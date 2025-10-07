Thứ Ba, 07/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

WB nâng mạnh dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc

Bình Minh

07/10/2025, 22:36

WB nhận định nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ tăng trưởng 4,8% trong năm nay...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 7/10 nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc - một động thái mang tới sự lạc quan sau nửa năm những thay đổi trong chính sách thuế quan của Mỹ khiến nền kinh tế toàn cầu rung lắc mạnh.

Trong dự báo cập nhật về triển vọng kinh tế khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, định chế có trụ sở ở Washington DC nhận định nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ tăng trưởng 4,8% trong năm nay, cao hơn nhiều so với mức dự báo tăng 4% đưa ra vào tháng 4. Con số dự báo mới này gần hơn với mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 5% mà Bắc Kinh đặt ra cho năm nay.

Các nhà kinh tế của WB không đưa ra lý do cụ thể cho việc nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc, nhưng nói rằng nền kinh tế nước này đã được hỗ trợ bởi các biện pháp của Chính phủ, và sự hỗ trợ đó sẽ suy giảm trong năm tới.

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đã leo thang mạnh trong tháng 4, khi hai nước áp thuế quan ở mức ba con số lên hàng hóa của nhau trước khi đi đến một thỏa thuận đình chiến. Thỏa thuận này hiện có hiệu lực đến giữa tháng 11, nhưng thuế quan của Mỹ đối với Trung Quốc hiện đang là 57,6%, cao hơn gấp đôi so với ở thời điểm đầu năm.

Từ cuối năm ngoái, Trung Quốc đã đẩy mạnh các biện pháp kích thích kinh tế và đến nay vẫn duy trì chương trình hỗ trợ người tiêu dùng đổi nhiều mặt hàng gia dụng và thiết bị cụ lấy hàng mới.

Xuất khẩu, một lĩnh vực chủ lực của kinh tế Trung Quốc, tăng trưởng mạnh trong năm nay nhờ xuất khẩu tăng mạnh sang các thị trường Đông Nam Á và châu Âu bù đắp sự suy giảm xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Việc các nhà nhập khẩu Mỹ đẩy nhanh các đơn hàng trước khi thuế quan có hiệu lực cũng giúp thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc.

Xuất khẩu giữ đà tăng đã giúp Trung Quốc bù lại những trở ngại tăng trưởng từ trong nước như cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài và tiêu dùng yếu. Tuy nhiên, đà tăng trưởng xuất khẩu của nước này được dự báo sẽ chậm lại trong thời gian tới.

Trên cơ sở đó, WB dự báo GDP của Trung Quốc chỉ tăng 4,2% trong năm 2026. Ngoài ra, các nhà kinh tế của WB nhận định Bắc Kinh sẽ giảm bớt các biện pháp kích thích kinh tế nhằm tránh để mức nợ tăng quá nhanh. Báo cáo của WB cũng đề cập đến một số thách thức dài hạn khác của Trung Quốc như tỷ lệ thất nghiệp ở giới trẻ cao, cứ 7 người trẻ lại có một người không có công ăn việc làm, và dân số lão hóa.

WB ước tính cứ mỗi 1 điểm phần trăm giảm xuống trong tốc độ tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc sẽ khiến tăng trưởng của nhóm các nền kinh tế đang phát triển còn lại ở Đông Á và Thái Bình Dương giảm đi 0,3 điểm phần trăm. Với dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc tăng lên như vậy, nền kinh tế khu vực được WB dự báo tăng 4,8% trong năm nay, so với mức dự báo tăng 4% đưa ra vào tháng 4 và mức tăng 5% đã đạt được trong năm 2024.

Trong lần cập nhật này, WB dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6,6% trong năm 2025, mức tăng nhanh nhất trong khu vực.

Hồi tháng 6, WB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay về 2,3% với nguyên nhân chính là sự bất định về thương mại. Đây sẽ là mức tăng thấp nhất của kinh tế thế giới kể từ năm 2008 ngoại trừ các đợt suy thoái.

Nhà đầu tư nước ngoài “nửa mừng nửa lo” quay lại Trung Quốc

08:06, 07/10/2025

Nhà đầu tư nước ngoài “nửa mừng nửa lo” quay lại Trung Quốc

Các thương hiệu phương Tây tìm cách “lấy lòng” người tiêu dùng Trung Quốc

08:49, 06/10/2025

Các thương hiệu phương Tây tìm cách “lấy lòng” người tiêu dùng Trung Quốc

Cuộc chiến giảm giá khốc liệt có thể “xóa sổ” nhiều hãng xe điện Trung Quốc

10:09, 29/09/2025

Cuộc chiến giảm giá khốc liệt có thể “xóa sổ” nhiều hãng xe điện Trung Quốc

Từ khóa:

thế giới Trung Quốc WB

Đọc thêm

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Đồ thị thông tin dưới đây thể hiện doanh thu 12 tháng gần nhất tính tới tháng 9/2025 của các nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới. Mỗi công ty bao gồm các thương hiệu con...

Tình hình nợ của các nước EU

Tình hình nợ của các nước EU

Chi tiêu quân sự leo thang đang khiến nợ công tại nhiều nước Liên minh châu Âu (EU) tăng vọt và làm dấy lên nỗi lo về ổn định tài khóa...

Huy động vốn qua trái phiếu và cổ phiếu toàn cầu tăng mạnh

Huy động vốn qua trái phiếu và cổ phiếu toàn cầu tăng mạnh

Khu vực châu Á (không gồm Nhật Bản) ghi nhận sự tăng trưởng mạnh nhất, với mức tăng 42% đạt 133,3 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm nay...

Vàng trên đà trở thành mặt hàng xuất khẩu lớn thứ hai của Australia

Vàng trên đà trở thành mặt hàng xuất khẩu lớn thứ hai của Australia

Sản lượng vàng của Australia - một trong những nước sản xuất vàng hàng đầu thế giới - được dự báo sẽ tăng lên 340 tấn trong năm 2025 và 369 tấn vào năm sau...

Mỹ dọa đánh thuế chống bán phá giá đối với pasta Italy

Mỹ dọa đánh thuế chống bán phá giá đối với pasta Italy

Mỹ đang chuẩn bị áp dụng thuế quan cao lên pasta (mì ống và nui) nhập khẩu từ Italy vì cho rằng các sản phẩm bị bán phá giá tại thị trường Mỹ...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

eMagazine

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Multimedia

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Thế giới

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Ngày 10/9 chính thức trở thành ngày truyền thống của Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau

Doanh nghiệp

2

Sau nâng hạng, thị trường sẽ diễn biến thế nào?

Chứng khoán

3

VN-Index mất vị trí dẫn đầu khu vực ngay trước thời điểm nâng hạng

Chứng khoán

4

Đón sóng nâng hạng, cá nhân ồ ạt mở tài khoản trong tháng 9

Chứng khoán

5

Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý, kinh doanh than trong tình hình mới

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy