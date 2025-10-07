Nhà đầu tư cá nhân gom ròng 1.200 tỷ trước ngày nâng hạng

Nhà đầu tư cá nhân hôm nay mua ròng 1228.5 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 810.1 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 10/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng.

Thị trường nín thở chờ thông tin FTSE Russell công bố kết quả nâng hạng chính thức vào đêm nay 8/10 theo giờ Việt Nam. Tiền không vào, cổ phiếu hôm qua còn hưng phấn tăng tột độ sang phiên hôm nay quay đầu đỏ lửa.

Chỉ số có lúc bay hơn 15 điểm nhưng đóng cửa giảm 10,20 điểm lại đánh rơi mốc 1.700 lùi về vùng giá 1,685,30. Cổ phiếu thiệt hại nặng hơn khi có tới 247 mã giảm điểm trên 77 mã tăng. Ngân hàng chứng khoán lại bị bán tháo la liệt với mức giảm trung bình các cổ phiếu ở 1-2%. Có LPB, SSI và VND đơn phương gánh cả nhóm. Nhóm vốn hóa lớn như VCB, BID, CTG, TCB, VPB, MBB thổi bay gần 6 điểm của thị trường chung.

Bất động sản VIC và VHM được kéo lên nhưng không đáng kể, tác động tích cực đến điểm số là không lớn, trong khi các mã khác đặc biệt đầu cơ, penny bị bán dữ dội. Hầu hết các nhóm ngành còn lại cũng chìm trong bóng tối với các đại diện tiêu biểu như HPG, VNM, MSN, SAB, BSR, PLX, HVN...

Trong bối cảnh hiện tại giữ được vùng giá tham chiếu cũng đáng được khích lệ như VRE, VGI, FPT. Dòng tiền đang đứng trước một quyết định mang tính bước ngoặt của thị trường vốn Việt Nam, do đó tâm lý thận trọng thậm chí được xem là tín hiệu tích cực, để khi tin ra sẽ không còn hiện tượng bán tháo.

Thanh khoản ba sàn hôm nay khớp lệnh còn 28.000 tỷ đồng. Khối ngoại vẫn bán ròng kịch liệt 1391.8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1342.3 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Tài nguyên Cơ bản, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, GEX, FPT, ACB, FRT, CTS, NLG, VCB, HDB, DXG.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: STB, VRE, SHB, SSI, VHM, MBB, MSN, VCI, VIC.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 8/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Tài nguyên Cơ bản, Công nghệ Thông tin. Top bán ròng có: HPG, FPT, HAG, SSI, VIC, CTD, NAF, HDB, ANV.

Tự doanh mua ròng 108.7 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 31.4 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 9/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Công nghệ Thông tin.

Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm MBB, FPT, VPB, VIC, ACB, VCI, STB, MSN, CTG, FRT. Top bán ròng là nhóm Bất động sản. Top cổ phiếu được bán ròng gồm VHM, VNM, VRE, MWG, GEX, VCG, SSI, LPB, VIX, PVT.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 3.5 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 500.8 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 8/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Tài nguyên Cơ bản Top bán ròng có HPG, VPL, GEX, ACB, VIX, TCB, VCG, VCB, FPT, FRT. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có SSI, SHB, VPB, VRE, VIC, HAG, CII, VHM, STB, CTD.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 3.536,4 tỷ đồng, tăng +22,8% so với phiên liền trước và đóng góp 12,4% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu MSN, với gần 4,6 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 380,9 tỷ đồng được Tổ chức trong nước bán thỏa thuận cho nhà đầu tư cá nhân.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Xây dựng, Bán lẻ, Thiết bị điện, Dầu khí, Phần mềm, Kho bãi, Tài chính đặc biệt trong khi giảm ở Ngân hàng, Chứng khoán, Thép, Thực phẩm. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.