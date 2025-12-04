VNPT VinaPhone tổ chức đối thoại cùng chuyên gia, đồng hành hộ kinh doanh trước “giờ G” chuyển đổi thuế

Trước những thay đổi mang tính bước ngoặt về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh sẽ chính thức áp dụng từ ngày 1/1/2026, VNPT VinaPhone tổ chức Webinar trực tuyến với chủ đề “Thuế khoán chấm dứt - Hộ kinh doanh cần chuẩn bị gì?”.

Chương trình diễn ra vào 15h00 ngày 4/12/2025, nhằm giúp các hộ kinh doanh nắm rõ lộ trình chuyển đổi, tránh bị động và từng bước tiếp cận phương thức kê khai thuế mới một cách hiệu quả, đúng quy định.

Theo lộ trình cải cách thuế, kể từ đầu năm 2026, hình thức thuế khoán vốn quen thuộc với nhiều hộ kinh doanh nhờ sự đơn giản sẽ chấm dứt. Thay vào đó, hộ kinh doanh buộc phải chuyển sang phương pháp kê khai thuế. Sự thay đổi này được đánh giá là cần thiết trong tiến trình minh bạch hóa hoạt động kinh doanh, tuy nhiên cũng đặt ra không ít băn khoăn cho cộng đồng hộ kinh doanh, đặc biệt là ở nhóm chưa quen với công nghệ và các thủ tục số hóa.

Không ít chủ hộ chia sẻ tâm lý lo lắng: Phải bắt đầu từ đâu, kê khai như thế nào cho đúng, sử dụng phần mềm ra sao, nếu sai sót thì xử lý thế nào? Trong bối cảnh “giờ G” đang đến gần, việc thiếu thông tin và định hướng cụ thể rất dễ khiến nhiều hộ rơi vào tình trạng lúng túng, thậm chí bị động trước những yêu cầu mới từ cơ quan thuế.

Đỗ Kế Công – Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ số doanh nghiệp VNPT VinaPhone.

Thấu hiểu thực tế đó, VNPT VinaPhone tổ chức buổi giao lưu trực tuyến như một “lớp học mở” dành cho hộ kinh doanh tại tại fanpage oneSME Shop hoặc fanpage VNPT VinaPhone. Tại đây người tham dự có thể tiếp cận thông tin chính xác từ chuyên gia, đồng thời được hướng dẫn từng bước để sẵn sàng cho giai đoạn chuyển đổi.

Bà Hoàng Hồng Liên – Giám đốc Bộ phận Tư vấn thuế & doanh nghiệp Nexia STT.

Chương trình có sự tham gia của ông Đỗ Kế Công – Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ số doanh nghiệp VNPT VinaPhone, bà Hoàng Hồng Liên – Giám đốc Bộ phận Tư vấn thuế & doanh nghiệp Nexia STT và bà Nguyễn Hải Vân – Giám đốc Phân khúc khách hàng khá giả Ngân hàng MSB.

Bà Nguyễn Hải Vân – Giám đốc Phân khúc khách hàng khá giả Ngân hàng MSB.

Tại Webinar, các chuyên gia sẽ phân tích lộ trình bắt buộc chuyển đổi từ thuế khoán sang thuế kê khai, làm rõ những thay đổi quan trọng mà hộ kinh doanh cần nắm vững.

Nội dung chương trình tập trung vào việc phân loại các nhóm hộ kinh doanh, nhận diện đúng nghĩa vụ thuế tương ứng và hướng dẫn quy trình 5 bước để chuẩn hóa hoạt động kê khai, từ đăng ký tờ khai, thiết lập sổ sách kế toán đến sử dụng hóa đơn điện tử.

Bên cạnh đó, người tham dự có thể đặt câu hỏi trực tiếp để được tư vấn theo từng tình huống cụ thể, giúp gỡ nút thắt trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi.

Điểm đáng chú ý là bên cạnh kiến thức chuyên môn, VNPT VinaPhone triển khai gói hỗ trợ thiết thực dành riêng cho người tham dự Webinar nhằm giảm bớt áp lực chi phí ban đầu. Cụ thể, các hộ kinh doanh có cơ hội được miễn phí 100% cước sử dụng trong 6 tháng đối với phần mềm VNPT HKD và chữ ký số, đồng thời được tặng 1.000 hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Đây được xem là bước hỗ trợ “đi tắt đón đầu”, giúp các hộ vừa làm quen với công cụ số, vừa tiết kiệm chi phí trong giai đoạn đầu triển khai.

Thời gian qua, VNPT VinaPhone đã tích cực đồng hành cùng ngành Thuế trong việc thúc đẩy chuyển đổi số đối với hộ kinh doanh trên phạm vi toàn quốc. Từ đầu năm 2025 đến nay, VNPT VinaPhone đã hỗ trợ hàng nghìn hộ kinh doanh triển khai phần mềm quản lý bán hàng và xuất hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo đúng quy định.

Song song đó, trong khuôn khổ chương trình “60 ngày cao điểm”, đội ngũ VNPT tại các tỉnh, thành phố đã phối hợp với cơ quan thuế trực tiếp đến từng cửa hàng, từng hộ và cá nhân kinh doanh để tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký, kê khai thuế cũng như cầm tay chỉ việc trong quá trình sử dụng các công cụ số.

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, việc chuyển đổi hình thức kê khai thuế từ hộ khoán sang kê khai sẽ chính thức bước vào giai đoạn bắt buộc. Trong bối cảnh đó, Webinar do VNPT VinaPhone tổ chức được kỳ vọng sẽ trở thành kênh thông tin quan trọng, giúp hộ kinh doanh tháo gỡ vướng mắc, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng và từng bước thích ứng với môi trường kinh doanh hiện đại, minh bạch.

VNPT VinaPhone khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành lâu dài cùng cộng đồng hộ kinh doanh trong hành trình chuyển đổi số, góp phần giúp hoạt động kinh doanh tuân thủ đúng pháp luật và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.

Các Hộ kinh doanh quan tâm có thể theo dõi và đặt câu hỏi trong chương trình livestream từ 15h -16h ngày 4/12/2025 tại fanpage oneSME Shop hoặc fanpage VNPT VinaPhone để không bỏ lỡ những thông tin quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và lộ trình phát triển kinh doanh của mình.