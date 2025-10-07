Thứ Ba, 07/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Giá bán vàng nhẫn “4 số 9” tăng gần 4 triệu đồng/lượng chỉ trong 3 phiên

Phương Linh

07/10/2025, 13:10

Trong 3 phiên liên tiếp (4 – 7/10), tùy từng thường hiệu, giá vàng nhẫn "4 số 9" bán ra tăng từ 3,5 triệu – 3,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá bán vàng miếng SJC có mức tăng phổ biến là 2,8 triệu đồng/lượng…

Giá vàng nhẫn “4 số 9” tăng gần 4 triệu đồng/lượng chỉ trong 3 phiên
Giá vàng nhẫn “4 số 9” tăng gần 4 triệu đồng/lượng chỉ trong 3 phiên

Trong phiên giao dịch sáng 7/10, giá mua, bán vàng miếng SJC tại hầu hết các hệ thống lớn tiếp tục điều chỉnh tăng.

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và Ngọc Thẩm niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC chủ yếu ở mức 138,6 triệu đồng, giá vàng miếng bán ra là 140,6 triệu đồng/lượng.

Cập nhật lúc 11 giờ ngày 6/10, giá mua, bán vàng miếng SJC tại 5 thương hiệu trên vẫn không đổi. Đóng cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng SJC các thương hiệu này tăng phổ biến 500 nghìn đồng/lượng so với giá chốt phiên hôm qua (6/10).

Đóng cửa phiên sáng, Phú Quý và Mi Hồng đều đặt giá vàng miếng SJC bán ra ở mức 140,6 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng mua vào tại 2 thương hiệu này được niêm yết lần lượt ở mức 138 triệu đồng/lượng và 139,6 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên ngày 6/10, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Phú Quý và Mi Hồng đều tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Trong phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu là đơn vị duy nhất không ghi nhận bất cứ nhịp điều chỉnh nào.

Chốt phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua, bán vàng miếng ở mức 138,1 triệu – 140,1 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với giá chốt phiên 6/10.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 7/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp
Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 7/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, xu hướng tăng cũng diễn ra tại hầu hết các đơn vị kinh doanh với mứuc tăng dao động từ 500 nghìn đến 700 nghìn đồng/lượng so với giá chốt phiên hôm qua (6/10). Duy chỉ có 1 thương hiệu vẫn giữ nguyên giá mua, bán vàng nhẫn.

Trong 3 phiên liên tiếp (4 – 7/10), giá mua, bán vàng miếng SJC tại hầu hết các thương hiệu ghi nhận tổng mức tăng là 2,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Trong khi đó, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại các hệ thống lớn ghi nhận mức tăng từ 3,5 triệu – 3,8 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu là đơn vị duy nhất không thay đổi giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn trong suốt phiên sáng nay. Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này vẫn duy trì ổn định giá mua vào vàng nhẫn tròn trơn ở mức 135,3 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 138,3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu niêm yết giá vàng nhẫn “4 số 9” bán ra cao nhất trên thị trường.

Sau khi tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, Bảo Tín Mạnh Hải đặt giá mua, bán vàng nhẫn Kim Gia Bảo ở mức 135,8 triệu – 138,7 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên được duy trì đến hết phiên sáng.

Trong phiên sáng, Công ty SJC đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 135 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 137,7 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên. So với giá chốt phiên 6/10, giá giao dịch vàng nhẫn tại SJC tăng 700 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Tương tự, chốt phiên sáng ngày 7/10, DOJI và PNJ đều tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua chiều bán. Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại DOJI và PNJ niêm yết ở mức 135 triệu – 138 triệu đồng/lượng.

Trong phiên sáng, Phú Quý là thương hiệu duy nhất ghi nhận 4 nhịp điều chỉnh tăng và 1 nhịp điều chỉnh giảm đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”.

Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 134,8 triệu – 137,8 triệu đồng/lượng, tăng 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Tuy nhiên chỉ sau 20 phút mở cửa, thương hiệu này giảm mạnh 2,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Cập nhật lúc 11 giờ, thương hiệu này niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 135,2 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 138,3 triệu đồng/lượng. Như vậy, Phú Quý ghi nhận tổng mức tăng là 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều trong phiên sáng 7/10.

Mức độ tăng, giảm giá mua,bán vàng nhẫn trong phiên 7/10 so với phiên 6/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán
Mức độ tăng, giảm giá mua,bán vàng nhẫn trong phiên 7/10 so với phiên 6/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Tại khu vực phía Nam, Ngọc Thẩm chỉ ghi nhận duy nhất 1 nhịp tăng nhưng có mức điều chỉnh mạnh hơn hẳn so với mặt bằng chung.

Tính đến 11 giờ ngày 7/10, Ngọc Thẩm niêm yết giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 132,5 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 135,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 6/10, PNJ tăng 1,5 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán.

Trên thế giới, hợp đồng giá vàng giao ngay tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng. Cập nhật lúc 11 giờ ngày 7/10, giá vàng giao ngay tăng 0,3%, tiến lên mốc 3.974,6 USD/oz.

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và giá vàng thế giới phổ biến ở mức 12,81 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tùy từng thương hiệu, khoảng cách này đối với vàng nhẫn “4 số 9” dao động từ 9,91 – 10,91 triệu đồng/lượng. Tại Ngọc Thẩm, chênh lệch với giá vàng thế giới thấp hơn khoảng 3 triệu đồng so với các thương hiệu còn lại, ở mức 7,71 triệu đồng/lượng.

Sáng 6/10: Giá vàng trong nước tiếp tục xu hướng tăng

12:50, 06/10/2025

Sáng 6/10: Giá vàng trong nước tiếp tục xu hướng tăng

Một thương hiệu giảm giá mua vàng nhẫn “4 số 9”gấp 4 lần giảm giá bán

11:12, 02/10/2025

Một thương hiệu giảm giá mua vàng nhẫn “4 số 9”gấp 4 lần giảm giá bán

Đà tăng của giá vàng trong nước chỉ bằng một nửa so với thế giới

13:45, 30/09/2025

Đà tăng của giá vàng trong nước chỉ bằng một nửa so với thế giới

Từ khóa:

Chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới giá vàng giá vàng 4 số 9 giá vàng 9999 giá vàng miếng giá vàng miếng sjc giá vàng nhẫn giá vàng sjc tài chính

Đọc thêm

Generali Việt Nam ra mắt gói bảo hiểm dành riêng cho khách hàng PVcomBank

Generali Việt Nam ra mắt gói bảo hiểm dành riêng cho khách hàng PVcomBank

Trong bối cảnh nhu cầu bảo vệ tài chính và chăm sóc sức khỏe ngày càng gia tăng, hợp tác ngân hàng – bảo hiểm đã trở thành xu hướng tất yếu trên thị trường. Không chỉ dừng lại ở các sản phẩm đại trà, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm quốc tế đã chủ động phát triển những giải pháp riêng biệt cho từng đối tác chiến lược.

KienlongBank ưu đãi kỷ niệm 30 năm thành lập với tổng giá trị kho quà tặng đến 8 tỷ đồng

KienlongBank ưu đãi kỷ niệm 30 năm thành lập với tổng giá trị kho quà tặng đến 8 tỷ đồng

Năm 2025 là cột mốc vàng son khi KienlongBank kỷ niệm 30 năm thành lập (27/10/1995 - 27/10/2025), đánh dấu ba thập kỷ đồng hành cùng hàng triệu khách hàng trên khắp Việt Nam.

9 tháng: Giải ngân đầu tư công thực tế vẫn chậm

9 tháng: Giải ngân đầu tư công thực tế vẫn chậm

9 tháng đầu năm 2025, tổng số vốn đầu tư công đã giải ngân đạt 440.402,3 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 14.000 tỷ đồng so với số ước giải ngân được báo cáo tại buổi họp Thường trực Chính phủ, do số ước của một số bộ, địa phương chênh lệch đáng kể so với thực tế…

Nước châu Âu nào dùng nhiều tiền mặt nhất?

Nước châu Âu nào dùng nhiều tiền mặt nhất?

Tiền mặt vẫn quan trọng ở Trung, Đông và Nam Âu, trong khi Bắc và Tây Âu dựa nhiều hơn vào thanh toán kỹ thuật số…

Giá vàng hướng mốc 4.000 USD/oz do bất ổn toàn cầu tăng, SPDR Gold Trust bán nhẹ

Giá vàng hướng mốc 4.000 USD/oz do bất ổn toàn cầu tăng, SPDR Gold Trust bán nhẹ

"Hiện tại, chúng tôi dự báo giá vàng sẽ đạt tới mốc 4.200 USD/oz trước cuối năm nay”, một báo cáo của ngân hàng UBS cho biết...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Multimedia

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam – Kiến tạo động lực phát triển

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam – Kiến tạo động lực phát triển

Những nơi mua trái phiếu chính phủ nhiều nhất trong năm qua, stablecoin cũng có mặt

Thế giới

Những nơi mua trái phiếu chính phủ nhiều nhất trong năm qua, stablecoin cũng có mặt

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tội phạm mạng rút ngắn tốc độ tấn công xuống còn 51 giây khi sử dụng AI

Kinh tế số

2

Giải mã hiện tượng hai quỹ ETF ngoại quy mô lớn rút ròng triền miên ngay trước thềm nâng hạng

Chứng khoán

3

Gặp khó ở Mỹ, hàng dệt may Trung Quốc “đổ bộ” thị trường châu Âu

Thế giới

4

CDC chia cổ phiếu thưởng, góp bổ sung 150 tỷ đồng vào Chương Dương Homeland

Doanh nghiệp niêm yết

5

9 tháng: Giải ngân đầu tư công thực tế vẫn chậm

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy