 do áp lực tăng tín dụng, trở về mặt bằng của năm 2021 và nửa đầu 2022. Tuy vậy, đây vẫn sẽ ở mức thấp và tương ứng P/E 16,7x, cao hơn P/E của VN-Index. Với việc tăng trưởng lợi nhuận các doanh nghiệp dự kiến cải thiện trong 2026, kênh gửi tiền tiết kiệm sẽ càng sinh lời kém hơn so với đầu tư cổ phiếu.

Trong bối cảnh lãi suất dự kiến vẫn ở vùng thấp và không có nhiều các kênh đầu tư thay thế, dự kiến dòng tiền nội sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào thị trường chứng khoán năm 2026.

ABS cũng dự báo tỷ giá trong 2025 sẽ tăng khoảng 2 – 2,5%, nguyên nhân từ: Chỉ số DXY có thể hạ nhiệt nhẹ, ít nhất là trong nửa đầu năm khi Fed giảm lãi suất trong bối cảnh nền kinh tế chậm lại giúp chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và các khu vực khác thu hẹp, đồng thời dòng vốn có thể tìm đến các nền kinh tế mới nổi, thị trường mới để tìm lợi suất cao hơn.

Ngân hàng Nhà nước đã bán kỳ hạn cho các Ngân hàng Thương mại với quy mô khoảng 2,8 tỷ USD dù làm giảm áp lực ngoại hối trong ngắn hạn nhưng chuyển dịch sức ép sang năm 2026. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ nới lỏng có kiểm soát, ưu tiên duy trì lãi suất ở vùng thấp hỗ trợ nền kinh tế.

Thặng dư thương mại và dòng vốn FDI duy trì ổn định bất chấp tác động của thuế quan.

Dòng vốn quốc tế vào thị trường chứng khoán dự kiến tăng mạnh khi thị trường chứng khoán Việt Nam hoàn thành kỳ đánh giá vào tháng 3/2025.

Về mặt định giá, so với các nước trong khu vực Đông Nam Á, VN-Index hiện đang giao dịch với P/E hiện tại là 16,4x, cao hơn trung bình. Dù vậy, với triển vọng tăng trưởng lợi nhuận của VN- Index vẫn ở mức tích cực, tăng trưởng GDP dự báo cao nhất khu vực trong 2026, tỷ lệ P/E 2026F giảm xuống chỉ còn 12,1 lần, là mức khá hấp dẫn.

Với việc thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE nâng hạng từ “Cận biên” lên “Mới nổi”, nhiều quỹ đầu tư chuyên đầu tư vào thị trường mới nổi sẽ phân bổ lượng vốn lớn vào thị trường Việt Nam.

Việt Nam vẫn tiếp tục thực thi các cải cách toàn diện, bao gồm cải thiện khả năng tiếp cận thị trường cho nhà đầu tư nước ngoài, đa dạng hóa các lĩnh vực, và có các cuộc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) chất lượng cao hơn. Ước tính trong giai đoạn 2025-2027, các thương vụ IPO tiềm năng có thể đạt giá trị lên đến 47 tỷ USD, đem lại thêm nhiều cổ phiếu chất lượng cao, thu hút dòng vốn ngoại.

Về tổng thể, thị trường chung đang trong xu hướng chính tăng điểm dài hạn của nhiều năm. Trong pha tăng dài hạn luôn có các nhịp điều chỉnh trung hạn, ngắn hạn... sau đó mới quay trở lại tăng tiếp trong xu hướng dài hạn đi lên. Những nhịp thị trường điều chỉnh sẽ là cơ hội quan sát tìm ra cổ phiếu phù hợp với bối cảnh năm 2026.

ABS dự báo đưa ra hai kịch bản cho thị trường chứng khoán.

Kịch bản 1 - Tích cực – Kịch bản ưu tiên: Thị trường vận động tích lũy trong biên độ 1600-1800 điểm để hoàn thiện nhịp điều chỉnh trung hạn đi ngang trong xu thế cấp 2, với thanh khoản duy trì ở mức trung bình (quanh 25 ngàn tỷ/ phiên) như hiện nay. Sau đó, VN-Index quay trở lại xu thế tăng giá cấp 1 tiếp diễn, hướng tới vùng điểm số 1875 – 1940. Mốc hỗ trợ đối với kịch bản này tại vùng giá 1600 điểm.

Kịch bản 2 - Tích cực: Trong nhịp tăng từ tháng 4 đến tháng 10/2025, giá tăng nhanh và mạnh. Trong suốt quá trình đó thị trường chưa có nhịp điều chỉnh giảm đủ lớn. Do đó, thời gian tới thị trường có thể tiếp tục điều chỉnh để tạo mức chiết khấu đủ lớn thu hút dòng tiền thông minh quay lại, tạo ra sự cân bằng giữa giá và thời gian ở vùng hỗ trợ 1500 - 1430 điểm, có thể sâu hơn là vùng giá 1350 điểm.

Trong bối cảnh xu thế cấp 1 đã tăng vượt đỉnh lịch sử, nền kinh tế bước vào chu kỳ tăng trưởng dài hạn, thị trường điều chỉnh sâu là cơ hội đầu tư hấp dẫn và rủi ro được giảm đi rất nhiều, đồng nghĩa với tính an toàn khi giải ngân vốn. Đối với kịch bản này, thị trường sau đó sẽ tăng dài hơn và với biên độ tăng giá lớn hơn lên các ngưỡng 2040 – 2084 - 2188 điểm. Mốc hỗ trợ đối với kịch bản này tại tại vùng giá 1.300 điểm.