Hơn 1.000 tỷ đồng đầu tư 4 kho hàng hóa tại sân bay Long Thành

Dự án kho giao nhận hàng hóa tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành với vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng sẽ phục vụ sản xuất kinh doanh với công suất vận chuyển hàng hóa khoảng 650.000 tấn/năm…

Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định phê duyệt thông tin dự án và nhà đầu tư được lựa chọn trong trường hợp đặc biệt đối với Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ khai thác kho giao nhận hàng hóa số 5, 6, 7 và 8 tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo đó, dự án nhằm xây dựng các kho giao nhận hàng hóa từ số 5 - 8 có khả năng kết nối, phối hợp khai thác cùng nhà ga hàng hóa số 2 và nhà ga hàng hóa chuyển phát nhanh, đáp ứng nhu cầu khai thác của Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Dự án bao gồm hệ thống kho, thiết bị, hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ phục vụ sản xuất kinh doanh, với công suất vận chuyển hàng hóa khoảng 650.000 tấn/năm.

Tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 1.015 tỷ đồng, thực hiện trên diện tích hơn 15 ha tại khu vực C-04, Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Khu đất thực hiện dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Cảng vụ Hàng không miền Nam.

Dự án dự kiến triển khai giai đoạn 2025 - 2026, đưa vào khai thác kể từ khi hoàn thành đầu tư đến hết ngày 31/12/2050. Về hình thức lựa chọn nhà đầu tư, Bộ Xây dựng quyết định lựa chọn trong trường hợp đặc biệt. Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) là nhà đầu tư được phê duyệt.

Về nghĩa vụ tài chính, trong 5 năm đầu kể từ khi đưa dự án vào khai thác, nhà đầu tư không phải nộp ngân sách Nhà nước (0% doanh thu, chưa bao gồm thuế GTGT). Từ năm thứ 6 trở đi, mức tối thiểu nộp ngân sách là 3% doanh thu, không áp dụng tỷ lệ tăng thêm so với mức tối thiểu này.

Theo quyết định, Bộ Xây dựng giao Cục Hàng không Việt Nam chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ Xây dựng về tính chính xác của thông tin, số liệu, hồ sơ năng lực kinh nghiệm nhà đầu tư, phương án thực hiện dự án và kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất.

Đồng thời, Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm tổ chức các thủ tục tiếp theo theo quy định của Luật Đấu thầu và pháp luật liên quan, đồng thời hoàn thiện việc ký kết, quản lý hợp đồng với nhà đầu tư, bảo đảm dự án được triển khai an toàn, hiệu quả và đồng bộ với các công trình khác tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.