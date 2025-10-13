Vườn quốc gia Cát Tiên là đơn vị duy nhất Việt Nam được trao giải Du lịch sinh thái Châu Á

Vườn quốc gia Cát Tiên vừa được Mạng lưới du lịch Sinh thái Châu Á (AEN) trao tặng 4 giải thưởng danh giá trong khuôn khổ AEN International Ecotourism Awards 2025 (AEN-IEA 2025)- một trong những giải thưởng uy tín nhất khu vực nhằm tôn vinh các điểm đến du lịch sinh thái bền vững...

Theo Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ, Vườn quốc gia Cát Tiên, đây là đơn vị duy nhất của Việt Nam được trao giải những giải thưởng về du lịch từ Mạng lưới Du lịch sinh thái Châu Á.

Trong 4 giải thưởng danh giá lần này, Vườn quốc gia Cát Tiên được vinh danh ở các hạng mục Winner- Biodiversity Conservation Category. Giải thưởng cao nhất cho những nỗ lực không ngừng trong bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các hệ sinh thái rừng nhiệt đới đặc trưng, nơi trú ngụ của hàng trăm hệ sinh thái rừng.

Giải thưởng Finalist- Ecotourism Promotion Category ghi nhận cách Vườn quốc gia Cát Tiên quảng bá hình ảnh du lịch sinh thái có trách nhiệm, thân thiện và tôn trọng thiên nhiên, nơi du khách không chỉ khám phá, mà còn để thấu hiểu và yêu hơn giá trị của rừng.

Vườn quốc gia Cát Tiên.

Giải Finalist- Destination Governance Category, tôn vinh mô hình quản trị điểm đến bền vững, với sự phối hợp hài hòa giữa cơ quan quản lý, cộng đồng và các bên liên quan trong bảo tồn và phát triển du lịch sinh thái tại vườn.

Còn giải thưởng Finalist- Community Champion Category, ghi nhận sự tham gia tích cực của cộng đồng địa phương, cùng chung tay gìn giữ và lan tỏa tinh thần sống hài hòa với thiên nhiên.

Việc Vườn quốc gia Cát Tiên là đơn vị duy nhất của Việt Nam được trao giải những giải thưởng về du lịch từ Mạng lưới Du lịch sinh thái Châu Á là dấu ấn của Việt Nam trên bản đồ du lịch sinh thái quốc tế. Những giải thưởng minh chứng cho cam kết phát triển du lịch gắn với bảo tồn thiên nhiên, vì tương lai xanh và bền vững của Vườn quốc gia Cát Tiên trong những năm qua.

Bên cạnh 4 giải thưởng quốc tế vừa nhận, trong quá trình hoạt động, Vườn quốc gia Cát Tiên còn vinh dự được nhận nhiều giải thưởng danh giá và có giá trị quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam.

Trước đó, Vườn quốc gia Cát Tiên cũng được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) công nhận danh hiệu "Danh lục Xanh," trở thành đơn vị thứ 72 trên thế giới và là vườn quốc gia đầu tiên tại Việt Nam được công nhận danh hiệu này.

Các nghiên cứu đã ghi nhận Vườn quốc gia Cát Tiên có 113 loài thú, thuộc 38 họ và 12 bộ, trong đó, có 43 loài thú đang bị đe dọa tuyệt chủng trong nước và trên toàn cầu, với 38 loài có tên trong Sách Đỏ Việt Nam.

Vườn quốc gia Cát Tiên được mệnh danh là “ngôi nhà của muôn thú”. Trung tâm Giáo dục môi trường, Vườn quốc gia Cát Tiên cho biết với nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau giữa con người và thiên nhiên, việc tổ chức hoạt động du lịch trong rừng đặc dụng luôn phải đảm bảo sự bảo tồn và quản lý bền vững các hệ sinh thái và tài nguyên đa dạng sinh học. Điều này bao gồm việc áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường, giám sát và kiểm soát du khách và xây dựng chính sách quản lý hợp lý để đảm bảo sự cân bằng giữa du lịch và bảo tồn.

Các nghiên cứu đã ghi nhận vườn có 113 loài thú, thuộc 38 họ và 12 bộ, trong đó, có 43 loài thú đang bị đe dọa tuyệt chủng trong nước và trên toàn cầu, với 38 loài có tên trong Sách Đỏ Việt Nam.

Ngoài ra, vườn còn có 18 loài và phân loài thú là đặc hữu cho tiểu vùng địa sinh học Đông Dương, đặc biệt có 3 loài và phân loài là đặc hữu cho Việt Nam gồm chà vá chân đen, tê giác một sừng Việt Nam (đã tuyệt chủng) và hoẵng Nam Bộ.

Cùng với đó còn có 351 loài chim thuộc 64 họ của 18 bộ, trong đó có 17 loài chim quý hiếm được phát hiện và có tên trong Sách đỏ Việt Nam. Mỗi năm, Vườn Quốc gia Cát Tiên đón hàng trăm ngàn lượt khách đến tham quan, nghiên cứu và học tập, trong đó có hàng ngàn khách quốc tế.