Xây dựng cơ sở Học viện Ngân hàng tại Ninh Bình với vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Quyết định số 726/QĐ-UBND phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng mở rộng không gian, xây dựng cơ sở đào tạo của Học viện Ngân hàng tại Khu Đại học Nam Cao. Đây là một trong những dự án trọng điểm về giáo dục – đào tạo trên địa bàn, do Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao và Khu công nghệ cao tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư...

Theo kế hoạch, dự án sẽ được triển khai trong giai đoạn 2025 – 2028, nhằm xây dựng một cơ sở đào tạo hiện đại, đạt chuẩn quốc gia và quốc tế, đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Khi hoàn thành, cơ sở này sẽ có quy mô đào tạo khoảng 6.500 sinh viên, góp phần mở rộng năng lực đào tạo của Học viện Ngân hàng và tạo động lực phát triển Khu Đại học Nam Cao.

Quy hoạch dự án gồm nhiều hạng mục quan trọng. Khu văn phòng làm việc cao 9 tầng, diện tích xây dựng hơn 2.100 m2, tổng diện tích sàn hơn 15.000 m2, là nơi bố trí phòng làm việc của ban lãnh đạo, các khoa, viện, trung tâm, đồng thời phục vụ hội thảo và các hoạt động đối ngoại. Hai tòa giảng đường 9 tầng với tổng diện tích sàn gần 17.500 m2 sẽ đảm bảo không gian học tập cho sinh viên với nhiều loại phòng học khác nhau, từ giảng đường lớn, phòng học nhóm đến phòng cá nhân.

Nhà thư viện và trung tâm công nghệ thông tin cao 5 tầng, diện tích sàn gần 4.800 m2, sẽ trở thành không gian học tập mở, gắn kết đào tạo truyền thống với chuyển đổi số. Nhà hội trường 3 tầng quy mô hơn 4.700 m2 sẽ là nơi tổ chức hội thảo, sự kiện học thuật, triển lãm, giao lưu văn hóa. Nhà đa năng cao 5 tầng với diện tích sàn hơn 5.200 m2 được thiết kế để phục vụ các hoạt động ăn uống, giải trí, rèn luyện thể chất của sinh viên và giảng viên.

Đáng chú ý, khu ký túc xá 9 tầng với diện tích sàn hơn 13.600 m2 sẽ đáp ứng chỗ ở và sinh hoạt cho sinh viên, cán bộ giảng viên, đồng thời cung cấp các dịch vụ thiết yếu phục vụ đời sống học đường. Ngoài ra, dự án còn đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan gồm quảng trường, hồ nước, cây xanh, hệ thống chiếu sáng, giao thông nội bộ, cấp thoát nước, cấp điện, thông tin liên lạc, phòng cháy chữa cháy…

Tổng mức đầu tư 1.000 tỷ đồng được phân bổ chủ yếu cho chi phí xây dựng và trang thiết bị, phần còn lại dành cho quản lý, tư vấn và dự phòng. Việc phân kỳ đầu tư được tính toán kỹ lưỡng để vừa bảo đảm chất lượng công trình, vừa đảm bảo tiến độ triển khai.

Dự án cơ sở Học viện Ngân hàng tại Ninh Bình được kỳ vọng sẽ tạo cú hích cho sự phát triển của Khu Đại học Nam Cao, từng bước hình thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu hiện đại của khu vực. Không chỉ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tài chính – ngân hàng, công trình còn mở rộng cơ hội học tập cho sinh viên trong vùng, giảm áp lực cho các cơ sở đào tạo tại Hà Nội, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.