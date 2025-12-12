Xác lập quyền sở hữu, chuẩn hóa đặc quyền vị thế mang bản sắc cư dân Agora City

“Nếu sổ hồng xác lập quyền sở hữu tất yếu phải có về mặt pháp lý thì “bộ sưu tập” đặc quyền trải nghiệm sau khi nhận nhà mới là giá trị không thể sao chép, khẳng định dự án có thật sự cao cấp và đáng sống hay không”.

Đó là lời chia sẻ của chủ đầu tư từ những ngày đầu giới thiệu dự án Agora City ra thị trường và hiện tại đã trở thành lý do hấp dẫn thu hút giới đầu tư xuống tiền nhờ tinh thần “nói được – làm được”. Những con đường đã thành hình, các tiện ích đang triển khai và đi vào hoạt động sầm uất, những công viên cây xanh rợp bóng mát, trung tâm hành chính xã thu hút hàng nghìn người,… Tất cả đang dần tạo nên hệ sinh thái đặc quyền mang dấu ấn riêng cộng đồng cư dân tinh hoa.

Đại diện chủ đầu tư cũng cho biết, Agora City được xây dựng dựa trên 4 đặc quyền định danh dành cho chủ nhân đô thị 127ha.

Thứ nhất, đặc quyền về phong cách sống và vị thế. Agora City được quy hoạch là khu đô thị chuẩn Âu duy nhất tại phía Tây TP.HCM. Âm hưởng kiến trúc Âu kinh điển kết hợp sự hiện đại, lịch lãm cùng văn hoá bản địa đang tạo nên một “đô thị dấu ấn” không thể sao chép từ sự chuẩn chỉnh từng milimet mặt đường; cổng chào được trạm trổ kỳ công, bề thế; xây dựng 3 tuyến phố thương mại theo các cụm tiện ích, đảm bảo 100% sản phẩm đều có thể kết nối trực tiếp với các trục giao thông ngang – dọc (đối nội và đối ngoại); đặc biệt, hơn 50% sản phẩm là shophouse tại các tuyến phố thương mại chính,… tái hiện bản trường ca của Thành Agora Hy Lạp xưa với sự hưng thịnh về Thương mại sầm uất.

Agora City được xây dựng trở thành “đô thị dấu ấn” không thể sao chép dành cho cộng đồng cư dân tinh hoa.

Lấy con người làm trọng tâm phát triển nên mọi quy hoạch tại dự án đều phải đảm bảo tiêu chí bền vững, sống xanh an toàn và tôn trọng tự nhiên, để Agora City không chỉ là nơi an cư xứng tầm mà còn là “nhà” để những người con xa quê mong muốn trở về.

Thứ hai, đặc quyền về văn hóa lễ hội. Sở hữu Agora City đồng nghĩa với việc cư dân chính thức bước vào trung tâm của trung tâm. Đó là khu quảng trường quy mô 1ha được xây dựng trở thành nơi tổ chức các hoạt động lễ hội - vui chơi giải trí sôi động mới tại xã Thủ Thừa; Sân thể thao đa năng, nhà hàng ven sông đã hoàn thành,…

Được biết, hiện dự án là điểm đến lý tưởng được các câu lạc bộ, hội nhóm ưu tiên lựa chọn để kết nối cộng đồng, tổ chức giải đầu thể thao pickle ball quy mô cấp xã Thủ Thừa, dưỡng sinh, trung thu cho em quy mô 1.000 người, bối cảnh phim truyền hình,…

Giới phân tích thị trường cho rằng, một đô thị thường xuyên tổ chức lễ hội, sự kiện văn hoá là đô thị có sức sống. Một cộng đồng có điểm hẹn là cộng đồng có sự gắn kết. Đây chính là giá trị đặc biệt mà hiếm dự án vùng ven nào tạo lập được như Agora City.

Thứ ba, đặc quyền về an ninh và tiềm năng tăng giá bền vững. Một trong những lợi thế đặc biệt nhất giúp Agora City được lòng nhà đầu tư là trung tâm hành chính xã Thủ Thừa nằm ngay trong dự án, hoạt động từ 1/7/2025 đến nay. Điều này đồng nghĩa với an ninh trong toàn khu vực được đảm bảo tuyệt đối. Chủ đầu tư cũng trang bị hệ thống camera, bảo vệ 24/7 dành cho cư dân.

Trung tâm hành chính xã bên trong dự án thu hút hơn hàng ngàn lượt người đến.

Bên cạnh đó, ở ngay trung tâm hành chính cũng giúp cư dân tiết kiệm thời gian di chuyển, thuận tiện thực hiện các thủ tục công. Đáng chú ý, bất động sản liền kề trung tâm hành chính luôn có thanh khoản tốt và biên độ tăng giá ổn định. Bởi khi dân số hành chính tăng, dịch vụ tăng, tất yếu giá trị đô thị cũng tăng tương ứng.

Thứ tư, đặc quyền về ưu đãi tài chính. Ngoài không gian sống được đầu tư chỉn chu, Agora còn tung các chính sách hấp dẫn tri ân những chủ nhân đầu tiên sở hữu Agora City. Duy nhất trong đợt này, mỗi giao dịch thành công khách hàng sẽ được nhận ngay xe SH Mode sang xịn, đồng thời cam kết lợi nhuận lên đến 20%,…

Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào chu kỳ mới, dù khách hàng mua ở hay đầu tư cũng đều sẽ khắt khe hơn trong bộ tiêu chí chọn sản phẩm để xuống tiền. Tuy nhiên, nếu dự án đáp ứng đủ 3 yếu tố tiên quyết về minh bạch pháp lý, sản phẩm xây dựng từ giá trị cốt lõi và khả năng sinh dòng tiền từ đô thị thật, sẽ trở thành lựa chọn ưu tiên bởi tính an toàn và bền vững.