Vùng trũng giá căn hộ dọc Metro số 1 TP.HCM: Cơ hội cho an cư và đầu tư giữa "bão giá"
Tuấn Sơn
10/09/2025, 08:00
Giữa cơn “bão giá” căn hộ tại TP.HCM, những khu vực “vùng trũng” dọc theo tuyến metro số 1 đang trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn an cư lẫn đầu tư. Bởi giá bán còn ở mức hợp lý so với mặt bằng chung, đồng thời sở hữu dư địa tăng giá rõ rệt nhờ hạ tầng đồng bộ.
Việc sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu vào TP.HCM được kỳ vọng sẽ mở ra không gian phát triển mới, tạo dư địa cho thị trường nhà ở trong trung và dài hạn, đồng thời có thể dẫn đến những thay đổi mạnh mẽ về giá nhà trong thời gian tới.
GIÁ NHÀ TỊNH TIẾN
Báo cáo quý 2/2025 của Savills Việt Nam cho thấy, giá bán sơ cấp trung bình tại TP.HCM cũ trong giai đoạn 2024 và quý 1/2025 đạt khoảng 90 triệu đồng/m2. Trong khi đó, các địa phương mới sáp nhập như Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận mức giá phổ biến từ 40 - 50 triệu đồng/m2.
Khoảng cách này phản ánh dư địa tăng giá lớn của những khu vực vừa gia nhập TP.HCM, đặc biệt khi hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng đang được đẩy mạnh đầu tư.
Một nguyên nhân quan trọng khiến giá nhà ở ở mức cao là chi phí đất – yếu tố chiếm tỷ trọng lớn trong cấu trúc chi phí phát triển dự án. Thêm vào đó, nguồn cung khan hiếm tiếp tục tạo sức ép. Trong giai đoạn 2021 - 2025, TP.HCM đặt mục tiêu phát triển 235.000 căn hộ, song đến nay mới hoàn thành khoảng 56.000 căn, tương đương 24% kế hoạch, còn thiếu gần 179.000 căn.
Riêng trong quý 2/2025, nguồn cung mới đạt chưa đến 2.000 căn, tăng 38% so với cùng kỳ nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với nhu cầu. Lũy kế 6 tháng đầu năm, nguồn cung sơ cấp chỉ đạt hơn 6.000 căn hộ – mức được đánh giá là khiêm tốn trong bối cảnh nhu cầu ở thực gia tăng mạnh tại các khu vực đông dân cư và có hạ tầng phát triển.
Sự thiếu hụt nguồn cung sơ cấp đã tạo hiệu ứng lan tỏa lên giá thứ cấp. Khi các dự án mới liên tục được chào bán với mức giá cao, bất động sản thứ cấp tại các khu vực lân cận cũng nhanh chóng “ăn theo”, đẩy mặt bằng giá chung đi lên. Vòng xoáy giá này khiến người mua ngày càng khó tiếp cận, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ với thu nhập trung bình khá.
ĐÂU LÀ “VÙNG TRŨNG”?
Trong bối cảnh giá nhà leo thang, người mua có xu hướng tìm đến những “vùng trũng” giá trị nhưng có hạ tầng phát triển, điển hình như khu vực phường Đông Hòa dọc tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên). Khu vực này được đánh giá cao nhờ sự kết nối giao thông vượt trội và dư địa tăng trưởng lớn trong tương lai.
Điều này được thể hiện rõ qua sức hút của dự án ArtStella – được phát triển bởi sự hợp tác chiến lược giữa ATTLand - Tập đoàn An Phong và ngân hàng BIDV. Dự án thu hút hàng trăm lượt khách tham quan, tìm hiểu vào mỗi cuối tuần.
ArtStella thu hút khách hàng không chỉ bởi vị trí tọa lạc ngay mặt tiền đường Thống Nhất, phường Đông Hòa, kế cận ga Suối Tiên và Bến xe Miền Đông mới, mà còn nằm trong vùng tâm điểm phát triển của chuỗi hạ tầng trọng điểm gồm Vành đai 3, các tuyến metro nối dài về sân bay quốc tế Long Thành và Bình Dương. Điều này đồng nghĩa với việc cư dân tại ArtStella vừa thuận tiện di chuyển, vừa đón trọn biên độ tăng giá bất động sản theo thời gian.
Điểm khác biệt giúp ArtStella trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều người trẻ nằm ở chính sách tài chính “may đo” cho từng nhu cầu. Trong bối cảnh giá nhà cao và tích lũy ban đầu hạn chế, việc tối ưu dòng tiền đóng vai trò then chốt. Chủ đầu tư triển khai gói vay ưu đãi, hỗ trợ khách hàng vay đến 70% giá trị căn hộ, miễn lãi suất trong 24 tháng.
Nhờ đó, người mua chỉ cần chuẩn bị 21% vốn ban đầu là có thể nhận nhà, giảm đáng kể áp lực tài chính trong giai đoạn đầu, giúp họ có thêm thời gian ổn định thu nhập và chuẩn bị cho kế hoạch dài hạn.
Đặc biệt, ArtStella còn tiên phong với giải pháp thanh toán không vay, mỗi tháng chỉ từ 9,9 triệu đồng. Đây là mức chi trả phù hợp với thu nhập của nhiều gia đình trẻ, cho phép họ vừa duy trì chất lượng cuộc sống hiện tại, vừa sở hữu tài sản tích lũy lâu dài. Chính sách này thể hiện sự thấu hiểu sâu sắc của chủ đầu tư, không chỉ tập trung vào những nhà đầu tư vốn lớn mà còn mở rộng cánh cửa cho thế hệ Millennials và Gen Z tự tin tạo lập tổ ấm riêng.
Nguồn cung bất động sản dọc hành lang metro số 1 hiện đang khan hiếm sản phẩm mới, trong khi nhu cầu thuê ở khu vực này dự báo sẽ gia tăng mạnh nhờ sự phát triển của hệ thống hạ tầng và các khu đô thị vệ tinh. Vì vậy, sở hữu căn hộ tại ArtStella chính là nắm giữ một sản phẩm có khả năng sinh lời bền vững, từ giá trị gia tăng theo thị trường cộng với lợi suất khai thác cho thuê hấp dẫn.
