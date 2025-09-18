Thứ Năm, 18/09/2025

Đầu tư

Ninh Bình sắp có thêm hai dự án lớn với tổng vốn hơn 4.200 tỷ đồng

Nguyễn Thuấn

18/09/2025, 19:11

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành các quyết định chấp thuận nhà đầu tư hai dự án quan trọng tại phường Hà Nam, gồm Khu tổ hợp giáo dục - đào tạo và dịch vụ thương mại cùng Khu văn hoá đa năng ngoài công lập...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Theo Quyết định 668/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ninh Bình, Công ty TNHH Học viện đào tạo Mặt Trời được chấp thuận là nhà đầu tư dự án Khu tổ hợp giáo dục - đào tạo và dịch vụ thương mại.

Dự án có vốn đầu tư hơn 3.489 tỷ đồng, trong đó vốn góp trực tiếp chiếm 15%, còn lại huy động từ các nguồn hợp pháp khác. Thời gian triển khai từ năm 2025 đến 2032. Cụ thể, giai đoạn từ quý III/2025 đến quý III/2026 tập trung hoàn thiện thủ tục về đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy; từ quý IV/2026 đến quý IV/2032 sẽ triển khai xây dựng và đưa dự án vào hoạt động.

Để dự án đúng tiến độ, UBND tỉnh Ninh Bình giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan hướng dẫn và giám sát việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, thủ tục ưu đãi và bảo đảm đầu tư. Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm về đất đai, môi trường; Sở Xây dựng phụ trách công tác quy hoạch, thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định.

UBND phường Hà Nam được giao kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện dự án của nhà đầu tư; yêu cầu nhà đầu tư thực hiện các biện pháp đảm bảo về chất lượng, an toàn lao động, an toàn công trình, bảo vệ môi trường khi thi công xây dựng, khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật của dự án với hạ tầng kỹ thuật của khu vực...

Có trách nhiệm kiểm tra, giám sát và nắm bắt về tình hình, tiến độ thực hiện dự án, thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại địa phương theo quy định; kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh qua Sở Tài chính.

Cùng với đó, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định 667/QĐ-UBND chấp thuận Công ty cổ phần sân gôn Bà Nà Suối Mơ là nhà đầu tư Dự án Khu văn hoá đa năng ngoài công lập. Tổng vốn dự án hơn 718 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư chiếm khoảng 20%. Thời gian thực hiện từ năm 2025 đến 2030, thời hạn hoạt động 50 năm.

Theo kế hoạch, từ quý II đến quý III/2025, nhà đầu tư sẽ lập hồ sơ, trình thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư; đồng thời tổ chức lựa chọn nhà thầu. Giai đoạn quý IV/2025 đến quý IV/2030 sẽ triển khai xây dựng theo quy hoạch, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, sau đó nghiệm thu, bàn giao và đưa công trình vào khai thác sử dụng.

Việc chấp thuận hai dự án trên được kỳ vọng sẽ góp phần phát triển hạ tầng giáo dục, văn hoá và dịch vụ tại Ninh Bình, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

đầu tư dự án giáo dục hạ tầng văn hóa ninh bình

VnEconomy
VnEconomy

VnEconomy