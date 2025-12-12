Xác lập quyền sở hữu, chuẩn hóa đặc quyền vị thế mang bản sắc cư dân Agora City

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
“Nếu sổ hồng xác lập quyền sở hữu tất yếu phải có về mặt pháp lý thì “bộ sưu tập” đặc quyền trải nghiệm sau khi nhận nhà mới là giá trị không thể sao chép, khẳng định dự án có thật sự cao cấp và đáng sống hay không”.
Đó là lời chia sẻ của chủ đầu tư từ những ngày đầu giới thiệu dự án Agora City ra thị trường và hiện tại đã trở thành lý do hấp dẫn thu hút giới đầu tư xuống tiền nhờ tinh thần “nói được – làm được”. Những con đường đã thành hình, các tiện ích đang triển khai và đi vào hoạt động sầm uất, những công viên cây xanh rợp bóng mát, trung tâm hành chính xã thu hút hàng nghìn người,… Tất cả đang dần tạo nên hệ sinh thái đặc quyền mang dấu ấn riêng cộng đồng cư dân tinh hoa.
Đại diện chủ đầu tư cũng cho biết, Agora City được xây dựng dựa trên 4 đặc quyền định danh dành cho chủ nhân đô thị 127ha.
Thứ nhất, đặc quyền về phong cách sống và vị thế. Agora City được quy hoạch là khu đô thị chuẩn Âu duy nhất tại phía Tây TP.HCM. Âm hưởng kiến trúc Âu kinh điển kết hợp sự hiện đại, lịch lãm cùng văn hoá bản địa đang tạo nên một “đô thị dấu ấn” không thể sao chép từ sự chuẩn chỉnh từng milimet mặt đường; cổng chào được trạm trổ kỳ công, bề thế; xây dựng 3 tuyến phố thương mại theo các cụm tiện ích, đảm bảo 100% sản phẩm đều có thể kết nối trực tiếp với các trục giao thông ngang – dọc (đối nội và đối ngoại); đặc biệt, hơn 50% sản phẩm là shophouse tại các tuyến phố thương mại chính,… tái hiện bản trường ca của Thành Agora Hy Lạp xưa với sự hưng thịnh về Thương mại sầm uất.
Lấy con người làm trọng tâm phát triển nên mọi quy hoạch tại dự án đều phải đảm bảo tiêu chí bền vững, sống xanh an toàn và tôn trọng tự nhiên, để Agora City không chỉ là nơi an cư xứng tầm mà còn là “nhà” để những người con xa quê mong muốn trở về.
Thứ hai, đặc quyền về văn hóa lễ hội. Sở hữu Agora City đồng nghĩa với việc cư dân chính thức bước vào trung tâm của trung tâm. Đó là khu quảng trường quy mô 1ha được xây dựng trở thành nơi tổ chức các hoạt động lễ hội - vui chơi giải trí sôi động mới tại xã Thủ Thừa; Sân thể thao đa năng, nhà hàng ven sông đã hoàn thành,…
Được biết, hiện dự án là điểm đến lý tưởng được các câu lạc bộ, hội nhóm ưu tiên lựa chọn để kết nối cộng đồng, tổ chức giải đầu thể thao pickle ball quy mô cấp xã Thủ Thừa, dưỡng sinh, trung thu cho em quy mô 1.000 người, bối cảnh phim truyền hình,…
Giới phân tích thị trường cho rằng, một đô thị thường xuyên tổ chức lễ hội, sự kiện văn hoá là đô thị có sức sống. Một cộng đồng có điểm hẹn là cộng đồng có sự gắn kết. Đây chính là giá trị đặc biệt mà hiếm dự án vùng ven nào tạo lập được như Agora City.
Thứ ba, đặc quyền về an ninh và tiềm năng tăng giá bền vững. Một trong những lợi thế đặc biệt nhất giúp Agora City được lòng nhà đầu tư là trung tâm hành chính xã Thủ Thừa nằm ngay trong dự án, hoạt động từ 1/7/2025 đến nay. Điều này đồng nghĩa với an ninh trong toàn khu vực được đảm bảo tuyệt đối. Chủ đầu tư cũng trang bị hệ thống camera, bảo vệ 24/7 dành cho cư dân.
Bên cạnh đó, ở ngay trung tâm hành chính cũng giúp cư dân tiết kiệm thời gian di chuyển, thuận tiện thực hiện các thủ tục công. Đáng chú ý, bất động sản liền kề trung tâm hành chính luôn có thanh khoản tốt và biên độ tăng giá ổn định. Bởi khi dân số hành chính tăng, dịch vụ tăng, tất yếu giá trị đô thị cũng tăng tương ứng.
Thứ tư, đặc quyền về ưu đãi tài chính. Ngoài không gian sống được đầu tư chỉn chu, Agora còn tung các chính sách hấp dẫn tri ân những chủ nhân đầu tiên sở hữu Agora City. Duy nhất trong đợt này, mỗi giao dịch thành công khách hàng sẽ được nhận ngay xe SH Mode sang xịn, đồng thời cam kết lợi nhuận lên đến 20%,…
Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào chu kỳ mới, dù khách hàng mua ở hay đầu tư cũng đều sẽ khắt khe hơn trong bộ tiêu chí chọn sản phẩm để xuống tiền. Tuy nhiên, nếu dự án đáp ứng đủ 3 yếu tố tiên quyết về minh bạch pháp lý, sản phẩm xây dựng từ giá trị cốt lõi và khả năng sinh dòng tiền từ đô thị thật, sẽ trở thành lựa chọn ưu tiên bởi tính an toàn và bền vững.
Sau chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, hiện có 62,49 triệu thửa đất được rà soát, phân nhóm; 39% đạt chuẩn “đúng - đủ - sạch - sống”...
Giữa một Hà Nội vận động không ngừng, nhu cầu tìm về sự tĩnh tại đang trở thành lối sống được giới thượng lưu lựa chọn. Trong bối cảnh đó, GIA22 - GIA by KITA xuất hiện như một dấu ấn hiếm có tại Tây Hồ Tây: Một không gian được kiến tạo dành riêng cho những người hiểu giá trị của sự bình yên giữa phồn hoa.
Nằm tại giao điểm của các trục giao thông huyết mạch quốc gia, Dầu Giây (Đồng Nai) được giới kinh doanh bất động sản đánh giá là “tọa độ vàng” trong mạng lưới liên kết vùng, nắm giữ vai trò đầu mối giao thông chiến lược vùng Đông Nam Bộ. Lợi thế này cùng dư địa phát triển lớn chính là nền tảng giúp Dầu Giây đang chuyển mình mạnh mẽ.
Giữa nhịp chuyển mình mạnh mẽ của Thủ đô, để kiến tạo nên chuẩn sống tinh hoa cần bắt đầu từ một điểm “khởi nguyên” – nơi hội tụ vị thế, tầm nhìn và giá trị bền vững. Tổ hợp Rivea Hanoi, với tâm điểm là hai tòa tháp hạng sang Rivea Residences được hình thành từ chính tinh thần đó, đồng thời mở ra một chất sống xứng tầm.
Tại Hà Nội, phân khúc đất nền tiếp tục đối mặt với thách thức lớn nhất trong quý 3/2025. Theo đó, mức độ quan tâm đất nền dự án đã “bốc hơi” tới 55% so với quý trước. Tuy nhiên, dù nhu cầu giảm mạnh nhưng giá chào bán vẫn tăng 16%, neo trên 50 triệu đồng/m2. Đối với đất nền ngoài dự án (đất dân), mức độ tìm kiếm cũng giảm 22%. Giá chào bán hầu như đi ngang, xấp xỉ 80 triệu đồng/m2.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: