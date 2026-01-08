Đề xuất tăng hạn mức ngân quỹ nhà nước nhàn rỗi gửi ngân hàng trong dịp Tết Nguyên đán

Bộ Tài chính đề xuất nâng tỷ lệ gửi ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi của Kho bạc tại ngân hàng thương mại từ mức tối đa 50% lên 60% đến hết ngày 28/2/2026, nhằm vừa bảo đảm an toàn ngân sách, vừa hỗ trợ ổn định thị trường tiền tệ trong giai đoạn cao điểm cuối năm và Tết Nguyên đán...

Theo thông tin từ Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ nhằm điều chỉnh hạn mức sử dụng ngân quỹ Nhà nước tạm thời nhàn rỗi để gửi có kỳ hạn tại ngân hàng thương mại.

Trên cơ sở đánh giá thực tiễn điều hành và diễn biến thị trường tiền tệ, Bộ Tài chính đề xuất nâng hạn mức tối đa từ 50% lên 60% và có hiệu lực kể từ ngày được Chính phủ ký duyệt đến hết ngày 28/2/2026.

Sau thời điểm này, các khoản ngân quỹ Nhà nước đã gửi có kỳ hạn tại ngân hàng thương mại được phép tiếp tục duy trì cho đến khi đáo hạn, song phải bảo đảm số dư tiền gửi có kỳ hạn đến ngày 31/3/2026 không vượt quá mức trần theo quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 24/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 14/2025/NĐ-CP).

“Việc điều chỉnh tăng hạn mức trong giai đoạn nêu trên tuy có thể làm gia tăng áp lực đối với Bộ Tài chính trong việc đáp ứng kịp thời, đầy đủ các nhu cầu chi của ngân sách nhà nước, đặc biệt là chi cho an sinh xã hội và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Tuy nhiên, giải pháp này sẽ góp phần hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước ổn định thanh khoản cho hệ thống ngân hàng thương mại, qua đó giảm áp lực lên mặt bằng lãi suất thị trường, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng” (Kho bạc Nhà nước)

Thực tế thời gian gần đây cho thấy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đang được đẩy nhanh theo chỉ đạo của Chính phủ, song nhiều nhiệm vụ chi dù đã được bố trí cụ thể nhưng vẫn chưa được giải ngân. Trong khi đó, tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng diễn ra mạnh mẽ, còn khả năng huy động vốn của các ngân hàng thương mại chưa theo kịp nhu cầu cho vay.

Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai nhiều công cụ và giải pháp nhằm ổn định thị trường tiền tệ. Đồng thời, Bộ Tài chính thông qua Kho bạc Nhà nước cũng thực hiện gửi ngân quỹ Nhà nước tạm thời nhàn rỗi tại các ngân hàng thương mại ở mức xấp xỉ tối đa hạn mức 50% theo quy định hiện hành.

Tuy nhiên, tại một số thời điểm, thanh khoản trên thị trường tiền tệ vẫn gặp khó khăn, khiến lãi suất trên thị trường liên ngân hàng, đặc biệt là các kỳ hạn ngắn dưới một tháng, có lúc duy trì ở mức cao từ 6,5 đến 7,5%/năm. Diễn biến này làm hạn chế khả năng đầu tư vào trái phiếu Chính phủ của các tổ chức tín dụng.

Trong khi đó, nguồn ngân quỹ Nhà nước tạm thời nhàn rỗi thực chất là các khoản ngân sách đã được xác định nhiệm vụ chi cụ thể nhưng chưa giải ngân.

Xuất phát từ yêu cầu bảo đảm an toàn ngân quỹ Nhà nước và đáp ứng đầy đủ các nhiệm vụ chi của ngân sách cũng như hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước trong việc bình ổn thanh khoản trong giai đoạn cao điểm cuối năm 2025 và dịp Tết Nguyên đán năm 2026, Bộ Tài chính đánh giá việc điều chỉnh hạn mức sử dụng ngân quỹ Nhà nước tạm thời nhàn rỗi để gửi có kỳ hạn tại ngân hàng thương mại là điều cần thiết.

Theo dự thảo Nghị quyết, Kho bạc Nhà nước được giao chủ động điều hành số dư tiền gửi có kỳ hạn của ngân quỹ Nhà nước tại các ngân hàng thương mại, bảo đảm an toàn thanh khoản và không vượt quá hạn mức được phê duyệt.

Đồng thời, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, linh hoạt và hiệu quả trong điều hành chính sách, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Các bộ, ngành và địa phương cũng được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Tuy nhiên, trong một diễn biến liên quan, theo tiến độ thực hiện Thông tư 26/2022/TT-NHNN, từ ngày 1/1/2026, các khoản tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước tại ngân hàng thương mại sẽ bị cho ra khỏi công thức tính tỷ lệ cho vay so với huy động (LDR - Loan to Deposit Ratio). Quy định này tác động rất mạnh đến cách tính hệ số thanh khoản ở nhóm ngân hàng vẫn được "đặc ân" nhận nguồn tiền này từ nhiều năm nay.