Giá bán vàng nhẫn “4 số 9” tăng gần 4 triệu đồng/lượng chỉ trong 3 phiên

Trong 3 phiên liên tiếp (4 – 7/10), tùy từng thường hiệu, giá vàng nhẫn "4 số 9" bán ra tăng từ 3,5 triệu – 3,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá bán vàng miếng SJC có mức tăng phổ biến là 2,8 triệu đồng/lượng…

Trong phiên giao dịch sáng 7/10, giá mua, bán vàng miếng SJC tại hầu hết các hệ thống lớn tiếp tục điều chỉnh tăng.

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và Ngọc Thẩm niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC chủ yếu ở mức 138,6 triệu đồng, giá vàng miếng bán ra là 140,6 triệu đồng/lượng.

Cập nhật lúc 11 giờ ngày 6/10, giá mua, bán vàng miếng SJC tại 5 thương hiệu trên vẫn không đổi. Đóng cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng SJC các thương hiệu này tăng phổ biến 500 nghìn đồng/lượng so với giá chốt phiên hôm qua (6/10).

Đóng cửa phiên sáng, Phú Quý và Mi Hồng đều đặt giá vàng miếng SJC bán ra ở mức 140,6 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng mua vào tại 2 thương hiệu này được niêm yết lần lượt ở mức 138 triệu đồng/lượng và 139,6 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên ngày 6/10, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Phú Quý và Mi Hồng đều tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Trong phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu là đơn vị duy nhất không ghi nhận bất cứ nhịp điều chỉnh nào.

Chốt phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua, bán vàng miếng ở mức 138,1 triệu – 140,1 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với giá chốt phiên 6/10.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 7/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, xu hướng tăng cũng diễn ra tại hầu hết các đơn vị kinh doanh với mứuc tăng dao động từ 500 nghìn đến 700 nghìn đồng/lượng so với giá chốt phiên hôm qua (6/10). Duy chỉ có 1 thương hiệu vẫn giữ nguyên giá mua, bán vàng nhẫn.

Trong 3 phiên liên tiếp (4 – 7/10), giá mua, bán vàng miếng SJC tại hầu hết các thương hiệu ghi nhận tổng mức tăng là 2,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Trong khi đó, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại các hệ thống lớn ghi nhận mức tăng từ 3,5 triệu – 3,8 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu là đơn vị duy nhất không thay đổi giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn trong suốt phiên sáng nay. Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này vẫn duy trì ổn định giá mua vào vàng nhẫn tròn trơn ở mức 135,3 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 138,3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu niêm yết giá vàng nhẫn “4 số 9” bán ra cao nhất trên thị trường.

Sau khi tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, Bảo Tín Mạnh Hải đặt giá mua, bán vàng nhẫn Kim Gia Bảo ở mức 135,8 triệu – 138,7 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên được duy trì đến hết phiên sáng.

Trong phiên sáng, Công ty SJC đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 135 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 137,7 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên. So với giá chốt phiên 6/10, giá giao dịch vàng nhẫn tại SJC tăng 700 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Tương tự, chốt phiên sáng ngày 7/10, DOJI và PNJ đều tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua chiều bán. Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại DOJI và PNJ niêm yết ở mức 135 triệu – 138 triệu đồng/lượng.

Trong phiên sáng, Phú Quý là thương hiệu duy nhất ghi nhận 4 nhịp điều chỉnh tăng và 1 nhịp điều chỉnh giảm đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”.

Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 134,8 triệu – 137,8 triệu đồng/lượng, tăng 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Tuy nhiên chỉ sau 20 phút mở cửa, thương hiệu này giảm mạnh 2,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Cập nhật lúc 11 giờ, thương hiệu này niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 135,2 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 138,3 triệu đồng/lượng. Như vậy, Phú Quý ghi nhận tổng mức tăng là 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều trong phiên sáng 7/10.

Mức độ tăng, giảm giá mua,bán vàng nhẫn trong phiên 7/10 so với phiên 6/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Tại khu vực phía Nam, Ngọc Thẩm chỉ ghi nhận duy nhất 1 nhịp tăng nhưng có mức điều chỉnh mạnh hơn hẳn so với mặt bằng chung.

Tính đến 11 giờ ngày 7/10, Ngọc Thẩm niêm yết giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 132,5 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 135,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 6/10, PNJ tăng 1,5 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán.