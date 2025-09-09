VPBank Private và các giải pháp tài chính đặc quyền “thiết kế riêng” cho giới tinh hoa Việt

Tầng lớp siêu giàu Việt Nam đang dần thay đổi cách tiếp cận với tài sản. Họ không chỉ quan tâm đến kênh giữ tiền an toàn hay lợi suất hấp dẫn, mà tìm kiếm một giải pháp tài chính chuyên biệt, được cá nhân hóa giúp duy trì sự thịnh vượng hôm nay và kiến tạo di sản mai sau.

SỰ GIA TĂNG MẠNH MẼ CỦA TẦNG LỚP TINH HOA VIỆT

Theo báo cáo Knight Frank Wealth Report 2025, Việt Nam hiện có 5.459 cá nhân sở hữu tài sản ròng trên 10 triệu USD và dự kiến gần 1.000 người sẽ sở hữu khối tài sản trên 30 triệu USD vào năm 2028.

Những con số này không chỉ phản ánh sức bật của nền kinh tế, mà còn cho thấy nhu cầu ngày càng rõ rệt của nhóm khách hàng này đối với các giải pháp ngân hàng chuyên biệt, an toàn và cá nhân hóa theo mục tiêu tài chính để đồng hành trên hành trình bảo toàn, phát triển và truyền thừa di sản.

Nắm bắt xu hướng này, VPBank Private không chỉ định vị là một ngân hàng cao cấp, mà là “kiến trúc sư tài sản” - mang đến hệ sinh thái giải pháp được may đo chuẩn xác theo chân dung tài chính và mục tiêu của khách hàng thượng lưu. Các sản phẩm dịch vụ đa dạng được thiết kế chuyên biệt với nhiều đặc quyền tài chính và ưu đãi sinh lời hấp dẫn để phát huy tối đa tiềm lực tài chính của từng khách hàng, khẳng định đẳng cấp sống khác biệt.

Đại diện VPBank cho biết: “Chúng tôi tin rằng sự thịnh vượng dài lâu không chỉ đến từ những quyết định tài chính nhạy bén, sự đầu tư chuẩn xác, mà còn cần được xây dựng và nuôi dưỡng bởi những giá trị bền vững.”

Triết lý này được cụ thể hóa qua 3 trụ cột cốt lõi mà VPBank Private cam kết đồng hành cùng khách hàng: giải pháp chuyên biệt, giao dịch hiệu quả và đặc quyền tinh hoa. Đây không chỉ là lời hứa, mà là nền tảng để thiết kế nên những sản phẩm tài chính mang tính cá nhân hóa sâu sắc.

CÁC GIẢI PHÁP CHUYÊN BIỆT TẠI VPBANK PRIVATE

Trong 3 trụ cột cốt lõi mà VPBank Private hướng tới, giải pháp chuyên biệt được coi như một nền móng vững chắc để thiết kế chiến lược tài chính riêng cho từng khách hàng thượng lưu. Lợi thế từ quy mô tổng tài sản hàng đầu, nền tảng vốn vững mạnh cùng hệ sinh thái tài chính đa dạng và mạng lưới đối tác toàn cầu chính là nền tảng giúp VPBank thiết kế nên các giải pháp ngân hàng cao cấp, linh hoạt và cá nhân hóa tối đa.

Khác với tài khoản thanh toán truyền thống, tài khoản VPB Private được nâng cấp thành một công cụ quản lý tài chính toàn diện, mang lại sự thuận tiện, bảo mật tối đa, giúp khách hàng chủ động, linh hoạt trong mọi giao dịch. Khách hàng được áp dụng mức lãi suất cao nhất theo biểu lãi suất tài khoản thanh toán niêm yết, hạn mức chuyển khoản không giới hạn và tùy chỉnh theo nhu cầu, miễn phí tài khoản số đẹp lên đến 100 triệu đồng.

Không chỉ vậy, tài khoản VPB Private còn là công cụ sinh lời chủ động với tính năng Super Sinh Lời, cơ chế trả lợi tức mỗi ngày với lợi suất tối ưu lên đến 4,5%/năm và khả năng rút tiền linh hoạt 24/7. Khách hàng vừa duy trì thanh khoản linh hoạt, vừa tận dụng tối đa giá trị của dòng tiền nhàn rỗi.

Bên cạnh đó, chứng chỉ tiền gửi Super Thịnh Vượng là kênh tích lũy an toàn nhưng không kém phần linh hoạt. Sản phẩm được bảo hiểm tiền gửi theo quy định, miễn thuế và phí, đồng thời cho phép mua bán mọi lúc với lợi suất tính theo thời gian thực. Điều này giúp khách hàng chủ động xử lý các nhu cầu thanh khoản mà vẫn đảm bảo hiệu quả sinh lời. Trong bối cảnh thị trường biến động, đây là lựa chọn cân bằng giữa an toàn và hiệu quả, đặc biệt phù hợp cho phần vốn cần ổn định nhưng không muốn “đứng yên”.

Super Sinh Lời có cơ chế trả lợi tức mỗi ngày với lợi suất tối ưu lên đến 4,5%/năm.





Đối với hoạt động đầu tư và giao dịch quốc tế, giải pháp giao dịch ngoại tệ có kỳ hạn (FX Forward) có vai trò như một lá chắn tài chính, cho phép khách hàng chủ động chốt trước tỷ giá cho các giao dịch ngoại tệ diễn ra trong tương lai (từ 3–365 ngày), giúp bảo vệ lợi nhuận, ổn định dòng tiền và triển khai các kế hoạch tài chính trong và ngoài nước đúng thời điểm. FX Forward được thiết kế linh hoạt, cá nhân hoá theo quy mô giao dịch và kế hoạch tài chính dài hạn nhằm gia tăng hiệu quả sinh lời, bảo toàn tài sản và duy trì lợi thế cạnh tranh.

Khách hàng Private cũng sẽ được tiếp cận gói vay mua nhà dự án chiến lược của VPBank. Đây là tấm vé ưu tiên tiếp cận sớm các dự án bất động sản hạng sang, biệt thự nghỉ dưỡng hay căn hộ cao cấp tại vị trí vàng. Điểm khác biệt nằm ở hạn mức lớn, thời gian vay linh hoạt và chính sách ưu đãi phí/lãi suất vượt trội – tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng đón đầu cơ hội đầu tư chiến lược.

Hoàn thiện bức tranh giải pháp chính là bộ đôi thẻ thanh toán quốc tế và thẻ tín dụng Private, mang lại quyền lợi chi tiêu đẳng cấp cùng ưu đãi phí và tỷ giá cạnh tranh. Bộ đôi thẻ Private mở ra cánh cửa thế giới đặc quyền toàn cầu và hệ sinh thái đối tác của VPBank ở nhiều lĩnh vực: du lịch – sức khỏe – giáo dục, từ dịch vụ Trợ lý cá nhân cao cấp toàn cầu (Global Super concierge) đến các đặc quyền nghỉ dưỡng cao cấp, phòng chờ thương gia, fast track sân bay, các sân golf, hệ thống y tế hàng đầu…

Đặc biệt, trên toàn bộ hành trình trải nghiệm các giải pháp ngân hàng chuyên biệt, khách hàng Private luôn có sự đồng hành, tư vấn kĩ lưỡng của đội ngũ giám đốc quan hệ khách hàng Private Banking, các chuyên gia tài chính giàu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản, mang đến sự an tâm tuyệt đối. Đội ngũ của VPBank Private không chỉ đóng vai trò cố vấn, mà thực sự là “người đồng hành” thấu hiểu tâm lý và kỳ vọng đặc thù của từng khách hàng.

Đội ngũ của VPBank Private là các chuyên gia tài chính giàu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

ĐỒNG HÀNH CÙNG KHÁCH HÀNG TRÊN HÀNH TRÌNH THỊNH VƯỢNG

Sự ra mắt của VPBank Private không chỉ đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phục vụ khách hàng cao cấp, mà còn thể hiện năng lực của VPBank trong việc hoàn thiện hệ sinh thái tài chính toàn diện.

Trong thị trường ngày càng cạnh tranh, nơi khách hàng không chỉ cần “dịch vụ tốt hơn” mà phải là “dịch vụ dành riêng cho tôi”, VPBank đang thể hiện rõ vai trò tiên phong trong lĩnh vực ngân hàng cao cấp – một chiến lược không dành cho số đông, nhưng lại đủ sức “chạm đến trái tim” của những người đang tìm kiếm sự đồng hành dài hạn và một tương lai được hoạch định vững vàng.

VPBank Private đồng hành cùng hành trình kiến tạo thịnh vượng trường tồn.

Không đơn thuần là dịch vụ tài chính, VPBank Private còn là tuyên ngôn cho một tư duy dẫn dắt: đồng hành cùng khách hàng kiến tạo di sản vượt thời gian, hướng tới một tương lai bền vững – nơi sự thịnh vượng không chỉ được tích lũy, mà còn được bảo tồn và lan tỏa qua nhiều thế hệ.