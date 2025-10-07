WB nâng mạnh dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc

Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 7/10 nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc - một động thái mang tới sự lạc quan sau nửa năm những thay đổi trong chính sách thuế quan của Mỹ khiến nền kinh tế toàn cầu rung lắc mạnh.

Trong dự báo cập nhật về triển vọng kinh tế khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, định chế có trụ sở ở Washington DC nhận định nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ tăng trưởng 4,8% trong năm nay, cao hơn nhiều so với mức dự báo tăng 4% đưa ra vào tháng 4. Con số dự báo mới này gần hơn với mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 5% mà Bắc Kinh đặt ra cho năm nay.

Các nhà kinh tế của WB không đưa ra lý do cụ thể cho việc nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc, nhưng nói rằng nền kinh tế nước này đã được hỗ trợ bởi các biện pháp của Chính phủ, và sự hỗ trợ đó sẽ suy giảm trong năm tới.

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đã leo thang mạnh trong tháng 4, khi hai nước áp thuế quan ở mức ba con số lên hàng hóa của nhau trước khi đi đến một thỏa thuận đình chiến. Thỏa thuận này hiện có hiệu lực đến giữa tháng 11, nhưng thuế quan của Mỹ đối với Trung Quốc hiện đang là 57,6%, cao hơn gấp đôi so với ở thời điểm đầu năm.

Từ cuối năm ngoái, Trung Quốc đã đẩy mạnh các biện pháp kích thích kinh tế và đến nay vẫn duy trì chương trình hỗ trợ người tiêu dùng đổi nhiều mặt hàng gia dụng và thiết bị cụ lấy hàng mới.

Xuất khẩu, một lĩnh vực chủ lực của kinh tế Trung Quốc, tăng trưởng mạnh trong năm nay nhờ xuất khẩu tăng mạnh sang các thị trường Đông Nam Á và châu Âu bù đắp sự suy giảm xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Việc các nhà nhập khẩu Mỹ đẩy nhanh các đơn hàng trước khi thuế quan có hiệu lực cũng giúp thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc.

Xuất khẩu giữ đà tăng đã giúp Trung Quốc bù lại những trở ngại tăng trưởng từ trong nước như cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài và tiêu dùng yếu. Tuy nhiên, đà tăng trưởng xuất khẩu của nước này được dự báo sẽ chậm lại trong thời gian tới.

Trên cơ sở đó, WB dự báo GDP của Trung Quốc chỉ tăng 4,2% trong năm 2026. Ngoài ra, các nhà kinh tế của WB nhận định Bắc Kinh sẽ giảm bớt các biện pháp kích thích kinh tế nhằm tránh để mức nợ tăng quá nhanh. Báo cáo của WB cũng đề cập đến một số thách thức dài hạn khác của Trung Quốc như tỷ lệ thất nghiệp ở giới trẻ cao, cứ 7 người trẻ lại có một người không có công ăn việc làm, và dân số lão hóa.

WB ước tính cứ mỗi 1 điểm phần trăm giảm xuống trong tốc độ tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc sẽ khiến tăng trưởng của nhóm các nền kinh tế đang phát triển còn lại ở Đông Á và Thái Bình Dương giảm đi 0,3 điểm phần trăm. Với dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc tăng lên như vậy, nền kinh tế khu vực được WB dự báo tăng 4,8% trong năm nay, so với mức dự báo tăng 4% đưa ra vào tháng 4 và mức tăng 5% đã đạt được trong năm 2024.

Trong lần cập nhật này, WB dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6,6% trong năm 2025, mức tăng nhanh nhất trong khu vực.

Hồi tháng 6, WB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay về 2,3% với nguyên nhân chính là sự bất định về thương mại. Đây sẽ là mức tăng thấp nhất của kinh tế thế giới kể từ năm 2008 ngoại trừ các đợt suy thoái.